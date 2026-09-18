  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 19 septembrie 2026. Își schimbă destinul. O zodie are karma de partea ei și atrage persoanele ideale pentru conexiuni autentice

Horoscop 19 septembrie 2026. Își schimbă destinul. O zodie are karma de partea ei și atrage persoanele ideale pentru conexiuni autentice

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 19 septembrie 2026. O zi în care oportunitățile pot veni prin oameni, conversații sau situații neașteptate pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru Berbeci, ziua de 19 septembrie 2026 poate marca un moment important de cotitură, în care anumite experiențe din trecut încep să își dezvăluie adevăratul sens. Energia astrală îi ajută să înțeleagă mai clar cine merită să rămână în viața lor și care relații au fost construite pe compromisuri sau așteptări nerealiste. Karma pare să lucreze în favoarea lor, aducând în cale oameni cu care pot construi conexiuni autentice, bazate pe respect, încredere și valori comune. Nu este vorba despre întâlniri întâmplătoare, ci despre persoane care pot avea un rol semnificativ în următoarea etapă a destinului lor.

Horoscop 19 septembrie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 19 septembrie 2026

În plan sentimental, Berbecii singuri pot avea parte de o întâlnire care le trezește imediat interesul, însă adevărata valoare a acestei conexiuni se va vedea în timp. Persoana care apare acum în viața lor poate avea o energie matură și echilibrată, foarte diferită de tiparele cu care s-au obișnuit până acum. Pentru cei aflați într-o relație, ziua favorizează apropierea emoțională și conversațiile sincere despre viitor. Unele cupluri pot decide să lase în urmă resentimentele și să înceapă o etapă construită pe mai multă înțelegere reciprocă.
La nivel profesional, noile conexiuni pot fi la fel de importante, deoarece un contact întâlnit în această perioadă poate deveni ulterior un aliat de încredere sau un partener într-un proiect important. Financiar, este recomandat să nu forțeze lucrurile, ci să observe oportunitățile care apar natural. Berbecii sunt obișnuiți să lupte pentru ceea ce își doresc, însă acum universul le cere să fie atenți și la ceea ce vine spre ei fără efort excesiv. Ziua de 19 septembrie poate confirma că anumite uși se închid pentru a face loc unor oameni și experiențe mult mai potrivite cu evoluția lor.

L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 19 septembrie 2026

Ziua de 19 septembrie îți oferă șansa de a pune ordine în planurile personale și profesionale. La locul de muncă, răbdarea și seriozitatea îți aduc aprecierea superiorilor și deschid noi perspective de evoluție. Un coleg sau un colaborator îți poate propune un proiect avantajos. Situația financiară rămâne stabilă, iar o decizie inspirată îți poate aduce câștiguri suplimentare în perioada următoare. În dragoste, armonia revine în relație, iar micile neînțelegeri sunt rezolvate cu maturitate. Cei singuri atrag persoane sincere, interesate de relații stabile. Starea de sănătate este bună, însă ai nevoie de mai multă odihnă pentru a-ți păstra echilibrul. Seara aduce momente plăcute petrecute alături de familie sau prieteni. Astrele îți recomandă să ai răbdare, deoarece lucrurile se așază exact cum trebuie.

Citește și: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Ce s-a aflat acum despre Siegfried Mureșan, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Detalii neștiute din trecutul său au ieșit deja la iveală! Cine este Cătălina Manea, soția lui
Ce s-a aflat acum despre Siegfried Mureșan, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Detalii neștiute din trecutul său au ieșit deja la iveală! Cine este Cătălina Manea, soția lui
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 19 septembrie 2026

Ziua de 19 septembrie este una dinamică și plină de oportunități neașteptate. În plan profesional, primești informații valoroase care te ajută să iei o decizie importantă. Creativitatea și spontaneitatea îți aduc succes într-un proiect care părea blocat. Din punct de vedere financiar, este posibil să apară o colaborare avantajoasă sau o sursă suplimentară de venit. În dragoste, comunicarea este cheia unei zile armonioase, iar cei singuri pot începe o conversație care se transformă rapid într-o apropiere emoțională. Energia este ridicată și îți permite să finalizezi toate activitățile propuse. O întâlnire din a doua parte a zilei îți poate deschide noi perspective. Intuiția funcționează excelent și te ajută să alegi direcția potrivită. Astrele îți recomandă să profiți de fiecare ocazie care apare.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 19 septembrie 2026

