Cum s-a înfiripat povestea de dragoste dintre Anca Țurcașiu și Călin Șerban. Erau prieteni de 20 de ani

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Anca Țurcașiu și Călin Șerban au trecut de la prietenie la iubire. Cei doi s-au îndrăgostit nebunește, deși erau prieteni de mai bine de 20 de ani. Vedeta a povestit cum a început relația lor.

Cum a început relația dintre Anca Țurcașiu și Călin Șerban

Anca Țurcașiu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Călin Șerban. Cei doi aveau o prietenie de peste 20 de ani și au realizat că au o conexiune specială.

A mai fost un singur pas până la a fi iubiți. Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, Anca Țurcașiu a vorbit despre relația ei cu partenerul său.

Ea a preferat să fie discretă mereu cu viața ei personală, însă fericirea pe care o trăiește în ultimul timp a vrut să o împărtășească cu fanii.

Actrița a mărturisit că ea și partenerul ei se cunoșteau de 20 de ani și de fiecare dată când ajungea în Brașov, îl invita în oraș, însă niciodată nu s-a întâmplat mai mult.

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Ne știam de 20 de ani și am rămas în relații de foarte bună prietenie. Astfel încât, el fiind brașovean, de fiecare dată când ajungeam în Brașov cu unul dintre spectacolele mele, îl sunam și îi spuneam: . Și el spunea da, de fiecare dată a venit cu buchete de flori, dar la revedere, la revedere. Apoi, într-un an am fost invitată să cânt undeva la munte și am luat împreună cu niște prieteni de-ai mei o cazare chiar în Piața Sfatului, eu știam că el locuiește chiar în Piața Sfatului, și le-am spus prietenilor mei că, dacă tot stăm câteva zile la Brașov, eu am un prieten foarte bun aici care ar putea să ne plimbe prin Brașov, a declarat ea.

Călin Șerban a spus că reîntâlnirea cu Anca Țurcașiu a fost foarte emoționantă.

Ne-am întâlnit, am mers ușor în Piața Sfatului. Eram în curtea Bisericii Negre. Am ieșit din curte, ne-am văzut așa de la 20–30 de metri, am început să măresc pasul și chiar să alergăm. Ne-am luat în brațe, am învârtit-o. A fost ceva fantastic, a spus el.

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Acesta a mărturisit că din acel moment, relația lor s-a schimbat complet.

I-am oferit brațul, după ce m-a atins, am luat-o de mână (…) E o chimie între noi și ne-am dat seama că este mult mai mult decât poate să fie o prietenie, iar peste 2 zile el a venit la București și de atunci nu ne-am mai despărțit, a precizat Anca Țurcașiu.

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