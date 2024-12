Cine este iubitul Ancăi Țurcașiu. Călin Șerban i-a făcut o surpriză de neuitat artistei: „Nu pot să cred!”

Anca Țurcașiu a spulberat misterul și a dezvăluit cine este bărbatul care a reușit să-i readucă iubirea și liniștea, după divorț. Artista în vârstă de 54 de ani a mărturisit că iubitul ei este nimeni altul decât Călin Șerban, cunoscut pentru participarea în emisiuni precum „Exatlon” și „Ninja Warrior”.

Anca Țurcașiu a dezvăluit cine este iubitul ei

La patru ani de la divorțul de Cristian Georgescu, Anca Țurcașiu a decis să meargă mai departe și să-și redeschidă inima în fața iubirii. De câteva luni artista radiază de fericire alături de noul ei partener pe care, până acum, a ales să-l țină departe de ochii curioșilor. Acum, artista a decis că este momentul să îi dezvăluie identitatea celui care a cucerit-o. Este vorba despre Călin Șerban, cunoscut pentru participarea sa în diferite emisiuni televizate, precum „Exatlon” și „Ninja Warrior”.

Invitată în podcastul lui Horia Brenciu, Anca Țurcașiu a apărut alături de iubitul ei.

„Horia Brenciu mi-a făcut niște surprize minunate. Jur că nu am știut nimic. Am râs și am povestit o grămadă de lucruri. Vă veți amuza cu siguranță. Andreea Samson, Jean Gavril și iubitul meu, Călin Șerban, au fost alături de mine”, a scris Anca Țurcașiu pe social media.

Cine este Călin Șerban

Călin Șerban este primul instructor de kitesurfing din România. În prezent, bărbatul este implicat într-un nou proiect de televiziune. Acesta participă la emisiunea „Bate Palma!” de la ProTV.

Iubitul Ancăi Țurcașiu a fost și el căsătorit și este tatăl a trei fete majore.

Într-un interviu pentru revista VIVA!, artista a vorbit despre cel care i-a readus zâmbetul pe buze. Cei doi se cunosc de mai bine de 20 de ani, iar până nu de mult erau doar prieteni și de câteva luni au descoperit că au sentimente mult mai puternice unul pentru celălalt.

„Suntem prieteni de foarte mulți ani, vreo 20, și n-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună. Fiecare și-a construit propria familie. Între timp, am divorțat amândoi și ne-am regăsit, rămânând prieteni, într-o altă formă, poate trimiși unul către celălalt, de undeva de sus, pentru a ne conecta în alt fel decât am făcut-o până acum, pentru că fiecare dintre noi avea nevoie de un partener așa cum este celălalt. Ne completăm extrem de frumos…”, a declarat Anca Țurcașiu.

Călin Șerban i-a făcut o surpriză Ancăi Țurcașiu

Invitată în podcastul „Lucruri simple” realizat de Horia Brenciu, Anca Țurcașiu a avut parte de o surpriză de neuitat. Artistul l-a sunat pe Călin Șerban și în timp ce vorbeau, bărbatul a intrat în studio cu un buchet superb de trandafiri în brațe.

„Nu pot să cred”, a spus Anca Țurcașiu uimită.

„Păi lipseam eu de aici, baby?”, i-a spus Călin Șerban iubitei sale, după care a sărutat-o.

Acesta și-a luat un scaun și s-a alăturat lui Horia Brenciu și invitaților săi. Însă doar pentru câteva minute pentru că podcastul era deja pe final.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus primele imagini cu Anca Țurcașiu și Călin Șerban

Sursă foto: Instagram, captură video