Ziua de 19 septembrie îți aduce liniște și stabilitate după o perioadă agitată. În plan profesional, reușești să rezolvi o situație delicată și să câștigi respectul celor din jur. Un proiect personal începe să prindă contur și îți oferă motive reale de optimism. Din punct de vedere financiar, apar vești bune legate de un câștig sau de o investiție făcută în trecut. În dragoste, sensibilitatea ta este apreciată, iar relația de cuplu devine mai profundă. Cei singuri au șansa unei întâlniri speciale într-un context neașteptat. Starea de sănătate este bună, iar echilibrul emoțional contribuie la o zi reușită. Spre seară, primești un sfat valoros care te ajută să privești cu mai multă încredere spre viitor. Astrele îți arată că răbdarea începe să fie răsplătită.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 19 septembrie 2026

Ziua de 19 septembrie îți oferă ocazia să ieși în evidență prin talentul și determinarea ta. În plan profesional, primești recunoașterea pe care o așteptai și poți face un pas important în carieră. Un proiect nou îți stimulează creativitatea și îți aduce satisfacții neașteptate. Din punct de vedere financiar, apar perspective favorabile pentru creșterea veniturilor. În dragoste, relația de cuplu devine mai pasională, iar cei singuri pot atrage atenția unei persoane interesante. Energia este excelentă și te încurajează să îți urmezi ambițiile fără ezitare. O veste primită spre finalul zilei îți schimbă planurile într-un mod pozitiv. Familia îți oferă susținerea de care aveai nevoie. Astrele îți recomandă să ai curajul de a accepta noile provocări.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 19 septembrie 2026

Ziua de 19 septembrie favorizează organizarea și deciziile inspirate. În plan profesional, atenția la detalii te ajută să finalizezi cu succes o activitate importantă. Un superior observă eforturile tale și poate deschide discuția despre noi responsabilități. Situația financiară este echilibrată, iar o idee practică îți poate aduce economii importante. În dragoste, sinceritatea și răbdarea consolidează relația de cuplu. Cei singuri au șansa să cunoască o persoană care împărtășește aceleași valori și obiective. Din punct de vedere al sănătății, te simți energic și motivat să adopți obiceiuri mai sănătoase. Spre seară, o discuție cu cineva apropiat îți oferă claritatea de care aveai nevoie. Astrele îți transmit că disciplina va continua să îți aducă rezultate excelente.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 19 septembrie 2026

Ziua de 19 septembrie aduce echilibru și armonie în toate domeniile importante ale vieții. În plan profesional, diplomația și calmul te ajută să rezolvi rapid un conflict sau o neînțelegere. O colaborare nouă poate deveni foarte profitabilă în lunile următoare. Din punct de vedere financiar, apar oportunități de creștere a veniturilor și de consolidare a stabilității materiale. În dragoste, relația de cuplu traversează o perioadă frumoasă, bazată pe încredere și respect reciproc. Cei singuri pot începe o poveste de iubire într-un mod complet neașteptat. Energia este bună, iar optimismul tău îi inspiră și pe cei din jur. Spre seară, primești o invitație care îți aduce bucurie. Astrele te îndeamnă să lași trecutul în urmă și să privești înainte cu încredere.

Citește și: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 19 septembrie 2026

Ziua de 19 septembrie îți oferă puterea de a transforma obstacolele în oportunități. În plan profesional, perseverența ta este răsplătită printr-o veste care îți confirmă valoarea. Un proiect dificil începe să avanseze mai repede decât ai anticipat. Din punct de vedere financiar, apar șanse de câștig prin colaborări sau activități suplimentare. În dragoste, sinceritatea apropie sufletele, iar relațiile devin mai stabile și mai profunde. Cei singuri pot avea parte de o întâlnire cu un puternic impact emoțional. Starea de sănătate este bună, însă este recomandat să îți dozezi mai bine energia. Spre finalul zilei, primești o confirmare pe care o așteptai de mult timp. Astrele îți arată că perseverența este cea mai mare calitate a ta.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 19 septembrie 2026

