Connect-R, dezvăluiri despre viața personală la opt ani după divorțul de Misha: „Nu știu dacă va mai exista vreodată cineva în viața mea!” De ce nu mai crede în căsătorie

După o perioadă lungă de discreție totală în privința vieții sentimentale, Connect-R a decis să rupă tăcerea și să vorbească deschis despre transformările profunde prin care a trecut de la divorțul de Misha.

Artistul, care nu s-a mai afișat public la brațul niciunei femei de aproape un deceniu, a oferit detalii surprinzătoare despre modul în care își gestionează acum existența și despre motivele pentru care a ales să rămână singur.

De la singurătate la solitudine: viața între carieră și familie

Cântărețul a explicat că lipsa unei partenere nu reprezintă o povară, ci o etapă de autocunoaștere pe care a învățat să o prețuiască. Departe de imaginea de „donjuan” din showbiz, acesta își găsește echilibrul în lucruri simple și în relațiile cu cei dragi.

„Nu există nimeni în viața mea acum și nu știu dacă va mai exista vreodată cineva în viața mea. Sunt singur de 8 ani de zile și am reușit să transform această singurătate în solitudine, a început să-mi placă de mine singur. Maya vine la mine în weekenduri, am un Yorkshire care mă așteaptă în fiecare seară acasă. Nu am pe nimeni și nici nu simt nevoia, nu am nevoie de nimeni în viața mea acum”, a declarat artistul, într-un interviu pentru Viva.

„Nu mai cred în căsătorie pentru mine!”

Întrebat dacă mai crede în instituția mariajului, Connect-R a fost tranșant. Experiențele trecute și dorința de libertate personală l-au făcut să vadă parteneriatul de lungă durată dintr-o perspectivă diferită, recunoscând că preferă confortul propriei autonomii în detrimentul compromisurilor zilnice.

„Nu mai cred în căsătorie pentru mine. Recunosc, sunt și o fire ușor egoistă, adică nu-mi place să fiu cicălit sau să-mi spună cineva unde să-mi pun pantofii sau de ce am bluza nu știu unde… Nu mai cred în căsătorie pentru mine, căsătoria e o construcție grea, numai pentru oameni cu mult curaj. Eu am o fire ușor egoistă, îmi asum asta, probabil de-aia sunt și singur, dar mie îmi convine așa”, a mărturisit acesta.

Portretul femeii ideale: „Să fie feminină, nu feministă”

Deși susține că nu se află în căutarea unei relații, Connect-R are o viziune clară asupra calităților pe care le apreciază la sexul frumos. În viziunea sa, rolul femeii într-o lume modernă tot mai dură este unul vital pentru echilibrul emoțional al bărbatului.

„Să fie deșteaptă, să fie frumoasă, dar probabil cel mai mult să fie feminină, nu feministă. Mi se pare că noi avem nevoie de femei care să ne readucă emoția, pentru că riscăm, în jungla asta de beton, să devenim niște brute. Femeia trebuie să readucă în bărbat emoția, sensibilitatea și așa mai departe… Repet, nu caut acum nicio femeie, de asta mi-e și greu să răspund”, a concluzionat cântărețul, lăsând totuși o mică portiță deschisă către viitor prin cuvintele: „Viața poate să te surprindă”.

