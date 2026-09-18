Laurette, operată din nou. Vedeta a suferit 30 de intervenții chirurgicale într-un singur an

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Laurette trece printr-o perioadă dificilă: după 30 de intervenții chirurgicale la picior într-un an, vedeta va fi operată din nou pentru închiderea unei plăgi deschise. Recuperarea este lentă, dar bruneta își păstrează speranța.
Vedeta, nevoită să amâne ședințele de kinetoterapie
În prezent, Laurette nu poate începe ședințele de kinetoterapie, deoarece medicii au decis să lase plaga deschisă pentru a permite eliminarea completă a infecției din picior.
„Momentan sunt cu plaga deschisă la picior și va trebui să stau o lună de zile cu ea așa. Este o plagă deschisă cam de 10 centimetri. Pur și simplu e tăiat și lăsat deschis ca să poată ieși infecția”, a explicat ea.
Aceasta urmează o serie de tratamente cu antibiotice și vitamine pentru a-și întări sistemul imunitar slăbit de numeroasele intervenții.
Cu toate eforturile depuse, Laurette știe că drumul către vindecare nu s-a încheiat. În doar câteva săptămâni, va fi nevoie de o nouă intervenție pentru închiderea plăgii.
„Trebuie să merg înapoi la spital să mă interneze ca să mi-o închidă plaga, iar aceasta e tot o operație. E o plagă deschisă, adică nu am cum să mi-o închidă pe viu, nu există așa ceva”, a explicat vedeta realistă, dar hotărâtă să meargă mai departe.
Perioada dificilă prin care trece s-a reflectat și asupra corpului ei. Laurette a pierdut 17 kilograme, greutatea sa scăzând de la 75 la mai puțin de 60 de kilograme.
„Chiar mă uitam zilele trecute la niște filmulețe cu mine și la niște fotografii de acum un an și jumătate și aveam undeva la 75 de kilograme și acuma am slăbit foarte mult, adică se vede diferența. (…) Chiar îmi plăcea cum arătam. Eram într-o perioadă foarte bună din viața mea. Dar asta e, dacă așa a decis Dumnezeu…”, a spus Laurette, lăsând să transpară optimismul care o caracterizează.
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