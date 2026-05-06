Doliu în lumea artistică! Liliana Cornilă Licor a murit la 64 de ani. „Plecarea ei lasă un gol imens în sufletele noastre!”

Comunitatea artistică din Constanța este în stare de șoc după vestea dispariției premature a Lilianei Cornilă Licor, o figură emblematică a vieții culturale locale. Artista, care a lăsat o amprentă profundă în domenii diverse precum muzica, moda și artele vizuale, a încetat din viață pe data de 5 mai, la vârsta de 64 de ani.

Anunțul oficial al decesului a fost făcut de către colegii săi de la Muzeul de Artă Populară, declanșând un val de mesaje de condoleanțe din partea celor care i-au fost discipoli sau colaboratori de-a lungul deceniilor.

O viață dedicată scenei și catedrei

Liliana Cornilă Licor nu a fost doar un creator de frumos, ci și un mentor pentru numeroase generații de tineri. Activitatea sa academică a fost una impresionantă, fiind cadru didactic la Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. Acolo, ea a predat discipline variate, de la canto și design vestimentar până la coregrafie și machiaj artistic, reușind să insufle pasiunea pentru estetică tuturor celor care i-au trecut prin mână. Pe lângă rolul de pedagog, artista a fost un membru activ al Uniunii Artiștilor Plastici din România și a pus bazele propriei case de modă, demonstrând o versatilitate rar întâlnită.

De la corul Vox Maris la trupa rock Medusa

Cariera sa muzicală rămâne un punct de referință pentru memoria culturală a orașului de la malul mării. În perioada 1977–1984, vocea sa s-a făcut auzită în celebrul cor „Vox Maris”, sub bagheta maestrului Boris Cobasnian. Ulterior, artista a făcut trecerea către un stil complet diferit, devenind în anii ’80 membră a trupei „Medusa”, o formație de pop-rock care s-a bucurat de o popularitate imensă în acea perioadă. Această capacitate de a trece de la rigoarea muzicii corale la energia scenei rock a definit personalitatea sa complexă și spiritul său liber.

Mesaje sfâșietoare și omagii din partea colegilor

Vestea trecerii în neființă a fost confirmată cu mare durere de Florentin Sîrbu, reprezentant al Muzeului de Artă Populară Constanța și coleg de filială în cadrul UAPR. Acesta a transmis un mesaj plin de emoție în care a subliniat calitățile umane deosebite ale artistei.

„Cu profundă tristețe vă anunț trecerea în neființă a colegei noastre, Liliana Cornilă, membru Filială Constanța 1 a UAPR. Liliana a fost nu doar o colegă deosebită, ci și un om cald, dedicat și mereu prezent pentru cei din jur. Plecarea ei lasă un gol imens în sufletele noastre și în comunitatea filialei”, a declarat Florentin Sîrbu.

Comunitatea artistică a reacționat imediat, numeroși foști elevi și apropiați exprimându-și recunoștința pentru tot ceea ce a reprezentat Liliana Cornilă Licor pentru ei. Mesajele care curg pe rețelele de socializare vorbesc despre un „om cald” și un profesor care a știut să modeleze destine. Deși cauza oficială a decesului nu a fost încă făcută publică, pierderea sa este considerată o lovitură grea pentru patrimoniul uman al Constanței.

„Dumnezeu să o odihnească în pace”, a încheiat reprezentantul muzeului, transmițând sincere condoleanțe familiei îndurerate, în timp ce foștii colaboratori se pregătesc să îi aducă un ultim omagiu celei care a fost, timp de peste patru decenii, o prezență luminoasă în centrul artelor constănțene.

