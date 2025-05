Carmen Negoiță, despre cum a încercat fostul soț, Ionuț Negoiță, să se răzbune pe ea și câți bani a obținut după divorț: „M-au ajutat să trăiesc o perioadă”

„Casa care mi-a rămas mie la divorț, avea o ipotecă pe ea, ipoteca trebuia să fie ridicată la o lună după ce rămânea definitiv și irevocabil procedura de divorț, lucru care nu s-a întâmplat. După doi ani în care nu s-a întâmplat, am intentat un proces pentru obligațiunea de a face. Iar după șase ani de judecată mi s-a perimat dosarul din cauza avocaților mei. Prin urmare, casa în care stau nu mai este a mea, a fost scoasă la licitație de bancă, a fost cumpărată de o altă firmă și momentan mi se permite să stau acolo, dar eu nu mai sunt proprietară de nicio casă”, a mai spus Carmen Negoiţă în cadrul emisiunii de pe Kanal D.

Nici pe plan profesional, Carmen nu a avut mai mult noroc. Spațiul comercial în care își desfășura activitatea a fost revendicat, iar vedeta a fost obligată să elibereze locația în doar trei zile.

„Iar acel spa de care se vorbește nu a rămas. Am rămas să lucrez un singur an, după care mi s-a spus că am trei zile să predau totul și să plec”, a mai spus aceasta.