Cheloo, confesiuni emoționante despre mama sa: „A murit atunci când trebuia și a fost decizia ei”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cheloo (48 ani) a făcut mărturisiri emoționate despre mama sa. De obicei reținut în ceea ce privește viața sa personală, artistul a surprins întreaga lume când a vorbit cu emoție și sinceritate despre cea care i-a dat viață.

Cheloo, dezvăluiri despre mama sa

Cheloo, pe numele său real Cătălin Ștefan Ion, a surprins publicul într-un mod inedit la Asia Express. Deși își păstrează viața privată departe de ochii lumii, cântărețul a făcut dezvăluiri emoționante despre mama sa, în cadrul emisiunii.

„Mama mea a fost femeie de serviciu până în ultima zi din viața ei (…) Mama mea a murit atunci când trebuia și a fost decizia ei. Nu vreau să vorbesc despre asta”, a mărturisit Cheloo în timpul competiției.

Această confesiune a oferit o perspectivă rară asupra unei laturi vulnerabile a artistului, cunoscut mai degrabă pentru abordarea sa directă și lipsită de compromisuri.

Cheloo și colegul său, Mihai Ban, au format o echipă inedită în acest sezon, trăind aventura vieții lor. Emisiunea, care testează limitele fizice și emoționale ale concurenților, i-a provocat să își depășească zona de confort prin autostop și găsirea cazării, două dintre cele mai dificile probe ale competiției.

Citește și: Scandal între Maurice Munteanu și Alex Gîlcă la Asia Express: „Eram super furios și abia mă abțineam”

Citește și: Elena Cârstea, dezamăgită că Horia Brenciu nu a invitat-o la spectacolul său: „M-am săturat de favoruri”. Reacția artistului

De ce a acceptat artistul să participe la Asia Express

Într-un interviu acordat pentru Spynews, Cheloo a explicat de ce a decis să participe la această provocare, după ani de refuzuri.

„Am fost întrebat ani de zile dacă vreau să merg la Asia Express și am spus tot timpul nu. Nu vă spun mot-a-mot cum spuneam eu ”nu”, dar am zis nu, nu, nu, nu… și acum am zis: ”Ok, mergem”. Nu pot să-ți dau detalii ce s-a schimbat, dar am rezistat și cred că e cel mai important lucru”, a declarat artistul.

Cheloo a mărturisit că a a plecat pe Drumul Mătăsii fără a realiza ce urmează să se întâmple.

„Am plecat fără să știu ce fac. Nu cunoșteam aproape pe nimeni și nu știam regulamentul”, a povestit el pentru Click!.

„Dacă te pregătești prea mult, nu pleci”, a continuat Cheloo, care a precizat că nu a venim la acest show pentru a câștiga premiul cel mare.

Citește și: Cu ce show revine Pepe pe TV la Kanal D, după despărțirea de Antena 1. „Îi va face pe oameni să se simtă bine!”

Citește și: Procesul financiar dintre Lidia Buble și Răzvan Simion continuă. Decizia luată de Tribunalul București

„Nu ne-a fost teamă pentru că nu am venit să câștigăm Asia Express și n-am simțit nevoia de competiție decât 5% din timp”, a subliniat artistul.

„Eu m-am uitat pe bucăți, nu știam regulamentul și când te uiți pe bucăți, azi mă uit, mă mai uit peste două săptămâni, mă mai uit la anul și nu ai cum să percepi Asia Express pe adevărat. Asta a fost farmecul pentru mine și a fost o mișcare foarte deșteaptă pentru că nu am avut așteptări”, a explicat el.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cheloo

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News