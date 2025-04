În ce relații au rămas Lora și Dan Badea, după ce au ieșit ținându-se de mână de la semnarea divorțului: „Nu poți, printr-o victimizare, să obligi omul celălalt să rămână cu tine”

Lora a oferit detalii rare despre divorțul de Dan Badea. Invitată alături de actualul soț, Ionuț Ghenu, în podcastul lui Bursucu’, artista a spus în ce relații a rămas cu primul soț după divorț. Lora și Dan Badea au ieșit ținându-se de mână de la semnarea divorțului.

Lora și Dan Badea nu au rămas în relații bune, deși artista și-a dorit acest lucru

Lora (42 de ani) și Dan Badea (48 de ani) au divorțat de comun acord în anul 2014. Cântăreața și comediantul au impresionat ieșind de la semnarea divorțului ținându-se de mână și cu zâmbetul pe buze. Invitată în podcastul lui Bursucu’ alături de actualul soț, Ionuț Ghenu (39 de ani), artista a spus că acel moment surprins de camerele de filmat după divorțul de Badea nu a fost o strategie pentru a genera titluri în presă.

„A fost pe bune totul. Noi am plecat la divorț de mână. (…) Nu a fost o strategie, strategie să ce? (…) A fost pe bune”, a spus Lora, în podcastul lui Bursucu’.

„Ei n-au dat cu noroi unul în altul, așa știu”, a completat Ionuț Ghenu, soțul Lorei,

„El a dat cu noroi în privat”, a adăugat solista.

„N-a fost circ și panaramă. Chiar n-a fost”, a insistat Ghenu.

„Ideea era să rămânem prieteni”

„Nu, ne-am spus niște lucruri. El ar fi vrut cu emisiuni, pe vremea aia, să mergem că se câștiga. Avea altă mentalitate. Am ajuns la un consens. Chiar așa era. Am vrut să fie ok. Ideea era să rămânem prieteni. Eu așa am crezut”, a mai spus Lora.

„Dar nu ai cum”, a intervenit Bursucu’.

„De ce?”, a întrebat Lora. „Ionuț, dacă tu vreodată divorțezi de mine o să-mi fii dușman?”, a continuat.

„Nu dușman, dar nici prieten”, a răspuns Bursucu’ pentru el.

„Eu te întreb dușman”, a precizat cântăreața.

„Adică da, ne respectăm, pentru mine era suficient. Sunt oameni care-și cresc copiii într-un respect… Sunt foarte multe persoane care sunt un exemplu de bun simț și educație. La noi a fost de comun acord. Era clar, era evident că nu funcționează. Nu poți, printr-o victimizare, să obligi omul celălalt să rămână cu tine. Nu mi se pare corect. Mi se pare în neregulă să șantajezi pe cineva emoțional să rămână cu tine când omul ăla e nefericit. Eu n-am făcut și n-o să fac niciodată asta”, a mai declarat Lora.

De ce au divorțat Lora și Dan Badea

În cei zece ani care au trecut de la divorț, Lora a spus în mai multe interviuri de ce nu a funcționat căsnicia dintre ea și Dan Badea. În primul rând, spunea solista în trecut, relația lor a pornit pe picior greșit. Cântăreața a văzut în comediant doar un bun prieten, nu și un partener de cuplu, fiind abia ieșită dintr-o relație care i-a frânt inima.

„Ieșisem dintr-o relație după care am suferit foarte mult. S-a legat o prietenie și din prietenia aia mi s-au proiectat niște lucruri. Din partea cealaltă se voia mai mult. Încet, încet mi s-a schimbat și mie viziunea. Am găsit liniște într-un moment în care era furtună”, spunea Lora în aprilie 2024, în podcastul „DilEMMA cu Emma de la ZU”.

„Mă frustra foarte tare”

După căsătorie, Lora și Dan Badea au realizat că își doreau lucruri diferite. Artista era pregătită pentru un copil, comediantul nu.

„Au fost și niște probleme, niște certuri la un moment dat. Mă certam mai mult singură. Încercam să găsesc explicații. Mă frustra foarte tare că nu era ce trebuia. Eu mi-am dorit copil, dar nu era același timing de ambele părți. Acolo mi s-a întipărit că n-o să funcționeze. Eu eram femeie și era mai important timingul meu”, a mai spus cântăreața, în podcastul găzduit de Emma Ștefan.

Cel mai greu moment din viața Lorei

În aceeași perioadă în care căsnicia ei se destrăma, iar cariera îi prindea avânt, mama Lorei se lupta cu cancerul. Cântăreața și-a pierdut tatăl la vârsta de doar 4 ani, iar mama în luna ianuarie a anului 2020. Aceasta din urmă s-a luptat mai mulți ani cu cancerul la sân.

Vorbind perioada în care încerca s-o salveze pe mama ei, cântăreața a spus că n-a avut pe nimeni alături, simțindu-se „abandonată”, cu toate că era căsătorită.

Singurele persoane care au susținut-o atunci au fost fratele ei, Vlad Petrescu, și un prieten, Ensar, care a facilitat discuțiile dintre ea și personalul medical din Turcia. „În cel mai greu moment din viața mea, eram eu cu mama în Turcia. Eram doar noi două, înțelegi?”, a explicat Lora în 2021, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Întrebată de Cătălin Măruță dacă mariajul a eșuat și din cauza ei, Lora a mai spus: „Bineînțeles, din cauza vieții, care așa a dus lucrurile. Așa le-a dus. Am simțit, la un moment dat, nu că sunt în comă, că nu mai am inimă în piept, că nu mai bătea. Eram terminată (n.red.: din cauza oboselii). Aia a fost cea mai nașpa perioadă din viața mea, 2010-2020, vai de capul meu. Greu”.

