O influencertiță de 26 de ani a fost împușcată mortal sub privirile celor patru copii ai săi

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Comunitatea online din Brazilia este în stare de șoc după vestea morții violente a Pâmelei Guimarães, o cunoscută creatoare de conținut în vârstă de doar 26 de ani. Tânăra, care își construise o carieră promovând un stil de viață pozitiv și valorile familiale, a fost victima unui atac armat care a avut loc chiar în fața locuinței sale din Sertanópolis, o localitate rurală din statul Paraná.

Momentul fatal din fața porții

Evenimentele s-au succedat cu o rapiditate cutremurătoare în cursul zilei de 1 mai. Conform primelor informații furnizate de publicația locală Massa, Pâmela se afla în exteriorul casei sale când un vehicul suspect s-a oprit în dreptul proprietății.

O persoană rămasă încă neidentificată a strigat-o pe nume, determinând-o pe tânără să se apropie de poartă. Se pare că influencerița a simțit pericolul în ultimul moment; în timp ce încerca să se retragă precipitat spre siguranța casei, atacatorul a deschis focul. Scenele de o cruzime rară s-au petrecut sub privirile celor patru copii ai săi, care au asistat neputincioși la întreaga scenă.

Citeşte şi: Connect-R, dezvăluiri despre viața personală la opt ani după divorțul de Misha: „Nu știu dacă va mai exista vreodată cineva în viața mea!” De ce nu mai crede în căsătorie

Citeşte şi: Monica Bîrlădeanu, schimbare radicală de look, după ce a renunțat la părul lung. Fanii, uluiți de noua coafură: „Wow! Superbă!”

Citeşte şi: Abia o mai recunoști pe stradă! Actrița iubită de o lume întreagă a fost surprinsă într-o apariție rară la 73 de ani. Timpul nu iartă pe nimeni!

Eforturi zadarnice pentru salvarea tinerei mame

Deși a fost preluată rapid de echipele de intervenție și transportată la cel mai apropiat spital, rănile suferite de Pâmela au fost mult prea grave. Medicii nu au mai putut face altceva decât să constate decesul la scurt timp după internare.

Guimarães era o prezență activă pe Instagram, unde adunase o comunitate de peste 10.000 de urmăritori. Aceasta era apreciată pentru conținutul său axat pe modă, frumusețe și, mai ales, pentru modul în care își creștea cei patru copii, cel mai mic dintre aceștia având doar câteva luni, fiind născut în luna septembrie a anului trecut.

Un ultim mesaj cu valoare de testament

Autoritățile braziliene au demarat o anchetă de amploare pentru a identifica suspectul și pentru a stabili mobilul crimei, însă până în prezent nu au fost efectuate arestări. În paralel, mediul online a devenit un spațiu de doliu.

Ultima postare a Pâmelei, datată 25 aprilie, a căpătat acum o semnificație dureroasă pentru urmăritorii săi. Videoclipul respectiv purta mesajul simbolic: „Și dacă vei avea nevoie de mine de o mie de ori, voi fi acolo, de o mie de ori, alături de tine…”.

Reacțiile sfâșietoare ale comunității

Secțiunea de comentarii a profilului său a fost inundată de mesaje de condoleanțe și omagii aduse de prieteni și fani care refuză să accepte realitatea. Una dintre urmăritoarele sale a scris cu durere: „Nu-mi vine să cred — atât de frumoasă și plină de planuri”.

O altă persoană apropiată a transmis un mesaj de susținere pentru familia îndoliată, spunând: „„Fie ca Dumnezeu să te primească cu brațele deschise. Fie ca Dumnezeu să aline inima familiei tale, soro.”

O a treia voce din comunitatea sa online a ținut să sublinieze impactul pe care Pâmela l-a avut asupra lor: „Vei fi mereu inspirația mea în toate, Dumnezeu să te aline acolo în ceruri”.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News