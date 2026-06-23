Cum s-a înfiripat povestea de dragoste dintre Anca Țurcașiu și Călin Șerban. Erau prieteni de 20 de ani

Ne știam de 20 de ani și am rămas în relații de foarte bună prietenie. Astfel încât, el fiind brașovean, de fiecare dată când ajungeam în Brașov cu unul dintre spectacolele mele, îl sunam și îi spuneam: . Și el spunea da, de fiecare dată a venit cu buchete de flori, dar la revedere, la revedere. Apoi, într-un an am fost invitată să cânt undeva la munte și am luat împreună cu niște prieteni de-ai mei o cazare chiar în Piața Sfatului, eu știam că el locuiește chiar în Piața Sfatului, și le-am spus prietenilor mei că, dacă tot stăm câteva zile la Brașov, eu am un prieten foarte bun aici care ar putea să ne plimbe prin Brașov, a declarat ea.
Călin Șerban a spus că reîntâlnirea cu Anca Țurcașiu a fost foarte emoționantă.
Ne-am întâlnit, am mers ușor în Piața Sfatului. Eram în curtea Bisericii Negre. Am ieșit din curte, ne-am văzut așa de la 20–30 de metri, am început să măresc pasul și chiar să alergăm. Ne-am luat în brațe, am învârtit-o. A fost ceva fantastic, a spus el.
Acesta a mărturisit că din acel moment, relația lor s-a schimbat complet.
I-am oferit brațul, după ce m-a atins, am luat-o de mână (…) E o chimie între noi și ne-am dat seama că este mult mai mult decât poate să fie o prietenie, iar peste 2 zile el a venit la București și de atunci nu ne-am mai despărțit, a precizat Anca Țurcașiu.