Ziua de 19 septembrie este favorabilă progresului și planurilor de viitor. În plan profesional, ai ocazia să înveți lucruri noi și să îți extinzi orizonturile printr-o colaborare importantă. O propunere interesantă îți poate schimba direcția carierei în bine. Din punct de vedere financiar, apar perspective de câștig care îți sporesc încrederea. În dragoste, relația devine mai apropiată datorită comunicării sincere, iar cei singuri pot întâlni o persoană care le împărtășește idealurile. Energia este ridicată și te ajută să fii foarte productiv. Spre seară, o veste primită de la distanță îți aduce motive de bucurie. Intuiția te conduce către alegeri inspirate. Astrele îți recomandă să ai curajul de a accepta schimbările.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 19 septembrie 2026

Ziua de 19 septembrie îți oferă stabilitate și rezultate concrete pentru munca depusă în ultimele săptămâni. În plan profesional, primești aprecierea superiorilor și poți începe un proiect cu perspective excelente. Responsabilitatea și seriozitatea îți aduc avantaje importante. Din punct de vedere financiar, situația este favorabilă și poți face planuri pe termen lung cu mai multă încredere. În dragoste, relația de cuplu se consolidează prin gesturi simple, dar sincere. Cei singuri au șansa unei întâlniri promițătoare într-un context profesional sau social. Starea de sănătate este bună, iar nivelul de energie rămâne constant pe tot parcursul zilei. Spre seară, o conversație îți oferă răspunsurile pe care le căutai. Astrele îți recomandă să continui cu aceeași disciplină.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 19 septembrie 2026

Ziua de 19 septembrie aduce inspirație și dorința de a încerca lucruri noi. În plan profesional, ideile tale originale atrag atenția și pot genera oportunități neașteptate. O colaborare începută recent se dovedește mai avantajoasă decât ai estimat. Din punct de vedere financiar, apar șanse de câștig din surse neobișnuite. În dragoste, relația de cuplu devine mai dinamică, iar cei singuri pot întâlni o persoană care le trezește imediat interesul. Energia este foarte bună și îți oferă curajul de a face schimbările pe care le-ai amânat. Spre seară, o veste venită de la un prieten îți schimbă planurile într-un mod plăcut. Creativitatea este unul dintre cele mai mari atuuri ale tale astăzi. Astrele îți recomandă să ai încredere în ideile tale.

Citește și: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 19 septembrie 2026

