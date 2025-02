Angela Similea tună şi fulgeră după ce a devenit victima inteligenţei artificiale. A apărut într-o reclamă fără voia ei: „O încălcare a drepturilor mele”

Într-o eră digitală tot mai avansată, unde inteligenţa artificială joacă un rol tot mai important, apariţiile neautorizate ale vedetelor în diverse reclame au devenit o problemă din ce în ce mai frecventă. Recent, celebra solistă Angela Similea s-a văzut în mijlocul unei controverse, după ce imaginea sa a fost utilizată într-o reclamă fără consimțământul său, iar reacţia sa nu s-a lăsat aşteptată. Artista a acuzat o încălcare flagrantă a drepturilor sale și a tras un semnal de alarmă asupra practicii tot mai răspândite de a folosi inteligenţa artificială pentru a crea materiale publicitare cu imagini ale celebrităţilor.

Cum a ajuns Angela Similea „victima” inteligenței artificiale?

Totul a început atunci când Angela Similea a observat că imaginea sa a fost utilizată într-o reclamă la un produs cosmetic, care a fost creată cu ajutorul inteligenței artificiale. Artista a răspuns public pe rețelele sociale, clarificând că nu a dat niciun acord pentru utilizarea imaginii sale în acest context și subliniind că nu are nicio legătură cu produsul promovat.

„Dragii mei, vreau să clarific și să neg ferm participarea mea în videoclipurile create cu ajutorul inteligenței artificiale, în care se folosește imaginea mea pentru a face reclamă unui anumit produs. Nu mi-am dat consimțământul pentru utilizarea imaginii mele în acest context și consider acest lucru o încălcare a drepturilor mele. Nu am nicio legătură cu produsul promovat și nici nu am fost implicată în realizarea acestor reclame. Vă rog să ignorați orice material vizual sau informațional care implică imaginea mea în acest scop. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru susținerea constantă!”, a scris Angela Similea pe contul său de Facebook.

Potrivit declaraţiilor oferite de artistă, din cauza utilizării imaginii sale fără acord, au apărut confuzii în rândul fanilor. Aceasta a subliniat faptul că, deși era vorba de o reclamă pe un produs de înfrumusețare, nu a fost implicată în niciun fel în promovarea acestuia.

„Nu am sfătuit pe nimeni să folosească acest produs. Vă asigur că nu am nicio legătură cu produsul promovat în aceste videoclipuri și nu am fost implicată în realizarea acestor reclame. Este un act de abuz din partea celor care au folosit imaginea mea fără permisiune și consider că acest lucru reprezintă o încălcare flagrantă a drepturilor mele ca persoană publică”, a mai spus artista.

Irina Loghin, o altă victimă a inteligenței artificiale

În această perioadă, un alt nume cunoscut din „Generația de Aur” a devenit, de asemenea, victima acestui fenomen. Irina Loghin a avut o experiență similară, fiind folosită în mod fraudulos într-o reclamă la un produs medical. Aceasta a fost prezentată, cu ajutorul inteligenței artificiale, într-un scaun cu rotile, promovând un medicament care promitea însănătoșire rapidă. În urma acestui incident, Irina Loghin a avut o reacție publică, acuzând faptul că imaginea sa a fost folosită fără permisiune și că acest lucru îi afectează imaginea personală.

„Am o vârstă înaintată, dar în scaun cu rotile nu am mers niciodată și sper să mă ajute Dumnezeu să nu ajung așa. E a cincea oară când cer ajutor. Chiar nu poate nimeni să depisteze asemenea lucruri? Am primit sute de telefoane de la persoane care au cumpărat acest medicament și mă batjocoresc. Ce să le zic eu acestor oameni?”, a spus Irina Loghin, potrivit click.ro.

Ce spun avocații despre astfel de practici

În faţa acestor situaţii, avocaţii sunt de părere că astfel de cazuri sunt din ce în ce mai frecvente, iar victimele pot avea dificultăți în a obține despăgubiri materiale din cauza complexității procesului. Avocata Beatrice Comăniceanu a explicat pentru Click! că, deşi este greu să fie dovedită originea materialelor respective, victimele pot apela totuşi la instanţă pentru a-şi căuta dreptatea.

„Foarte greu se pot demonstra aceste fake-uri, nu prea sunt şanse să obţină despăgubiri. Cel mai greu e să identifici serverul de unde s-a transmis. Sunt foarte multe cazuri de acest gen, de reclame realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale”, a explicat Comăniceanu.

