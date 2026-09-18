Adela Popescu a dezvăluit cel mai nebunesc lucru pe care l-a făcut din gelozie: „S-a întâmplat chiar cu Radu. E absolut ridicol”

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Adela Popescu a dezvăluit cel mai nebunesc lucru pe care l-a făcut din gelozie. Întâmplarea l-a inclus pe actualul ei soț, Radu Vâlcan, cu care formează un cuplu din 2010 și alături de care are trei copii.

Adela Popescu a dezvăluit cel mai nebunesc lucru pe care l-a făcut din gelozie

Invitată în platoul Libertatea alături de Andreea Vasile, cu care joacă în comedia „3 zile în septembrie”, Adela a fost provocată să spună care a fost cel mai nebun lucru pe care l-a făcut vreodată din gelozie. Actrița a povestit, cu umorul caracteristic, o întâmplare de la începutul relației cu soțul ei, prezentatorul Insula Iubirii, Radu Vâlcan.

„S-a întâmplat chiar cu Radu. E absolut ridicol. Auzisem Eram pe la începutul relației geloasă pe o fată și el cam vorbește n somn și auzisem eu că dacă îl ții de degetul mic de la picior și îl întrebi chestii el îți răspunde adevărul. Seri întregi îl țineam de degetul mic și-l întreba: Așa și?. Pe cuvântul meu de onoare. Pe cuvânt că am făcut chestia asta. El nu știe, evident, că dormea. Nici răspunsurile nu m-au mulțumit. Am încercat de mai multe ori. Dar suntem împreună, deci nu mi-a răspuns nimic îngrijorător”, a povestit Adela râzând.

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Ce a povestit Andreea Vasile

La rândul ei, Andreea Vasile, care este căsătorită cu regizorul Tudor Giurgiu, a povestit care a fost cel mai nebunesc lucru pe care l-a făcut din gelozie, însă povestea nu l-a inclus pe actualul partener.

„Știu ce am făcut, dar eram mică și cu creier puțin. Am pierdut mult timp. Țin minte că într-o seară am condus vreo 300 de kilometri. Aveam 21 de ani”, a povestit Andreea Vasile.

„Să-l urmărești? Păi tu ești Liga Campionilor. La mine că frecam un degețel în căldura căminului meu”, a completat Adela cu umorul caracteristic.

„Și aveam 20 de ani și aveam experiență puțină cu mașină”, a continuat Andreea.

„Dar bani de benzină?”, a întrebat Adela.

„Știi că nici nu m-am gândit? Dar știi ce mi se pare de fapt cea mai mare prostie pe care poți să o faci? Să pierzi timpul, nene. Dacă ai gelozie, e clar că nu e ce trebuie. Mă rog, nu e cazul vostru. Deci a fost mult, mult, de departe mai interesantă a ta”, a concluzionat Andreea.

Foto: Capturi video; Instagram

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