Tragedia Mădălinei Apostol a ajuns în presa internațională. Ce au scos la iveală jurnaliștii străini despre moartea ei

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Moartea fulgerătoare a Mădălinei Apostol, la doar câteva săptămâni după ce împlinise 40 de ani, a provocat o undă de șoc și tristețe ce a depășit rapid granițele României. Dispariția tragică a mamei a trei copii a atras atenția presei internaționale, unde publicații de mare tiraj au alocat spații largi pentru a reflecta drama nevăzută din spatele acestei pierderi premature.

Ecoul internațional: De la People la New York Post

Jurnaliștii străini au urmărit îndeaproape firul evenimentelor tragice petrecute în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026. Publicații internaționale de renume, precum People și New York Post, au relatat pe larg despre moartea româncei, punând accent pe contrastul dureros dintre imaginea luminoasă și plină de viață pe care o afișa în spațiul public și zbuciumul interior provocat de lupta îndelungată cu depresia. Povestea ei a emoționat mii de cititori din întreaga lume, fiind privită ca un semnal de alarmă asupra suferințelor invizibile din spatele rețelelor de socializare.

Mesajul premonitoriu care a atras atenția jurnaliștilor americani

În materialele dedicate Mădălinei Apostol, presa internațională a scos la iveală și un detaliu tulburător din activitatea ei online. În special, jurnaliștii de la New York Post au analizat o postare anterioară a acesteia, în care făcea referire la celebra dilemă shakespeariană „A fi sau a nu fi”.

Redat acum în contextul dispariției sale tragice, mesajul capătă o încărcătură emoțională extrem de grea, sugerând o frământare profundă pe care puțini au reușit să o descifreze la momentul respectiv.

Mărturia apropiaților: „Eu credeam că e bine și că nu o să mai cadă”

În spatele imaginilor și al titlurilor din presă rămâne însă durerea celor care au cunoscut-o îndeaproape și au încercat să îi fie alături în momentele cele mai grele. Într-o declarație acordată pentru Știrile Antena Stars, omul de afaceri Nick Rădoi a vorbit deschis despre eforturile Mădălinei de a depăși momentele de criză și despre internarea ei la o clinică de specialitate.

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„Era ok (n.r. după ce se internase la clinică), convorbirile noastre erau în așa fel încât eu credeam că e bine și că nu o să mai cadă vreodată în stări din astea, în care să nu știe ce face. De fiecare dată când își revenea, îi părea rău de ce a făcut sau prin ce noi am trecut, mai ales copiii ei (…) Ea suferea foarte mult pentru faptul creat, îi părea foarte rău, de aia ne-a făcut pe noi să credem că are nevoie de ajutor”, a mărturisit Nick Rădoi.

Un omagiu dureros din partea fiului: Amintiri dintr-o viață dedicată copiilor

Cea mai grea povară pică în prezent pe umerii celor trei copii lăsați în urmă. Tony, fiul Mădălinei Apostol, își plânge mama în mediul online, unde încearcă să păstreze vie memoria celei care le-a fost sprijin. Tânărul a distribuit o serie de fotografii și imagini video din momentele fericite petrecute împreună, însoțite de mesaje extrem de emoționante.

Cuvintele fiului îndurerat dovedesc că, dincolo de toate luptele personale, Mădălina și-a iubit copiii mai presus de orice și a căutat mereu să îi știe aproape și în siguranță. Imaginile și amintirile publicate de Tony rămân dovada unei legături de neclintit, dar și a unui rămas-bun timpuriu pe care familia încearcă cu greu să îl accepte.

„Și-a iubit foarte mult copiii: și pe fratele meu și pe surioara mea mai mică. Pentru copii, mama a făcut tot. Cât despre fratele meu și ceilalți apropiați ai ei, toți suntem îndurerați și să fim aproape unul de celălalt. Cred că și-ar fi dorit să fim uniți ca frați, asta a fost cea mai mare dorință a ei: să fim uniți ca frați, să ne înțelegem și să trăim împreună”, a declarat Tony.

Foto – Facebook

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