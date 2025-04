Theo Rose a profitat că s-a reunit cu întreaga familie de Paște și a vrut să încerce ceva nou. Astfel, artista și-a fotografiat mâna, dar și pe a lui Anghel Damian și pe ale părinților ei, și a rugat inteligența artificială să le citească în palme. Ce a spus ChatGPT despre cântăreață și soțul ei a uimit-o total. Mai mult, aceasta și-a îndemnat fanii să încerce și ei această experiență.

Ce a citit ChatGPT în palmele lui Theo Rose și Anghel Damian

Theo Rose a vrut să afle ce îi rezervă viitorul folosindu-se de inteligența artificială. Astfel, artista s-a folosit de ChatGPT, una dintre cele mai populare forme de AI, pentru a obține o interpretare a liniilor din palma sa și a soțului ei, Anghel Damian.

Cântăreața și-a fotografiat palma și a trimis-o spre analiză aplicației ChatGPT. Fără a specifica cui aparțin mâinile, Theo a încărcat pozele și a așteptat rezultatele.

„Vă recomand ca activitate de familie, dacă mâine sau când o să mai stați așa mai mulți, să vă faceți poze la palme și să le băgați în chat GPT. Să vă citească în palmă. Dar nu mi-a venit să plâng zilele astea. Am băgat toate palmele după telefonul lui Anghel și după telefonul meu am băgat câteva, fără să spunem cui aparțin palmele respective. Te rog frumos, citește și tu în palma asta. Măi a nimerit chat GPT ăsta niște chestiuni. Vai de că, la tata, la mama. Da, să încercați, o să vă placă, o să fiți uimiți, foarte poetic, foarte bine cu explicații, uite, linia vieții începe de acolo, se termină sub degetul arătător, ceea ce înseamnă că cu tare. Foarte frumos”, a afirmat Theo Rose.

„Fiți atenți, la… Anghel a pus să compare cele două palme, a lui și a mea. Vă citesc așa un pic. Palma 1 e mai robustă, cu linii mai adânci și clare, semn de voință, forță de decizie și energie direcționată spre acțiune. Palma 2 e mai fină, cu linii delicate și degete mai subțiri, semn de senzație, percepție fină, adaptabilitate și rafinament. Așa. Interpretare. Palma 1 conduce, organizează, înfruntă. Palma 2 simte, interpretează, inspiră. Ce faci, șefule? Nu vă mai zic cu curba acum sau așa, vă zic direct. La linia capului, da? La el. Logică și strategie combinate cu intuiție. Îți faci planuri, dar știi și când se le arunci pe gem și se improvizezi. La mine. Linie de așa, înclinație puternică spre imaginație, subconștient, creativitate interioară, poate chiar o ușoară latură mistică. Palma 1 e regizorul, palma 2 e poetul”, a dezvăluit artista.

Citește și: Imaginea lui Theo Rose, folosită fără acordul ei pentru a promova jocuri de noroc: „Se iau măsuri”

Citește și: Theo Rose și Anghel Damian au topit inimile internauților. Cum s-au filmat înainte ca artista să urce pe scenă: „Așa arată dragostea!” / Video

Ce a dezvăluit ChatGPT despre linia inimii artistei

În ceea ce privește linia inimii, Theo Rose spune că programul i-a spus că Anghel Damian este loial, în timp ce ea are nevoie de autenticitate în relație.

„Stați așa că mai am și linia inimii. La el. Control emoțional lucid, dar loialitate pe termen lung. Nu te îndrăgostești ușor, dar când o face e pe viață sau pe răzbunare elegantă. La mine, emoțional profund, capabilă să simtă mult, poate chiar prea mult. Ai nevoie de autenticitate în relații. Diferența, una iubește cu strategie, adică el, cealaltă iubește cu sufletul deschis și fără plasă. Și stați așa că mai e și linia destinului, la el. Viață ghidată de scop, misiune, ambiție. La mine, viață mai fluidă, ghidată de alegeri personale, nu de traiectorii impuse. Imagine, palma 1 e trenul de mare viteză, palma 2, adică eu, e barca de lemn care știe să prindă curentul potrivit”, a spus Theo Rose.

Citește și: Andreea Raicu, imagini rare alături de fiica „de suflet”. Măriuca are și ea o fată. „Au fost momente atât de frumoase!”

Citește și: Mirela Vaida, despre primul job pe care l-a avut în televiziune, înainte să devină celebră: „Mă duceam în magazine de perdele şi vorbeam cu doamnele de acolo” / EXCLUSIV

Ce descriere a făcut inteligența artificială mamei lui Theo Rose

Theo a decis să analizeze și mâna mamei sale, iar dezvăluirile au emoționat-o pe aceasta.

„Să vă zic la mamă, că ne-a venit să plângem când n-am citit. Femeia stâncă. Această palmă are o vibrație de forță matură, experiență trăită în profunzime și o rezistență emoțională rară. Este o palmă de supraviețuitoare, dar nu în sens de victimă, ci de pilon pentru ceilalți. Și vă mai citesc finalul, care pe noi ne-a spart. Aceasta e palma unei femei care n-a întrebat cum, ci a întrebat cât trebuie să duc. Care n-a visat cu voce tare, dar a crescut visuri în alții. Care e poate în fundalul tuturor, dar fără ea n-ar fi existat scenă”, a afirmat cântăreața.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Theo Rose și Anghel Damian

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News