Lora, dezvăluiri despre proiectul Folklora și o posibilă reunire a trupei Wassabi: „E foarte complicat” / Exclusiv

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La Unica Urban Party 2026, Lora a vorbit deschis despre proiectul muzical Folklora, perioada petrecută în trupa Wassabi, lecțiile învățate din momentele dificile și drumul spre vindecare. Artista ne-a mărturisit și pentru ce este recunoscătoare în prezent, dar și ce sfat le oferă femeilor care vor să își construiască propriul business.

Lora, dezvăluiri despre proiectul Folklora și o posibilă reunire a trupei Wassabi

Într-un dialog sincer și presărat cu nostalgie, Lora a dezvăluit dacă mai există șanse pentru o reunire a trupei Wassabi, și-a amintit de primul sărut din adolescență și a explicat de ce consideră că „fără durere nu se poate”. Totodată, cântăreața a vorbit despre dorința de a păstra vii tradițiile românești prin albumul Folklora și despre echilibrul pe care încearcă să îl găsească în această etapă a vieții.

Bună seara, Lora! Și bine ai venit la Unica Urban Party 2026!

Mulțumesc pentru invitație!

Tema evenimentului din această seară este „Nostalgia cu parfum de România”. Aș vrea să știu ce expresie românească folosești cel mai des sau îți place cel mai mult?

Nu mor caii când vor câinii! (râde) Sunt multe! Chiar mă gândeam când eram în studio și înregistram albumul Folklora, care are foarte multe dintre învățăturile alea românești de demult. Avem multe proverbe faine. Românul are talentul ăsta să ia orice chestie și să vadă ceva bun acolo. Și mi se pare tare asta la români. Mi se pare că suntem oameni calzi. Ne place să discutăm unii cu alții, să vorbim. Încă mai avem asta și mi-ar plăcea să nu se piardă.

Mai spunem câteva cuvinte despre proiectul Folklora.

Folklora este un proiect la care muncesc de câțiva ani și care a luat naștere pe scenă, la Forza ZU, când a fost Centenarul. Atunci am avut un feedback atât de bun, încât mi-am dat seama că e ceva ce trebuie să fac. Să culeg cântece care mi-au fost familiare, pentru că mi le-au cântat cei dragi din familie, mama, bunicii. Și atunci a devenit așa și o călătorie în amintiri, spirituală. E foarte important să luăm folclorul și fiecare să-l dea mai departe.

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Mesaj pentru femeile care se tem să își construiască propriul business

Pe lângă cariera muzicală, ești și antreprenor. Ce mesaj ai pentru femeile care poate și-ar dori să înceapă ceva al lor, dar se tem?

Trebuie să învingem frica. Da, o să aveți eșecuri, o să fiți dezamăgite. O să aveți și momente când vă veți simți mândre de realizările voastre. Aveți grijă la oameni, aveți grijă pe cine alegeți lângă voi în călătoria asta. Așteptați-vă la orice din partea oamenilor, să începeți cu cineva și să vă treziți că vă abandonează sau sare din căruță la un moment dat. Important este să știi că, atunci când îți dorești ceva, cumva o să-ți vină și nebunia aia de care ai nevoie și curajul ăla ca să faci.

Pentru cineva care trece printr-un moment dificil acum, poți să vorbești despre un moment dificil pentru tine, care te-a făcut omul de astăzi?

Sunt foarte multe momente dificile despre care pot să vorbesc, dar n-ar fi momentul acum. Dar ce pot să spun celor care trec prin momente dificile este că viața nu ține cont de eticheta nimănui. Nu contează cine ești pe pământul ăsta, nu scapă nimeni de momentele dificile. Trebuie să trecem prin ele, despre asta este viața. Să avem povești pe care să le dăm mai departe, să învățăm despre umanitate și unii de la alții, iar fără durere nu se poate.

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Ce spune Lora despre o reuniune Wassabi

Recent ai vorbit despre trupa Wassabi, din care ai făcut parte. Piesa „Și m-am îndrăgostit de tine” a fost una dintre cele care mi-au marcat adolescența. Aș vrea să știu ce ar trebui să se întâmple ca să vă reuniți la un moment dat pe scenă.

Nu știu dacă ar fi posibil, pentru că de două dintre ele mai știu ceva, dar despre una dintre ele nu mai știu nimic. Cred că și-a schimbat complet stilul de viață, deci e foarte complicat. Plus că sunt terțe persoane care ar trebui să facă chestia asta posibilă, nu ține doar de ce am dori noi. Este o industrie muzicală, este un business, sunt niște lucruri care nu sunt coordonate de artiști.

Pentru ce ești recunoscătoare în acest moment?

Pentru că sunt sănătoasă, pentru că mă uit în oglindă și îmi place de mine. Trebuie să fiu mai blândă cu mine. Sunt recunoscătoare că nu mi-am pierdut mințile complet. (râde) Sunt foarte fericită. Încă sunt ok la cap și sunt pe un drum din ăsta pe care nu-l mai pot evita, al vindecării.

Obsesia Lorei la momentul actual

Dacă ai putea retrăi o vară din viața ta, ce vară ai vrea să fie?

Când aveam 14 ani, vara aia mi-ar plăcea să o retrăiesc.

Poți să ne spui ce s-a întâmplat atunci?

Tabără de muzică la Năvodari, concurs, eram cu fetele dintr-o trupă foarte mare vocal-instrumentală și primul sărut, melodia Casablanca, discotecă în aer liber, da.

Și care este cea mai nouă obsesie a ta? Film, serial, ceva de mâncare, o destinație de vacanță, orice.

Cea mai nouă obsesie a mea este să fac cumva timp să mă eschivez de la ce am de făcut, ca să pot să fug undeva în vacanță și să stau mai mult de o săptămână.

Ai vreo destinație în minte?

Da, cred că toți avem aceeași destinație. Când vă uitați la mine, știți ce urmează să spun. Da, Bali. Dar n-o să se poată și atunci nu ar trebui să mă mai obsedeze asta. Obsesia mea este să am timp cu prietenii. Uite, acum, în weekend, mă duc la pescuit cu fetele și cu băieții noștri și da… Cam asta.

Foto: Captură video

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