George Simion, prins cu minciuna. Ce spune Comisia Europeană despre tăierea fondurilor pentru România

Comisia Europeană a negat fake news-ul răspândit de George Simion care a afirmat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că Uniunea Europeană a tăiat fondurile europene pentru România.

George Simion a susținut că România rămâne fără fonduri europene

Joi, George Simion a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care a transmis că se află la Bruxelles unde se va concetra asupra reînceperii discuțiilor după ce, din vina guvernelor. EcoFin va stopa fondurile europene începând cu luna iunie.

„Azi sunt la Brussels. Din vina guvernelor neserioase, EcoFin ne va stopa în iunie fondurile UE. Azi concentrarea mea va fi pe reînceperea discuţiilor ca această decizie nedreaptă să nu se aplice! Luptăm pentru România”, a scris liderul AUR.

Răspunsul Comisiei Europene

La scurt timp după postarea lui George Simion, Comisia Europeană a transmis pentru Digi 24 că nu s-a luat nicio decizie de sistare a fondurilor europene în cazul României.

Potrivit C.E., următoarea reuniune a consiliului EcoFin, la care va fi prezent minsitrul de Finanțe al României, va avea loc pe data de 4 iunie.

În cadrul consiliului, Comisia Europeană poate propune suspendarea fondurilor europene pentru România, însă numai daca se constată ca nu au fost făcute eforturi pentru redresarea situației bugetare.

Atunci se va face o analiză: dacă România a respectat sau nu planul fiscal asumat anul trecut, daca am colectat cât am promis și dacă am luat măsuri suplimentare să redresăm deficitul bugetar până la final de an.

Reacția lui Nicușor Dan

La rândul lui, Nicușor Dan a reacționat după ce a văzut postarea lui George Simion. Candidatul independent la alegerile prezidențiale l-a acuzat pe Simion că „minte ca o gazetă rusească”, precizând că nu există nici o decizie sau procedură de suspendare a fondurilor europene pentru România.

„Contracandidatul meu minte ca o gazetă rusească. Nu există nici o decizie sau procedură de suspendare a fondurilor europene pentru România, de care ne „salvează” azi de la Bruxelles, unde a fugit de dezbaterea cu mine”, a replicat Nicuşor Dan, tot pe Facebook.

„O nouă declaraţie complet iresponsabilă după cea cu privire la Visa Waiver, sau cea a colegului său din AUR, despre naţionalizarea caselor românilor din diaspora. Asistăm la o nouă păcăleală după cea cu casele de 35.000 de euro, „turul doi înapoi”, reducerea cu 500 de mii de persoane a personalului bugetar şi multe altele”, a mai scris Nicușor Dan.

Sursă foto: Profimedia

