Connect-R, replică acidă pentru Tudor Chirilă, în scandalul privind excluderea artistului de la un concert. Fiica cântărețului, Maya, a avut de suferit din cauza incidentului

Scandalul dintre Connect-R și Tudor Chirilă este departe de a se fi încheiat. După ce artistul l-a acuzat pe solistul Vama că a avut o legătură cu excluderea sa din concertul Kiss FM, acesta din urmă a explicat în mediul online că nu are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Acum, însă acesta spune că are dovezi că juratul de la „Vocea României” este vinovat.

Connect-R, replică acidă pentru Tudor Chirilă

Connect-R și Tudor Chirilă continuă disputa după ce artistul a susținut că solistul trupei „Vama” a avut un rol în excluderea sa de la concertul organizat de Kiss FM. Juratul de la „Vocea României” a negat acuzațiile, însă acum Connect-R spune că are informații de la un martor direct.

„Circulă un fake news grosolan promovat de artistul Connect-R care susține că interzicerea participării lui în spectacolul Magic Christmas organizat de radioul Magic FM a fost cauzată de mine. Nu am nicio legătură cu acest conflict, am participat pro bono în calitate de susținător Dăruieşte Viață și îmi respect colegii de breaslă indiferent de opiniile lor politice. Nu am militat și nu aş milita vreodată pentru cenzurarea vreunui artist. E contra principiilor mele. Îl invit pe Connect-R să probeze aceste afirmaţii, altminteri nu face altceva decât să devină un distribuitor de calomnie, situație care nu cred că îi face cinste. De asemenea, invit organizatorii evenimentului să precizeze poziția lor vis-a-vis de afirmațiile sale”, a declarat Tudor Chirilă pe pagina sa de Facebook.

Reacția lui Connect-R nu a întârziat să apară. Cântărețul susține că deține informațiile de la o persoană credibilă, care a fost martoră la presupusele presiuni făcute de Tudor Chirilă.

Citește și: Tudor Chirilă îi critică dur pe Marcel Ciolacu și Laura Vicol, în contextul schemei Nordis: „Marea familie a corupției nu se dă bătută așa de ușor”

Citește și: Cum arată pensiunea lui Tudor Chirilă de la Porumbacu de Sus. Cât costă cazarea și care sunt primele impresii ale turiștilor: „Simpatica gazdă a remediat imediat”

„Tudore, nu-s aberații. Sunt informații de la un om din interior care a asistat la scena asta. E un om veridic, cu coloană vertebrală, care n-ar fi făcut asta în mod normal, dar i s-a părut o nedreptate. Aveam informația de atunci, dar eu n-am spus-o. N-am mai vrut să dezvolt toată treaba asta. Mi-e silă de ping-pong-uri de genul ăsta. Și eu am lucruri mai bune de făcut. Am fost întrebat, am răspuns. N-am nimic cu tine personal. Să fii sănătos”, a precizat Connect-R.

Fiica lui Connect-R a avut de suferit în urma scndalului

În urma acestui scandal a avut de suferit și fiica lui Connect-R, Maya, care nu ar fi fost primită să cânte la postul de radio. Astfel, artistul a decis să își retragă toate piesele de la Kiss FM.

„Partea proastă e că de la treaba asta făcută de radio cu concursul tău, s-a ajuns să se răzbune pe un copil de 11 ani care a venit să cânte un cântecel ulterior la radio și care n-a mai fost lăsat”, a precizat Connect-R, pe numele său adevărat Ștefan Mihalache.

Citește și: 6 actori care au fost nevoiți să se retragă din actorie din cauza bolilor incurabile

Citește și: Angela Similea tună şi fulgeră după ce a devenit victima inteligenţei artificiale. A apărut într-o reclamă fără voia ei: „O încălcare a drepturilor mele”

Cântărețul spune că l-a iertat pe Tudor Chirilă, însă consideră că acesta poartă responsabilitatea morală.

Eu în inima mea te-am iertat, și tu știi foarte bine că în momentul în care vei pune capul pe pernă, alaiul zgomotos al conștiinței tale îți va vorbi”, a mai spus Connect-R.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Connect-R și Tudor Chirilă

Sursă foto: Facebook, Instagram

Urmărește-ne pe Google News