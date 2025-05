Noi detalii despre starea fiului cel mic al lui Ionel Ganea, după ce a fost implicat într-un accident rutier grav. Fostul fotbalist era la volan: „Te năruie din punct de vedere psihic”

Pe 9 mai 2025, o zi obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru fostul fotbalist Ionel Ganea. Acesta se afla la volan, alături de fiul său cel mic, Alexandru, în vârstă de doar 2 ani, când mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident devastator între localitățile Hurez (comuna Beclean) și Făgăraș. Impactul a fost extrem de puternic, iar băiețelul a ajuns în stare critică la Spitalul Județean din Târgu Mureș. Cadrele medicale păstrează un prognostic rezervat, iar părinții micuțului trăiesc o dramă greu de descris în cuvinte. Se roagă pentru un miracol, iar speranța pare să prindă contur.

Mitică Dragomir a făcut declarații tulburătoare despre starea de sănătate a fiului fostului internațional. Potrivit acestuia, veștile venite din cercul de apropiați sunt ușor îmbucurătoare:

„Am auzit faptul că fiul lui Ganea se simte mai bine, de la diverși. Am contacte multe. De la cunoștințe de-ale lui am auzit. Nu știu dacă el are mulți prieteni așa. Ganea nu era înconjurat de prieteni… El e foarte sensibil. Pe cât e de dur, pe atât e de sensibil! Toți marii duri ai omenirii au fost și foarte sensibili acasă, în preajma familiei.

Un accident ca ăsta te năruie din punct de vedere psihic. Cred că vineri (n.r.- 16 mai) am aflat că fiul lui Ganea se simte mai bine”, a declarat Mitică Dragomir pentru Cancan.ro.