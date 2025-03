Anca Țurcașiu, despre cum l-a cunoscut pe iubitul ei, Călin: „A fost instructorul fostului meu soț”. De ce nu vor să se căsătorească

Anca Țurcașiu (54 ani) și Călin Șerban (51 ani) formează un cuplu din ce în ce mai vizibil și mai iubit de fanii lor. Deși nu au o relație de lungă durată, legătura lor a fost una surprinzătoare și profundă, iar poveștile lor de viață s-au împletit în mod natural. Într-un interviu recent, cei doi au vorbit despre cum s-au întâlnit, despre relația lor, dar și despre motivul pentru care nu vor să se căsătorească, deși sunt împreună de un an și par să fie mai îndrăgostiți ca niciodată.

Cum s-au cunoscut Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin Șerban

Relația dintre Anca Ţurcaşiu și Călin Şerban nu este o poveste clasică de iubire, plină de întâlniri întâmplătoare. De fapt, cei doi se cunoșteau de aproape două decenii înainte ca între ei să se înfiripe ceva romantic.

Totul a început pe o plajă din Mamaia, unde Călin era instructor de kitesurfing și manager. Este interesant însă că această întâlnire a fost posibilă datorită fostului soț al Ancăi, care la acea vreme dorea să învețe acest sport.

„A fost instructorul fostului meu soț, ce să mai spunem”, a mărturisit Anca, în cadrul emisiunii „La Măruţă”, amuzându-se de acest detaliu al începuturilor lor.

Se ştiu de două decenii

În ciuda faptului că s-au cunoscut cu 20 de ani în urmă, Anca și Călin nu au avut o relație romantică imediat. De fapt, au rămas prieteni foarte buni pe parcursul anilor, având un respect și o apreciere profundă unul pentru celălalt.

„Am fost destul de reticenți din a ne arăta de la începutul poveștii de dragoste. Am lăsat timpul să curgă și să apară atunci când e momentul. Ne știm de aproape 20 de ani. Avem o fotografie de atunci. Fiecare avea familia lui, copiii noștri se cunoșteau, se jucau împreună pe aceeași plajă, am petrecut foarte mult timp împreună. Iar noi doi am avut o relație de prietenie foarte strânsă în toți acești ani, el locuind în Brașov, de fiecare dată când ajungeam acolo cu teatrul, prima persoană pe care o sunam să o invit la spectacol era Călin. El l-a ajutat și pe Radu (fiul ei-n.r.), care are o școală de schi”, a mai spus Anca Ţurcaşiu.

Chiar dacă erau prieteni apropiați, nimeni nu se gândea că acea prietenie va evolua într-o poveste de dragoste. Abia după ce fiecare dintre ei a trecut printr-un divorț, iar copiii lor erau deja mari, au început să se privească cu alți ochi.

Relaţia celor doi a început în decembrie 2023, în Braşov, când Anca Ţurcaşiu l-a sunat pe Călin Şerban să iasă la o plimbare.

„A venit în Brașov, la un eveniment de Revelion, în decembrie 2023, și m-a sunat să ieșim la o plimbare. Și am zis ok. Eu locuiesc chiar în centrul orașului, m-a sunat, am ieșit, ne-am văzut, am alergat unul spre altul și ne-am îmbrățișat. M-a ținut de braț și, când ne-am atins palmele, am zis că nu-i mai dau drumul”, a completat partenerul ei de viață.

Cei doi s-au mutat împreună

Deşi nu sunt împreună de foarte mult timp, cei doi au făcut imediat pasul de a se muta unul cu celălalt.

„Ne-am mutat împreună, când la București, când la Brașov, avem două locuri în care stăm. Vrem să facem cât mai multe călătorii, ca să ne îmbogățim sufletele. Am făcut multe lucruri inedite împreună„, a spus actrița în emisiune.

Un al lucru important care îi leagă pe cei doi este stilul lor de viață. Atât Anca, cât și Călin sunt vegetarieni și au descoperit că împărtășesc aceleași preferințe alimentare și viziune asupra vieții.

„Când am început această relație, am realizat că mâncăm la fel, suntem amândoi vegetarieni”, a spus artista. De asemenea, cei doi sunt pasionați de călătorii și au fost recent într-o vacanță de două luni în Filipine, experiență despre care au povestit cu multă căldură în emisiunea „La Măruță”.

De ce nu vor să se căsătorească Anca Ţurcaşiu şi Călin Şerban

În ciuda legăturii puternice și a iubirii dintre ei, Anca și Călin nu sunt tentați de ideea căsătoriei. Amândoi au trecut printr-un mariaj anterior și nu consideră că „hârtia” sau o verighetă pe deget ar schimba ceva în relația lor.

„Ideea de căsătorie poate să fie destul de… nu știu… fiecare a avut un mariaj… O verighetă, dacă o pui pe deget, o scoți. Noi sperăm să avem o viață, restul vieții noastre, că suntem amândoi maturi”, a mai declarat Anca.

„Avem păreri identice despre ce înseamnă mariajul… e doar o hârtie. De ce am face-o? Trăim cea mai frumoasă viață din restul vieții noastre”, a spus şi Călin Şerban.

Anca Ţurcaşiu şi-a făcut un prim tatuaj pentru Călin

Un alt detaliu interesant al relației lor este faptul că Anca și Călin au ales să își unească numele într-un mod inedit: printr-un tatuaj.

„Pentru mine e primul tatuaj. Este un scris foarte greu lizibil, dar sunt numele noastre combinate: Ancalin. A fost făcut cu atâta bucurie, încât n-am simțit nimic”, a spus Anca Ţurcaşiu.

