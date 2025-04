Mirela Vaida, despre primul job pe care l-a avut în televiziune, înainte să devină celebră: „Mă duceam în magazine de perdele şi vorbeam cu doamnele de acolo” / EXCLUSIV

Înainte să devină una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din România, Mirela Vaida a trăit începuturi modeste în televiziune, complet necunoscute publicului larg. La Fresh by Unica, vedeta a făcut dezvăluiri în exclusivitate, pline de umor și sinceritate, despre primul job din TV, când nici măcar nu știa ce trebuie să facă. A fost angajată în redacție pentru rubrica… perdele și fețe de masă. Și da, făcea reportaje săptămânale despre textile!

La începutul carierei, Mirela Vaida a intrat direct în focurile televiziunii, fără nicio pregătire. Ceea ce azi pare de necrezut, a fost realitatea ei de acum 20 de ani.

„Și m-am angajat ca reporter-prezentator, la un matinal, unde prezentam meteo. Deci am venit ca acum la tine, mă uitam la o cameră și mi-au zis: „zi ceva!” Și eu a trebuit să zic ceva. Fă-te că prezinți cum e vremea. M-am uitat în jur și, în capul meu, am început sa zic cum e vremea, și după aia zice: „Prezintă horoscopul”. Și atunci a venit imaginația, că vine copilul din tine. Disperarea din tine vine, foamea vine. Băi, eu trebuie să nu dezamăgesc. Eu trebuie să le arăt alor mei că eu mă descurc singură. Și zici orice. Am inventat zodii, am inventat vreme, am inventat orice”, ne-a mărturisit Mirela Vaida la Fresh by Unica.

Improvizația și instinctul de supraviețuire au fost esențiale pentru ea. Avea nevoie de bani, voia să se afirme și să le demonstreze părinților că e capabilă. Așa a ajuns să-și creeze propriile zodii la televizor!

„Ce fel de geam aveți?”

După „proba de foc”, Mirela Vida a fost angajată oficial. Nu pe un segment glam, ci exact pe cel de care „nu se ocupa nimeni”. Astfel a început povestea reportajelor cu textile, perdele și fluturi imprimați pe material.

„A doua zi m-au sunat și m-au spus că sunt angajată, reporter, prezentator. Bine, mi-au dat și rubricile de care nu se ocupa nimeni: ezoteric, perdele, fețe de masă. Mă duceam în magazine de perdele, de draperii, de fețe de masă și spuneam ce s-ar potrivi geamului dumneavoastră. Și făceam reportaje despre asta. Textile, printuri, vorbeam cu doamnele din magazin: „Ce fel de geam aveți? A, e dreptunghiular, se vede pădurea, se vede cerul sau aveți un bloc în față? Cred că vi s-ar potrivi o astfel de perdea, o draperie de culoare asta. Le puneți fluturi sau curgând?” Și făceam materiale întregi în fiecare săptămână”, ne-a mai spus vedeta.

De la meteo la montaj: „Am învățat să fac totul”

Pe lângă partea de filmare și interviuri, Mirela era responsabilă și de întregul montaj. Pleca pe teren cu șoferul și operatorul, căuta personajele, scria textul și monta tot materialul.

„Și de la montat, de la plecat cu șofer, cu operator, de la căutat omul care să-ți dea un interviu pe care tot tu să-l montezi, să fie un discurs legat frumos de la muzica ambientală, de la ilustrație muzicală. Am învățat să fac totul, știi? E frumoasă plecarea”, ne-a mai mărturisit vedeta în exclusivitate.

Mirela Vaida a învățat televiziune pe bune, de jos, cu muncă de teren și zero fițe. Acum, când o vedem prezentând în prime time, puțini își imaginează că începutul a fost… în magazine de textile.

Studentă la Drept, presată de părinţi să revină la Pașcani

În tot acest timp, Mirela Vaida era studentă la Facultatea de Drept. Părinții aveau alte planuri pentru ea – o carieră sigură de judecătoare, ideal… cât mai aproape de casă.

„În perioada aia eram studentă la drept, da. Și părinții mi-au zis că, dacă e doar un job, e bine, dar să „vii acasă să te faci judecătoare la Pașcani”. Eu sigur că aveam să termin dreptul în 2005, Facultatea de Drept la București și tata m-a așteptat la Pașcani”, ne-a mai spus vedeta.

Discuțiile cu tatăl ei sunt demne de un scenariu de comedie, dar ilustrează perfect presiunea părinților și cât de diferite erau viziunile lor.

„ -Tu să fii judecătoare la Pașcani!

– Mamă, dar de ce la Pașcani?

– Că e cea mai aproape de casa noastră părintească.

– Și ce să fac acolo?

– Să mâncăm împreună cartofi prăjiți, să facă tata un pui la cuptor?

– Mă, tată, dar nu vreau să mai mănânc. Adică, ideea e, când am plecat la București, era să mă duc înainte, nu să mă mai întorc la Pașcani, să mănânc cu tine cartofi prăjiți. Nu știu dacă înțelegi.

– Nu. Noi, familia, trebuie să rămânem uniți, orice ar fi. Mâncăm pâini prăjite cu cartofi.

– Da, tată, da. Noi dorim să evoluăm, adică am vrea să ne ducem înainte și la tine să venim doar așa, să te… Întrebăm ce mai faci și dacă ești sănătos, pentru că orice drum al fiecărui copil este cât mai sus și să-și facă mândri familia și părinții”, ne-a povestit vedeta.

Astăzi, Mirela Vaida este o figură emblematică în televiziune. A prezentat „Mireasă pentru fiul meu”, a scris istorie la „Acces Direct” și a revenit acum în forţă cu „În direct cu România”. Dar nimic din strălucirea actuală nu ar fi fost posibil fără începutul modest, cu perdele, zodii inventate și foamea unei fete care voia „să nu dezamăgească”.

