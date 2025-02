Lora, adevărul despre plecarea de la „Next Star”: „Eu am fost dată afară. Am simţit că este o nedreptate şi am suferit foarte mult”. Care a fost motivul / EXCLUSIV

Lora a fost unul din juraţii emisiunii „Next Star” timp de cinci sezoane, încă de la debutul acesteia, poziţie care a fost apreciată de toți cei care au urmărit-o pe micile ecrane. Cu toate acestea, plecarea sa din cadrul acestui proiect, în 2015, a stârnit multe speculații, iar acum, la mai mult de 10 ani distanţă, artista a ales să spună tot adevărul, în cadrul emisiunii noastre Fresh by Unica. Lora ne-a povestit despre cum a fost dată afară din „Next Star”, dar şi despre suferința pe care a trăit-o din cauza acestui moment. Care a fost, însă, adevăratul motiv al plecării sale?

S-a scris că Lora nu mai voia să fie asociată cu imaginea de „Barbie de România”

În decembrie 2015, se zvonea că Lora ar urma să părăsească Antena 1 dintr-o decizie proprie, pentru a se dedica mai mult muzicii și pentru a nu mai fi asociată cu un public de copii, fiind nemulțumită de imaginea de „Barbie a României” cu care o identificau mulți dintre fanii săi. Se spunea că artista își dorea să se concentreze pe o carieră muzicală mai matură, care să o aducă mai aproape de un public adolescent și adult.

Totodată, se afirma că Lora nu ar fi avut voie să își promoveze piesele decât în cadrul emisiunilor Antenei 1 și că acest lucru o restricționa profesional, mai ales în ceea ce privește promovarea la alte posturi TV sau pe rețelele de socializare, potrivit cancan.ro.

Totodată, tot sursele de mai sus adăugau că artista nu mai voia să fie asociată cu un public de copii, explicând că imaginea pe care o promovau show-urile la care era jurat nu o mai reprezenta.

„Vrea să meargă peste tot cu muzica ei. Pe lângă toate astea, Lora n-are voie nici să se îmbrace sexy, iar ea, totuşi e cântăreaţă. Nu are cum să nu poarte vestimentaţii provocatoare. E decentă, că mereu a fost, însă ideea unei restricţii este nefericită”, au conchis surse din Antena Group în 2015, pentru cancan.ro.

„Eu am fost dată afară. Mi s-a întrerupt contractul”

Cu toate acestea, în cadrul emisiunii Fresh by Unica, Lora a dezvăluit o altă latură a poveștii. Artista a explicat că plecarea ei nu a fost o alegere proprie, așa cum fusese vehiculat în presa de la acea vreme.

Se pare că nu a fost vorba de nicio decizie de decizie de comun acord, ci a fost pur și simplu „dată afară”. Lora ne-a mărturisit că acest moment a fost extrem de dureros pentru ea și că a simțit că nu a fost tratată corect, având în vedere că avea un contract semnat și că mai exista un sezon pe care urma să-l ducă la bun sfârșit.

Deşi nu a fost niciodată informată oficial despre motivul plecării sale, Lora a dat de înțeles că singurul motiv pentru care i s-ar fi putut întrerupe contractul consta în scandalul amoros în care a fost implicată la vremea aceea cu divorţul de fostul soţ şi cu intrarea într-o nouă relaţie cu Ionuţ Ghenu, cel cu care se iubeşte şi în prezent şi cu care s-a şi căsătorit.

Dincolo de speculațiile din 2015, se pare ca adevărul a fost cu totul şi cu totul altul, iar la Fresh by Unica, Lora şi-a deschis sufletul şi a mărturisit că lucrurile care i s-au întâmplat pe nedrept de-a lungul timpului au impactat-o emoţional, dar în acelaşi timp, au construit femeia care este astăzi.

„Eu eram semnată la Antena 1, pentru că eram cu „Next Star” și aveam șase sezoane semnate, iar după cel de-al cincilea sezon a început tot tărăboiul ăsta. Eram în juriu cu Connect-R şi Pepe, care şi ei aveau tot felul de chestii pe partea amoroasă: tot felul de bârfe, scandaluri, în fine, nu mai contează… Dar mie când mi s-a întâmplat, eu am fost dat afară. Mi s-a întrerupt contractul. Și am suferit foarte mult. Am suferit foarte, foarte mult.

Am simțit în primul rând că e o nedreptate, iar în al doilea rând pentru mine era foarte important să mă vadă mama. Adică eu simțeam că asta este felul meu de a-i aduce bucurie, să mă vadă că sunt bine. Ea urmărea emisiunea şi pe mine m-a durut foarte tare că am simțit că sunt dată la o parte. Şi deși nu mi s-a spus niciodată că ar fi ăsta motivul, eu așa am simțit. Chiar dacă era semnat că mai tebuia să fie un sezon, nu s-a mai întâmplat şi am fost înlocuită”, ne-a dezvăluit Lora la Fresh by Unica.

Lora, o femeie de afaceri de succes

Pe lângă cariera în muzică, Lora a reuşit prin forţe proprii să îşi construiască propriul brand de cosmetice care un succes răsunător. Feedback-urile pozitive din partea clientelor sunt copleşitoare, datorită calităţii acestora.

Printre produsele de pe site-ul: https://girlsowncosmetics.ro/ , se află o gamă variată de produse destinate îngrijirii tenului, dar și produse de make-up care sunt cât se poate de accesibile.

Sursa foto: Instagram, Captură Video, Ada Cheroiu

