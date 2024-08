Femeile celebre cu care s-a iubit Florin Piersic. Ce spunea Marina Voica despre relația cu actorul

Florin Piersic, unul dintre cei mai emblematici actori români, este cunoscut nu doar pentru talentul său desăvârșit pe scenă și pe marile ecrane, ci și pentru viața sa amoroasă tumultuoasă. În timp ce cariera sa strălucitoare a fost mereu în centrul atenției, relațiile sale sentimentale au alimentat adesea curiozitatea și bârfele publicului.

Femeile celebre cu care s-a iubit Florin Piersic

Florin Piersic a avut numeroase relații și a fost căsătorit de trei ori, dar lista femeilor care l-au iubit și pe care le-a iubit este mult mai lungă. De-a lungul anilor, multe nume celebre au fost asociate cu actorul, dar una dintre întrebările care a stârnit adesea interes a fost dacă Marina Voica, una dintre cele mai fermecătoare artiste ale României, s-a numărat printre iubitele sale.

Florin Piersic și-a început viața amoroasă oficială alături de Tatiana Iekel, o actriță talentată pe care a cunoscut-o la Paris în 1958. Cei doi s-au căsătorit în 1960 și au avut un fiu, Florin Piersic Jr. Căsnicia lor, deși promițătoare la început, a ajuns la final în 1974, după ce infidelitățile lui Piersic au devenit prea greu de suportat pentru Tatiana.

La doar câteva luni după divorț, Florin Piersic s-a îndrăgostit de Anna Szeles, o actriță superbă pe care a cunoscut-o într-un autobuz. Cei doi s-au căsătorit în 1975 și au avut împreună un fiu, Daniel. Relația lor, deși pasională, s-a destrămat după 10 ani, când Anna a obținut divorțul și s-a mutat în Ungaria.

După două căsnicii eșuate, Florin Piersic s-a recăsătorit în 1993 cu Anna Torok, o contabilă din Cluj, cu care trăiește și astăzi. Deși aceasta nu face parte din lumea artistică, Anna a reușit să-l stabilizeze pe Florin Piersic, care descrie relația lor ca fiind una profundă și plină de afecțiune.

Cu ce femei s-a zvonit că ar fi fost Florin Piersic

Pe lângă căsnicii, Florin Piersic a fost cunoscut pentru numeroasele sale aventuri amoroase. Printre cele mai faimoase povești de dragoste se numără cea cu Angela Similea, o relație care a generat mult scandal, mai ales pentru că ambii erau căsătoriți în acel moment.

Angela Similea a mărturisit că relația cu Piersic a fost una intensă, dar dificilă.

„Ceea ce am înţeles eu repede lângă el este că «dacă eşti fluture» te-ai ars. Nu voiam să mă ard…”, a spus Angela Similea potrivit newsweek.ro.

O altă poveste de iubire importantă în viața actorului a fost cea cu Gabriela Werner, o relație care a durat 9 ani, coincizând cu mariajul său cu Anna Szeles. Gabriela a povestit că, deși nu au fost niciodată căsătoriți, legătura lor a fost una profundă și deschisă, deși împovărată de complexitatea situației.

S-a numărat Marina Voica printre cuceririle lui Florin Piersic?

În acest context amoros atât de agitat, nu e de mirare că numele Marinei Voica, o altă figură iconică a scenei românești, a fost adesea asociat cu Florin Piersic. Cu toate acestea, artista a fost mereu clară în ceea ce privește natura relației lor.

Într-un interviu exclusiv pentru Click!, Voica a explicat că, deși au existat admiratori și speculații, între ea și Piersic nu a existat niciodată o poveste de dragoste.

„Eu și Florin suntem cam de o vârstă, eu am 77 de ani, el are 78, tare frumușei eram amândoi. Ne-am cunoscut în turnee, am avut și emisiune cu el, avea succes la femeile superbe din lumea artistică. Și pe mine m-a admirat enorm, dar niciodată nu a îndrăznit mai mult”, a spus Marina Voica pentru click.ro.

Marina Voica a subliniat faptul că, deși admirația dintre ei a fost evidentă, chimia romantică a lipsit.

„Pot spune că impuneam, din lumea artistică niciun actor nu s-a dat la mine. Iar între mine și Florin Piersic nu a fost o chimie a iubirii. Și acum mi-e tare drag de el, este din generația mea. Admirație și atât!”, a mai spus artista pentru sursa menţionată anterior.

Deşi Florin Piersic a fost un veritabil Don Juan al scenei românești, cucerind inimile multor femei frumoase și talentate, Marina Voica nu a fost printre ele. Relația lor a fost una de admirație reciprocă, fără a trece însă granițele prieteniei sau colegialității.

