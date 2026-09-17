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Ce se va întâmpla cu fiica Mădălinei Apostol după moartea acesteia. Miriam a cerut să meargă la priveghiul mamei sale

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Miriam, fiica de 10 ani a Mădălinei Apostol a cerut să meargă la priveghi pentru a-și lua la revedere de la mama sa, care va fi înmormântată astăzi. Deși întreaga familie încearcă să o protejeze în aceste momente, copila a vrut să își mai vadă mama pentru ultima dată.

Fiica Mădălinei Apostol a vrut să participe la priveghiul mamei sale

Un val de durere a cuprins familia și apropiații Mădălinei Apostol, în special pe fiica sa de doar 10 ani, Miriam, care a aflat vestea tragică despre pierderea mamei sale. În ciuda eforturilor familiei de a o proteja de suferință, micuța a cerut să participe la priveghiul organizat la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din București.

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Miriam a fost adusă de tatăl său, care a protejat-o de privirile curioase ale presei, acoperind-o cu haina sa.

Fetița a petrecut doar câteva minute la căpătâiul mamei, după care a plecat alături de tatăl său, familia dorind să îi reducă pe cât posibil impactul emoțional al acestui moment dificil. Astăzi, copiii Mădălinei Apostol își vor conduce mama pe ultimul drum, alături de rude și prieteni.

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În grija cui va rămâne Miriam

După această pierdere devastatoare, întrebarea care a frământat pe toată lumea a fost legată de viitorul micuței Miriam. Nick Rădoi, unul dintre cei mai apropiați oameni din viața Mădălinei Apostol, a confirmat că tatăl biologic al fetiței, Cătălin, va prelua responsabilitatea creșterii acesteia.

„Întotdeauna a fost o relație și o comunicare și între mine și ei (n.r. tații copiilor Mădălinei), mai ales că fata era în jurul meu. Întotdeauna am avut convorbiri cu Cătălin și sunt convins că va avea grijă de fată și va fi bine”, a declarat afaceristul pentru Spynews.

Nick Rădoi a fost alături de Mădălina Apostol și de cei trei copii ai acesteia în cele mai grele momente. El a subliniat că, deși nu era tatăl biologic al niciunuia dintre copii, a legat o relație strânsă cu ei și a încercat să îi sprijine cât mai mult.

„Eu sunt foarte apropiat de fată. A fost foarte mult în jurul meu. Încercăm să o ținem departe de această dramă”, a adăugat el.

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Nick Rădoi crede că moartea Mădălinei Apostol a fost un accident

În ciuda suferinței care îl copleșește, Nick Rădoi este convins că moartea fostei sale partenere a fost un accident.

„Eu nu am început să investighez, pentru că durerea este atât de mare. Sunt convins că a fost un accident, așa vreau să cred. Nu am pus întrebările acestea (n.r. dacă a lăsat vreun bilet), dar o să vorbesc cu copiii”, a declarat el pentru aceeași sursă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mădălina Apostol

Sursă foto: Instagram, Facebook

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