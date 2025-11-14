Connect-R și Misha, imagini rare împreună. S-au împăcat cei doi? Cum a apărut cântărețul și fostă lui soție

Connect-R și Misha au apărut împreună mai veseli și voioși ca niciodată. Cei doi au împărtășit cu fanii din mediul online momente speciale, iar imaginile au făcut înconjurul internetului. Mulți dintre internauți au presupus că cei doi s-ar fi împăcat, după ce au văzut cum s comportă unul cu altul.

Connect-R și Misha, din nou apropiați

Deși au divorțat de multă vreme, Connect-R și Misha au o relație frumoasă de dragul fetiței lor. Artistul împărtășește cu fanii din mediul online tot ce se întâmplă în viața lui și așa a făcut și de data aceasta.

Recent, cântărețul s-a afișat alături de mama fetiței sale, Misha, deși cei doi sunt divorțați de mult timp. Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, Connect-R face glume cu fosta soție și cu fiica lor.

Binedispus și vesel, cântărețul îi face o mică „farsă” fostei sale soții, semn că relația dintre cei doi e una apropiată și își permit astfel de interacțiuni.

După ce au văzut imaginile, fanii au reacționat rapid sperând la o împăcare.

„Poate vă împăcați”, „Ce bine vă stă”, „Cei mai frumoși”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care fanii le-au lăsat la postarea în care Connect-R se amuza pe seama fostei soții și a fiicei.

Cum se înțeleg cei doi după divorț

Connect-R și Misha au decis să nu lase lucrurile dintre ei să afecteze relația pe care o au cu fiica lor. Ei s-au postat mereu împreună și se înțeleg foarte bine de dragul fiicei lor, iar ambii și-au dorit ca ea să nu simtă lipsa niciunuia dintre părinți.

Cu toate că fanii sperau mereu la o împăcare, lucrurile în această direcție nu par să se mai întâmple vreodată, cel puțin din punctul de vedere al Mishei.

La un moment dat, ea a scris pe internet cum stau lucrurile în fosta căsnicie și a dorit să lămurească faptul că deși se afișează și internet și au o relație decentă, nu s-au împăcat și nu locuiesc împreună.

„Eu nu știut de unde le scoateți, jur. Fraților, vă rog eu, încetați! Suntem divorțați de 6 ani și nu ne-am împăcat. NU suntem împreună. Și ca să clarific toate aspectele și toate întrebările, NU locuim împreună. Vă rog să nu mai speculați”, a scris Misha pe Instagram, exasperată de comentariile fanilor care cred că cei doi s-au împăcat.

