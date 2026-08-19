Celebra tiktokeriță Maria Karapa a ajuns cu copiii în stradă: „Nu înțeleg ce e cu toată discriminarea asta”

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Celebră pe TikTok după mai multe rețete controversate, Maria Karapa trece prin momente dificile. Ea are trei copii, iar acum a ajuns cu ei în stradă. Iată ce s-a întâmplat.

Maria Karapa, momente dificile

Maria Karapa este o tânără de 24 de ani din Republica Moldova, care a devenit cunoscută pe TikTok, acolo unde vorbește despre viața ei. Ea are trei copii și le povestește constant urmăritorilor despre viața pe care o duce în Cehia, problemele de familie și întâmplările prin care trece.

Recent, ea a povestit într-un videoclip ce a pățit în momentul în care a vrut să închirieze un apartament în Chișinău. Ea spune că proprietara a refuzat să îi închirieze apartamentul când a aflat că are trei copii.

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Mai mult, Maria Karapa spune că nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație.

„Am fost alungată din apartamentul pe care am dorit să îl închiriez doar pentru că am copii. Eu nu înțeleg ce e cu toată discriminarea asta. Dacă ai copii, nimeni nu îți dă apartament în chirie, nu te ia în taxi, deci stai cu nebunii tăi acasă închisă, crește-i și abia apoi ieși în lumea.

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Eu nu înțeleg, voi nu ați fost copii? Nu toți țipați și săreați în sus? De când trăiesc în Chișinău, am închiriat apartament de vreo trei sau patru ori și tot era ok, plăteam 60 de euro pe zi. Când am dorit să închiriez un apartament mai ieftin, nu a vrut să mi-l pentru că am copii. Eu, fiind șireată, am indicat că nu am copii și mi-a zis că ei vor țipa, vor păta apartamentul, i-am luat și am venit în sat”, a povestit Maria Karapa.

Cine este Maria Karapa

Maria Karapa este una dintre cele mai cunoscute persoane de pe TikTok. Tânăra este cunoscută în mediul online și sub denumirea de Marinela din Cehia. Tânăra este originară din Republica Moldova și are trei copii.

A devenit virală după ce s-a filmat făcând rețete neobișnuite, care i-au făcut pe internauți să rămână șocați.

Ea a renunțat la Republica Moldova și s-a mutat în Cehia, acolo unde l-a cunoscut pe bărbatul care a devenit tatăl copiilor. Femeia se filmează zilnic în timp ce povestește episoade din viața ei, face rețete și le vorbește internauților despre viața ei.

Pe TikTok, ea are aproape 300.000 de urmăritori, iar pe Instagram este urmărită de peste 50.000 de persoane.

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