Ziua de 19 septembrie îți aduce echilibru emoțional și mai multă claritate în privința viitorului. În plan profesional, reușești să rezolvi o situație complicată prin calm și diplomație. Un proiect la care ai muncit cu răbdare începe să îți ofere satisfacții importante. Din punct de vedere financiar, apar oportunități de consolidare a bugetului și de recuperare a unor cheltuieli. În dragoste, relația de cuplu este caracterizată de apropiere și înțelegere, iar cei singuri pot avea parte de o întâlnire cu potențial de durată. Starea de sănătate este bună, însă ai nevoie de momente de relaxare pentru a-ți reîncărca energia. Spre finalul zilei, o veste îți confirmă că eforturile tale nu au fost în zadar. Intuiția îți indică direcția corectă în toate deciziile importante. Astrele te încurajează să privești cu optimism spre ceea ce urmează.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Care au fost ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol. Ce spune familia la care locuia iubita lui Nick Rădoi. „Soția s-a dus la ea, că a auzit centrala”
Care au fost ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol. Ce spune familia la care locuia iubita lui Nick Rădoi. „Soția s-a dus la ea, că a auzit centrala”
Fanatik
Ianis Stoica, „foarte supărat” după mesajul primit de la FRF: „Nu ești convocat de data aceasta”. Exclusiv
Ianis Stoica, „foarte supărat” după mesajul primit de la FRF: „Nu ești convocat de data aceasta”. Exclusiv
GSP.ro
Investiție de 113 milioane de euro în noua Sală Polivalentă din Iași » Primăria anunţă un pas crucial
Investiție de 113 milioane de euro în noua Sală Polivalentă din Iași » Primăria anunţă un pas crucial
Click.ro
Raluka, apariție spectaculoasă în vacanță. Artista a renunțat la machiaj și a publicat o fotografie rară cu iubitul
Raluka, apariție spectaculoasă în vacanță. Artista a renunțat la machiaj și a publicat o fotografie rară cu iubitul
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Redactia.ro
Ea este femeia din spatele noului premier desemnat al României! Cine este Cătălina Mureșan, partenera lui Siegfried Mureșan
Ea este femeia din spatele noului premier desemnat al României! Cine este Cătălina Mureșan, partenera lui Siegfried Mureșan
Citește și...
Edi Iordănescu a refuzat Arabia Saudită și FCSB: decizia antrenorului după oferta lui Gigi Becali
Ai frânat imediat ce ai văzut radarul. Este deja prea târziu? De la ce distanță poate fi măsurată viteza mașinii
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Reducerile, cea mai eficientă capcană de la supermarket
Horoscop 18 septembrie 2026. Vindecătorul Chiron retrograd în Berbec. O zodie e pusă față-n față cu alegeri importante. Rănile trecutului îi vor da putere
Horoscop 17 septembrie 2026. Potențial financiar exploziv. O zodie e recompensată cu abundență financiară
Horoscop 16 septembrie 2026. Rupe lanțul ghinionului. O zodie ia decizii curajoase și profită de toate oportunitățile primite
Cât ajunge să coste o nuntă în București în 2027. Mirii preferă o zi neașteptată din săptămână și caută ofertele când sunt la muncă
Cum arată vila lui Mircea Bravo din Cluj-Napoca. Actorul și soția lui s-au mutat din chirie direct într-o casă luxoasă. Locuința e mobilată cu mult bun gust. Livingul e cel care atrage cel mai mult atenția / VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Fratele Mădălinei Apostol, noi detalii despre moartea ei: „E absurd să spui că o femeie care avea atâta iubire să facă așa ceva”
Fratele Mădălinei Apostol, noi detalii despre moartea ei: „E absurd să spui că o femeie care avea atâta iubire să facă așa ceva”
Detalii noi ies la iveală despre tatăl fiicei Mădălinei Apostol. De ce nu a vrut să-și recunoască inițial copilul
Detalii noi ies la iveală despre tatăl fiicei Mădălinei Apostol. De ce nu a vrut să-și recunoască inițial copilul
Proiecte speciale
Cât ajunge să coste o nuntă în București în 2027. Mirii preferă o zi neașteptată din săptămână și caută ofertele când sunt la muncă
Cât ajunge să coste o nuntă în București în 2027. Mirii preferă o zi neașteptată din săptămână și caută ofertele când sunt la muncă
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Libertatea.ro
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Scandal la MasterChef între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ești nesimțit și atâta tot!” Ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei
Avantaje
Ce să amesteci în cafeaua de dimineaţă ca să slăbești văzând cu ochii! Nu te costă nimic și e mai eficient ca multe diete promovate acum
Ce să amesteci în cafeaua de dimineaţă ca să slăbești văzând cu ochii! Nu te costă nimic și e mai eficient ca multe diete promovate acum
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
Raluka, imagini rare cu iubitul. Cei doi au plecat în vacanță în Albania și Croația
Raluka, imagini rare cu iubitul. Cei doi au plecat în vacanță în Albania și Croația
Laura Giurcanu se mută din România. Influencerița pleacă în Maroc împreună cu Marian Huja
Laura Giurcanu se mută din România. Influencerița pleacă în Maroc împreună cu Marian Huja
