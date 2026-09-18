Laurette, operată din nou. Vedeta a suferit 30 de intervenții chirurgicale într-un singur an

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Laurette trece printr-o perioadă dificilă: după 30 de intervenții chirurgicale la picior într-un an, vedeta va fi operată din nou pentru închiderea unei plăgi deschise. Recuperarea este lentă, dar bruneta își păstrează speranța.

Laurette, operată din nou

Laurette, cunoscută pentru carisma și energia sa, trece printr-o perioadă dificilă, marcată de o serie de probleme de sănătate care i-au pus la încercare nu doar trupul, ci și sufletul.

Vedeta a fost supusă la peste 30 de intervenții chirurgicale în ultimul an, toate cauzate de complicațiile apărute în urma unei proceduri estetice efectuate cu mult timp în urmă.

Acum, Laurette a vorbit despre starea ei de sănătate, lupta cu durerea și speranțele pentru o recuperare completă.

Totul a început cu o procedură non-invazivă care avea scopul de a-i îmbunătăți aspectul fizic. Însă, substanța injectată a migrat neașteptat și a cauzat o infecție severă în piciorul stâng.

„Pur și simplu a fost o complicație la care nu m-aș fi așteptat niciodată”, a explicat Laurette pentru Spynews.

În ciuda intervențiilor chirurgicale repetate, problema persistă, iar ultimul episod a dus-o din nou pe masa de operație în urmă cu trei săptămâni.

După cea mai recentă intervenție, Laurette se află într-un proces lent de recuperare, încercând să își regăsească forțele.

„Sunt în recuperare, nu sunt bună de nimic, doar aștept să vină ziua, momentul în care să mă pot vindeca în totalitate, să mă pot întoarce la activitățile mele, la muncă, la copil”, a declarat ea.

Deși durerile s-au mai redus, ele persistă, iar mobilitatea piciorului ei este încă limitată, ceea ce o împiedică să-și îndeplinească sarcinile zilnice, inclusiv să își ducă fiica la școală.

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Vedeta, nevoită să amâne ședințele de kinetoterapie

În prezent, Laurette nu poate începe ședințele de kinetoterapie, deoarece medicii au decis să lase plaga deschisă pentru a permite eliminarea completă a infecției din picior.

„Momentan sunt cu plaga deschisă la picior și va trebui să stau o lună de zile cu ea așa. Este o plagă deschisă cam de 10 centimetri. Pur și simplu e tăiat și lăsat deschis ca să poată ieși infecția”, a explicat ea.

Aceasta urmează o serie de tratamente cu antibiotice și vitamine pentru a-și întări sistemul imunitar slăbit de numeroasele intervenții.

Cu toate eforturile depuse, Laurette știe că drumul către vindecare nu s-a încheiat. În doar câteva săptămâni, va fi nevoie de o nouă intervenție pentru închiderea plăgii.

„Trebuie să merg înapoi la spital să mă interneze ca să mi-o închidă plaga, iar aceasta e tot o operație. E o plagă deschisă, adică nu am cum să mi-o închidă pe viu, nu există așa ceva”, a explicat vedeta realistă, dar hotărâtă să meargă mai departe.

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Laurette a slăbit 17 kilograme

Perioada dificilă prin care trece s-a reflectat și asupra corpului ei. Laurette a pierdut 17 kilograme, greutatea sa scăzând de la 75 la mai puțin de 60 de kilograme.

„Chiar mă uitam zilele trecute la niște filmulețe cu mine și la niște fotografii de acum un an și jumătate și aveam undeva la 75 de kilograme și acuma am slăbit foarte mult, adică se vede diferența. (…) Chiar îmi plăcea cum arătam. Eram într-o perioadă foarte bună din viața mea. Dar asta e, dacă așa a decis Dumnezeu…”, a spus Laurette, lăsând să transpară optimismul care o caracterizează.

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Sursă foto: Instagram

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