Elena Matei este însărcinată cu al doilea copil. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” a făcut anunțul în mediul online.

Elena Matei de la „Chefi la cuțite” este însărcinată cu al doilea copil

Elena Matei este însărcinată cu al doilea copil. Finalista de la „Chefi la cuțite” mai are o fetiță, Victoria, care va împlini un an în această vară. Tânăra, care deține o cofetărie, nu a dorit, pentru moment, să dezvăluie sexul bebelușului, însă a dezvăluit că, dacă va fi fetiță, inițiala numelui va fi A, iar, dacă va fi băiețel, inițiala numelui va fi C.

„Mă simt binecuvântată să devin mămică pentru a doua oară. Binecuvântată și recunoscătoare, acestea sunt cuvintele care descriu ultimele luni. Fericită că familia noastră se mărește. Bebe, abia așteptăm să te întâlnim. Te iubim!”, a scris Elena Matei în mediul online.

În continuarea aceleiași postări, fosta concurentă de la Survivor România a spus că ultimele luni au fost foarte dificile pentru ea, din cauza stărilor de greață și oboseală.

„Ultimele luni au fost foarte grele pentru mine din punct de vedere fizic. În primele luni dormeam cu Vic la fiecare somn, luni în care nu am putut mânca sau bea apă. Suntem sănătoși și asta este tot ce contează Avem de povestit”, a încheiat Elena Matei.

Elena Matei spune că nu ar mai participa din nou la „Chefi la cuțite”

Finalista de la „Chefi la cuțite” a devenit mamă pentru prima oară în iunie anul trecut. Elena Matei s-a remarcat în anul 2021 prin participarea la show-ul culinar de la Antena 1, unde a fost apreciată pentru talentul ei în bucătărie. După ceva timp de la finalizarea competiției, Elena a spus că nu ar mai participa a doua oară la show, cunoscând ceea ce se întâmplă în spatele camerelor.

„Experiența «Chefi la cuțite» se trăiește o singură dată. Nu m-aș duce din nou pentru că nu mai are farmec. Dacă te-ai mai duce o dată nu ar mai fi la fel, pentru că deja știi tot ce se întâmplă. Ești obișnuit cu jurații, cu emoțiile din fața publicului”, a spus Elena Matei, pe Instagram.

