Bonnie Tyler (74 ani) a fost plasată în comă indusă imediat după o operație de urgență suferită zilele trecute în Portugalia. Potrivit presei internaționale, medicii au decis că această măsură o va ajuta pe cântăreață să se recupereze mai repede.

Bonnie Tyler, în vârstă de 74 de ani, a fost supusă unei intervenții chirurgicale intestinale de urgență în Faro, Portugalia, conform unui comunicat emis miercuri, 6 mai, preluat de People.

Cu toate acestea, joi, 7 mai, managerul lui Tyler, Matt Davis, a declarat că artista a fost „pusă în comă indusă de medici pentru a-i ajuta recuperarea”, într-un comunicat obținut de Entertainment Weekly.

„Știm că îi doriți cu toții tot binele și vă rugăm să păstrați intimitatea în aceste momente dificile”, a spus Davis.

„Vom emite un comunicat suplimentar când vom putea”, a precizat acesta.

Recenta actualizare vine după anunțul inițial care a dezvăluit că „operația a decurs bine” și că se recuperează.

„Știm că toată familia, prietenii și fanii ei vor fi îngrijorați de această veste și îi vor ura mult succes pentru o recuperare completă și rapidă”, a mai spus Matt Davis.

Artista are programate mai multe concerte în Europa

Bonnie Tyler avea programate numeroase concerte în Europa, anul acesta. Ea urma să susțină două concerte la sfârșitul acestei luni. Primul pe 22 mai la Festivalul de Muzică SummerLUST din Għaxaq, Malta, și apoi pe 30 mai la Wiesmoor, Germania.

De-a lungul carierei sale, Tyler a lansat 18 albume de studio. Cel mai recent album al ei a fost The Best Is Yet to Come din 2021.

Cântăreața galeză a cunoscut inițial faima cu hituri din anii ’70, printre care „Lost in France” și „It’s a Heartache”. Apoi, în 1983, a atins un nou succes cu albumul „Faster Than the Speed ​​of Night”. Dar este recunoscută pentru hiturile sale „Total Eclipse of the Heart” și „Holding Out for a Hero”.

Sursă foto: Profimedia

