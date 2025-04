Mirela Vaida, despre demisia lui Emily Burghelea de la „Acces Direct”: „A fost concediată la prânz”. Ce a spus despre o împăcare cu fosta asistentă TV / EXCLUSIV

Scandalul care a zguduit platoul de la „Acces Direct” în 2020 revine în actualitate, după ce Mirela Vaida a fost invitată la Fresh by Unica, unde a făcut, în exclusivitate, o serie de dezvăluiri tranșante despre plecarea lui Emily Burghelea din emisiune. Prezentatoarea TV a rupt tăcerea și a spus lucrurilor pe nume, fără ocolișuri, fără menajamente. Ce s-a întâmplat, de fapt, în culisele acelui moment șocant de televiziune? A fost o demisie spontană sau o mișcare strategică? Şi ce ne-a spus vedeta de o împăcare cu Emily?

Scandalul care a explodat în 2020 în platoul emisiunii „Acces Direct” încă lasă urme adânci. Emily Burghelea, pe atunci tânăra asistentă TV care părea plină de energie și viitor, și-a anunțat în mod șocant demisia în direct. Gestul ei a stârnit un val uriaș de reacții și a fost interpretat de mulți ca un act de rebeliune împotriva unei echipe care ar fi ascuns adevărul.

Dar Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii și figura centrală a acelui moment tensionat, a decis să rupă tăcerea și să spună, în exclusivitate pentru Fresh by Unica, care a fost adevărul pe care nimeni nu l-a spus până acum. Fără filtre, fără ocolișuri, prezentatoarea TV ne-a mărturisit că întreaga „demisie” nu a fost decât o mișcare regizată după ce Emily fusese deja… concediată.

În debutul confesiunilor, Mirela Vaida a vorbit despre începuturile colaborării cu Emily Burghelea.

„Eu am ținut foarte mult la fata asta și chiar am făcut un personaj. Mi-a fost foarte dragă fata asta, care, am văzut că acum mai nou, este mamă de trei copii aproape. Deci, eu am tot respectul pentru mame și pentru mamele cu mulți copii. Știu ce înseamnă, e un sacrificiu uriaș și o putere enormă, să-i dea Dumnezeu sănătate. Am ținut foarte mult la fata asta și chiar am făcut un personaj în emisiune pentru că mi-a plăcut energia ei”, ne-a spus Mirela Vaida la Fresh by Unica.