Cine este Bogdan Mocanu de la Burlacii: Foc în Paradis. Asul din mânecă cu care își va lua prin surprindere toți adversarii
Cine este Bogdan Mocanu de la Burlacii: Foc în Paradis. Asul din mânecă cu care își va lua prin surprindere toți adversarii
La ce facultate vrea să meargă Karina, fiica Alinei Laufer și a lui Jorge: „Se pregătește”
La ce facultate vrea să meargă Karina, fiica Alinei Laufer și a lui Jorge: „Se pregătește”
Observator News
Vortexul polar dă vremea peste cap în următoarele zile. Frig, lapoviță şi ninsori, dar surpriza vine după
Vortexul polar dă vremea peste cap în următoarele zile. Frig, lapoviță şi ninsori, dar surpriza vine după
Libertatea pentru Femei
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
România a explodat când a aflat cine e, de fapt, SOȚIA lui Siegfried Mureșan, noul premier al României! Ireal, dar adevărat...Cum a ajuns Siegfried Mureșan atât de sus, ce avere are și ce funcție importantă deține soția lui?
România a explodat când a aflat cine e, de fapt, SOȚIA lui Siegfried Mureșan, noul premier al României! Ireal, dar adevărat...Cum a ajuns Siegfried Mureșan atât de sus, ce avere are și ce funcție importantă deține soția lui?
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Fostul soț al Mădălinei Apostol, tatăl băieților ei, rupe tăcerea după moartea femeii. Ce-a putut să spună: ”Era o...”
Fostul soț al Mădălinei Apostol, tatăl băieților ei, rupe tăcerea după moartea femeii. Ce-a putut să spună: ”Era o...”
A tăcut ore întregi, deși o cunoștea pe Mădălina Apostol...Jurnaliștii i-au cerut declarații încă de alaltăieri, dar nu a vrut să spună nimic...Până acum! Ce-a putut să zică Mara Bănică despre moartea Mădălinei i-a lăsat încremeniți pe mulți. Nimeni nu se aștepta
A tăcut ore întregi, deși o cunoștea pe Mădălina Apostol...Jurnaliștii i-au cerut declarații încă de alaltăieri, dar nu a vrut să spună nimic...Până acum! Ce-a putut să zică Mara Bănică despre moartea Mădălinei i-a lăsat încremeniți pe mulți. Nimeni nu se aștepta
Redactia.ro
Ea este femeia din spatele noului premier desemnat al României! Cine este Cătălina Mureșan, partenera lui Siegfried Mureșan
Ea este femeia din spatele noului premier desemnat al României! Cine este Cătălina Mureșan, partenera lui Siegfried Mureșan
Zodia care va îngenunchea de durere până la finalul lui septembrie. O veste îi schimbă complet viața
Zodia care va îngenunchea de durere până la finalul lui septembrie. O veste îi schimbă complet viața
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Analiza de sânge care ar putea depista cancerul pancreatic în stadiu incipient. A identificat aproape 87% dintre cazurile timpurii
Analiza de sânge care ar putea depista cancerul pancreatic în stadiu incipient. A identificat aproape 87% dintre cazurile timpurii
Banii promiși pensionarilor cu handicap, amânați din nou. Indemnizația care nu se mai acordă în 2026
Banii promiși pensionarilor cu handicap, amânați din nou. Indemnizația care nu se mai acordă în 2026
Dermatolog: „Majoritatea oamenilor nu știu să își spele părul”. Greșeala care poate usca și fragiliza firele de păr
Dermatolog: „Majoritatea oamenilor nu știu să își spele părul”. Greșeala care poate usca și fragiliza firele de păr
Găluște cu prune ca la mama acasă. Rețeta tradițională pas cu pas, pentru un desert perfect
Găluște cu prune ca la mama acasă. Rețeta tradițională pas cu pas, pentru un desert perfect
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cine își mai aduce aminte de gemenele de la Cheeky Girls? Monica și Gabriela sunt total schimbate
Cine își mai aduce aminte de gemenele de la Cheeky Girls? Monica și Gabriela sunt total schimbate
Poți să recunoști tânărul chipeș din imagine? Astăzi este un bucătar celebru în România. A dezvăluit fanilor o fotografie rară din anii ’80
Poți să recunoști tânărul chipeș din imagine? Astăzi este un bucătar celebru în România. A dezvăluit fanilor o fotografie rară din anii ’80
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Libertatea
Ghețarul ascuns din inima Munților Apuseni. Fenomenul rar descoperit sub coloanele de bazalt de la Detunata Goală, județul Alba
Ghețarul ascuns din inima Munților Apuseni. Fenomenul rar descoperit sub coloanele de bazalt de la Detunata Goală, județul Alba
Val de aer polar peste România: răcire, ploi, vânt, lapoviță și ninsori la munte. Prognoza meteo ANM pentru perioada 21 septembrie - 18 octombrie 2026
Val de aer polar peste România: răcire, ploi, vânt, lapoviță și ninsori la munte. Prognoza meteo ANM pentru perioada 21 septembrie - 18 octombrie 2026
O lucrătoare independentă câștigă 6.400 de euro și lucrează 4 zile pe săptămână, câte 4 ore. Ce meserie are
O lucrătoare independentă câștigă 6.400 de euro și lucrează 4 zile pe săptămână, câte 4 ore. Ce meserie are
Iarna pornește mai puternic decât anul trecut iar vortexul polar se formează deja deasupra Arcticii. Ce poate aduce iarna 2026-2027 în Europa
Iarna pornește mai puternic decât anul trecut iar vortexul polar se formează deja deasupra Arcticii. Ce poate aduce iarna 2026-2027 în Europa
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton