Lora, dezvăluiri despre relațiile toxice și geloziile foștilor parteneri: „De cele mai multe ori a fost muzica. A escaladat balconul de la studioul lui Moga până la etajul 1 să vadă ce fac” / EXCLUSIV

Lora şi-a deschis sufletul și ne-a vorbit despre experiențele ei din relațiile trecute, punând în evidență cum geloziile și neîncrederea au fost parte din viața sa amoroasă mai tot timpul. În cadrul emisiunii Fresh by Unica, artista a discutat despre cum muzica și cariera sa au fost de multe ori cauza principală a conflictelor cu foștii iubiți. Lora ne-a oferit o perspectivă sinceră asupra relațiilor toxice, dar ne-a explicat și cum iubirea de sine poate deveni cheia pentru a înfrunta astfel de situații.

Lora, dezvăluiri sincere despre relaţiile toxice pe care le-a avut

Lora s-a făcut remarcată datorită talentului muzical, cât şi a personalităţii puternice, însă chiar şi aşa, controversele nu au stat departe de numele ei. Astfel că la Fresh by Unica, ne-a dezvăluit că avut parte în viaţa amoroasă de anumite situaţii care se declanşau din cauza meseriei sale.

Deşi este o femeie puternică, vedeta se consideră o romantică şi o visătoare, dar chiar şi aşa, aceste două calităţi nu au ţinut-o departe de alegeri nepotrivite în materie de bărbaţi. Motiv pentru care a oferit o serie de sfaturi pentru femeile care poate se confruntă cu aceleaşi probleme în relaţiile lor.

„Fiind o fire mai idealistă, cum am mai spus, și o romantică, și o visătoare, dar în același timp aprigă… Dar știam foarte clar de unde până unde e iubirea. Adică ea are niște reguli. Chiar dacă iubirea biblică spune niște lucruri, dar din iubire nu trebuie să acceptăm anumite dureri. Nu trebuie să ne sacrificăm doar pentru că noi iubim pe cineva care clar nu ne iubește cum trebuie.

Adică e foarte frumos să iubim, dar în primul rând trebuie să ne respectăm pe noi și să fim recunoscătoare pentru ambalajul în care ne locuiește sufletul. Pentru că în această carcasă există un suflet și asta este casa sufletului meu. Eu trebuie să îmi respect acest suflet și tot ce simte el și să-l iubesc, să mă apreciez pentru asta. Ori dacă eu nu mai sunt acolo pentru sufletul ăsta şi pentru corectitudinea cu care trebuie să-l tratez, o să fiu abuzat tot timpul. Și abuzul începe cu mine. Dacă tu nu te iubești pe tine și nu te respecți și nu te apreciezi, primul abuzator al tău vei fi tu. Pentru că tu în momentul ăla te pui în postura de victimă pentru oamenii care vor să te folosească, să te manipuleze, au nevoie de tine din anumite puncte de vedere și tu, pentru că iubești, vei fi acolo sacrificiu.

E frumos când spunem iubire necondiționată, dar cred că și asta e o condiție. Nu înseamnă că tu trebuie să fii tratat prost. Și să te faci preş...”, ne-a spus Lora la Fresh by Unica, în exclusivitate.

Lora a mai ţinut să precizeze că sacrificiul din iubire nu trebuie să fie o regulă, ci o alegere conștientă, iar atunci când iubirea nu este reciprocă, trebuie să iei o pauză și să te concentrezi pe tine însăți.

„Despre cântăreţe s-au spus multe lucruri şi e trist”

Lora a recunoscut că majoritatea relațiilor ei au fost umbrite de gelozie și neîncredere, în mare parte din cauza carierei sale muzicale.

„Am trecut prin multe aspecte negative. În majoritatea relației, toate relațiile mele au fost cu persoane nepotrivite. Mereu era un moment în care spuneam gata și situațiile erau diferite, fiecare relație a fost diferită. M-am despărțit după o relație de șapte ani pentru că eu voiam să vin la București să fac muzică. El voia să rămână în Galaţi. M-am despărţit în altă relaţie pentru că eu voiam să fac muzică.

Mereu a fost muzica. De cele mai multe ori a fost muzica. 99,9% din timp a fost muzica. Stârneam gelozii, stârneam neîncredere. Pentru că despre cânterețe s-au spus foarte multe lucruri și e trist. Pentru că în același timp oamenii care te judecă pe baza unei meserii, cum este aceea de a fi artistă, sunt aceiași oameni care urăsc să fie la rândul lor judecați pentru că sunt români, pentru că nu câștigă nu știu cât, pentru că nu au nu știu ce mașină. Și același lucru îl dau mai departe. Este o chestie care, nu știu, la mine vreau să se oprească asta. Nu vreau nici să judec, nici să fiu judecată pentru că sunt femeie, sunt blondă, sunt sexy în videoclipuri sau sunt nu știu cum. Nu are nici o legătură chestia asta cu integritatea”, ne-a mai spus artista.

„A escaladat balconul de la studioul lui Moga până la etajul 1”

Unul dintre momentele cele mai șocante despre gelozia unui fost partener a fost când acesta a escaladat balconul studioului lui Marius Moga pentru a o urmări pe aceasta.

„Întotdeauna am suferit pe chestia asta. În toate relațiile mele am suferit pentru că nu exista această încredere. Și am avut un fost iubit care a escaladat balconul de la studioul MOGA, până la etajul 1. Și a intrat în studio noaptea… Era, nu știu, 22:30, 23:00, să vadă ce facă. Pentru că eu lucram cu un băiat din echipă de compoziție și producție. Și era un băiat la butoane, iar eu eram pe texte”, ne-a povestit Lora la Fresh by Unica.

Lora a explicat că gelozia și comportamentele toxice nu pot fi schimbate ușor și că doar timpul și maturizarea pot aduce o schimbare în comportamentul unei persoane.

„Sunt lucruri care ţin de un nivel de gelozie, iar acolo nu mai ai ce să le faci, ce să le schimbi. Acolo doar experiența omului de viață și maturizarea lui pot schimba ceva. Dar eu nu am avut timp. Eu întotdeauna am simțit că nu am timp.

Şi indiferent cât de mult am iubit o persoană, dacă mi se făcea o nedreptate mare, îmi luam iubirea și aia era. Trăiam cu durerea o perioadă până când mă vindecam”, ne-a mai spus artista.

Prin toate experiențele dureroase, Lora a învățat să pună respectul de sine pe primul loc. Artista a înțeles că iubirea de sine este esențială pentru a nu deveni victima unui comportament abuziv. Deși gelozia și neîncrederea au marcat multe dintre relațiile ei, artista a reușit să se recupereze și să aprecieze mai mult propria persoană.

La Fresh by Unica, artista a fost extrem de sinceră și vulnerabilă în fața noastră, vorbind despre relațiile toxice și despre cum geloziile și lipsa de încredere au fost o problemă constantă în viața ei amoroasă, dar oferindu-ne şi multe alte detalii din viaţa ei personală din prezent, în care este foarte fericită şi împlinită.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

