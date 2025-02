Cine și-a cerut iertare de la Lora cu o lună înainte de nunta ei, după ce a fost jignită și umilită: „Cel mai tare m-a durut că mama, care se lupta cu cancerul, primea cele mai îngrozitoare mesaje” / EXCLUSIV

Lora este o artistă care a făcut față multor provocări și dificultăți în viața ei personală și profesională. Printre cele mai dureroase momente, aceasta a trăit o perioadă extrem de dificilă, marcată de atacuri publice și de multe acuzaţii. La Fresh by Unica, artista a vorbit deschis despre acele momente de suferință, dar şi despre mesajele pe care le-a primit de la anumite persoane care au dus la formarea traumei sale.

Cine şi-a cerut iertare de la Lora înainte de nunta ei

La Fresh by Unica, Lora a povestit că înainte cu o lună de nunta ei cu Ionuţ Ghenu, a primit un mesaj surprinzător din partea unui prezentator TV cunoscut care a moderat o emisiune, în urmă cu ani buni, în care a fost jignită şi umilită în contextul divorţului de Dan Badea şi al relaţiei cu Ionuţ Ghenu.

Făra să dea niciun nume, artista a povestit situaţia în care s-a aflat cu ani în urmă şi în care a fost pusă şi mama ei care era bolnavă de cancer.

„Chiar vreau să spun asta, n-am mai spus-o până acum, tot n-am să dau neapărat nume și prenume… Dar am să spun că înainte să mă căsătoresc cu o lună, cred, am primit un mesaj care a contat foarte mult pentru mine de la prezentatorul unei emisiuni, unde s-a întâmplat nenorocirea și unde am fost jignită, umilită, spuse lucruri complet neadevărate, ceva foarte rău. Și pe mine cel mai tare m-a durut că mama, care se lupta cu cancerul, că recedivase și făceam radioterapie cu ea, ea primea cele mai îngrozitoare mesaje. Și durerea aia ei, de-aia mi-e greu să-i iert, real, pentru că ea nu mai e. Și lucrurile s-au întâmplat, deja. Și nu am… Cum? Acolo e punctul meu.

Adica eu as vrea, as vrea sa fiu the better person. Sa fiu, nu stiu, nu fata de altii, fata de mine. The better person vis-a-vis de ieri sau de acum, nu stiu cat timp. Imi este foarte greu. Pentru ca s-au intamplat niste lucruri si… Ma bucur ca si-a cerut iertare. Persoana care mi-a făcut asta și care a avut în mână acea emisiune și-a cerut iertare”, ne-a spus Lora la Fresh by Unica.

Chiar dacă nu le poate ierta acţiunile întru totul, Lora a mărturisit că apreciază totuşi că persoanele responsabile pentru atacurile la care a fost supusă au avut curajul să îşi ceară iertare. Şi deşi scuzele nu au fost făcute publice aşa cum şi-ar fi dorit şi ar fi trebuit, se bucură că au existat.

„Persoanele care au vorbit și la alte emisiuni de tabloid – emisiuni care acum nu mai sunt, nu mai există, și-au cerut iertare de la mine. Și e mare lucru ca niște bărbați să fac chestia asta, să știți. Nu știu ce știți voi despre bărbați, dar eu știu despre ei că sunt foarte orgolioși și nu acceptă să recunoască lucruri.

Faptul că am avut o încheiere, pe mine m-a ajutat foarte mult și m-a liniștit foarte mult. Adică a contat. Şi chiar dacă a venit după 10 ani tot a contat… Că nu mai sunt emisiunile ca să se întâmple public chestia asta și că s-au întâmplat în plan privat… pe mine tot mă bucură, că am fost mângâiată”, ne-a mai spus vedeta, în exclusivitate.

Mama Lorei, afectată de atacurile contra fiicei sale

Lora ne-a vorbit cu multă emoție şi despre mama sa și despre cum aceasta a fost afectată de scandalurile publice la care a fost supusă ea.

„Elena, prezentatoarea Fresh by Unica: Mama ta a fost foarte afectată de lucrurile care s-au scris despre tine?

Lora: Da. Mama mea locuia sub mine. Aveam un apartament eu deasupra și mama de desubt. Și eu știu că eu mă duceam cu ea.

Elena, prezentatoarea Fresh by Unica: Refulai în fața ei?

Lora: Nu, niciodată. Și nu știa nimic. Mama nu știa niciodată nimic pe plan personal. Dacă eu am probleme sau dacă pe mine mă doare ceva, nu știa. Eu nu puteam să vin să nu spun anumite lucruri. Ea era unul dintre motive. Ea era cel mai important motiv. A fost așa pentru mine. A fost o perioadă grea, o traumă foarte mare”, ne-a mărturisit Lora.

Trauma prin care trece Lora din cauza jignirilor

Lora ne-a dezvăluit că aceste atacuri și manipulări din partea presei și a unor persoane din lumea publică au afectat-o profund.

„Lora: Încă simt că nu sunt suficient de bună pentru oameni, doar pentru faptul că ei… pot atât de ușor să creadă lucruri negative, indiferent câte lucruri am făcut eu în viață și câte lucruri fac, încă după atâta timp sunt jignită și sunt „Cine, mă, tu, aia care nu știu ce?”, adică încă trăiesc chestia asta.

Elena, prezentatoarea Fresh by Unica:Te mai afectează?

Lora: Da. Nu la fel, dar mă afectează că nu e doar despre ce mi s-a intamplat mie sau ce credeam eu despre mie. Cat de usor pot fi oamenii manipulati sau convinsi de ceva negativ despre o persoana. E foarte simplu. Asta ma sperie de fapt”, ne-a mărturisit artista.

În ciuda tuturor acestor momente de suferință, Lora a învățat să își depășească durerea și să accepte iertarea ca pe un pas important în procesul său de vindecare. Şi chiar dacă a fost greu, Lora este în proces de a închide acel capitol din viața ei.

