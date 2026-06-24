Toto Dumitrescu a fost internat la Spitalul Obregia. Ce s-a întâmplat cu fiul lui Ilie Dumitrescu

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Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost internat marți la Spitalul Obregia din București, după ce a provocat un scandal într-un magazin și a avut o altercație cu partenera sa ce a necesitat intervenția poliției.

Toto Dumitrescu, internat la Spitalul Obregia

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, se află din nou în mijlocul unui scandal, după ce a provocat un scandal într-un magazin din București și a avut o ceartă aprinsă cu iubita sa. Incidentul, petrecut marți seară în Sectorul 4 al Capitalei, a condus la intervenția autorităților și, ulterior, la transportarea sa la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”.

Potrivit unui comunicat oficial transmis de autorități, totul a început cu un apel la 112, în jurul orei 18.00. O femeie a sesizat comportamentul agresiv al unui bărbat aflat într-un magazin, care ar fi provocat pagube materiale.

„La data de 21 iunie 2026, în jurul orei 18.00, o femeie a sesizat, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, faptul că într-un magazin situat în Sectorul 4 al municipiului București a intrat un bărbat care, prin acte de violență, a distrus și a răsturnat mai multe produse expuse spre vânzare. Totodată, apelanta a relatat că, după ce a părăsit magazinul, bărbatul ar fi avut o altercație cu o femeie aflată pe stradă”, au declarat oamenii legii.

Polițiștii Secției 16 au intervenit prompt la fața locului, identificându-l pe bărbat pe baza descrierilor martorilor. Cu toate acestea, comportamentul său s-a dovedit a fi „agitat și necooperant”, refuzând să colaboreze pentru clarificarea situației.

„În aceste condiții, pentru prevenirea producerii unor noi incidente și pentru siguranța persoanelor din jur, acesta a fost imobilizat și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, unde medicul de gardă a dispus internarea sa”, se mai precizează în comunicat.

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Iubita tânărului nu a depus plângere la Poliție

În urma investigațiilor ulterioare, polițiștii au descoperit că femeia implicată în altercația de pe stradă era partenera de viață a lui Toto Dumitrescu. Cu toate acestea, aceasta a refuzat să depună plângere, să completeze formularul de evaluare a riscului sau să solicite îngrijiri medicale.

„De asemenea, polițiștii au identificat femeia cu care acesta ar fi avut altercația, stabilind că este concubina bărbatului. Aceasta nu a dorit formularea unei plângeri prealabile, nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului și nu a solicitat acordarea de îngrijiri medicale. Prin comportamentul său, bărbatul a tulburat ordinea și liniștea publică, generând o stare de neliniște în rândul persoanelor aflate în zonă”, conform declarațiilor oficiale.

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În prezent, ancheta continuă sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Poliția a deschis un dosar penal din oficiu pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru violență în familie.

„În cauză a fost întocmit dosar penal din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și violență în familie, cercetările fiind continuate de către polițiști, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului și dispunerii măsurilor legale care se impun”, se arată în același comunicat oficial.

Sursă foto: Instagram

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