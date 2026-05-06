George Simion îl acuză pe președintele Nicușor Dan că încalcă Constituția: „Se întâlnește în secret”

George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă Constituția, susținând că președintele are întâlniri secrete cu liderii mai multor partide politice, excluzând AUR din negocierile guvernamentale. Politicianul cere implicarea formațiunii sale, invocând scorul obținut la alegerile din 2024.

George Simion, liderul AUR, lansează acuzații grave la adresa președintelui Nicușor Dan, susținând că acesta încalcă Constituția României prin excluderea partidului său din negocierile pentru formarea viitorului Guvern.

Președintele AUR susține că șeful statului s-a întâlnit deja cu Dominic Fritz, lider al USR, în încercarea de a reface coaliția de guvernare, fără a include și partidul său.

George Simion își exprimă nemulțumirea, subliniind că Alianța pentru Unirea Românilor, care a obținut un rezultat semnificativ la alegerile parlamentare din 2024, este ignorată în procesul de formare a noii majorități parlamentare.

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, acesta afirmă: „Dragi români, chiar în aceste clipe în care vorbim, Nicuşor Dan se întâlnește în secret cu președinții partidelor pe care le preferă el. Total în disprețul Constituției! Voi, prin vot, ne-ați desemnat pe 1 decembrie 2024 al doilea partid al țării. Este normal și ne dorim să fim implicați în formarea viitorului guvern. Acest lucru, de facto, nu se întâmplă”.

Liderul AUR spune că președintele vrea să formeze propria majoritate parlamentară

Tensiunile dintre AUR și președintele Nicușor Dan au escaladat în urma unei întâlniri informale dintre şeful statului şi Dominic Fritz, lider USR.

George Simion consideră că aceste discuții „în secret” reprezintă o încercare a președintelui de a-și construi propria majoritate parlamentară, ceea ce, în opinia sa, contravine principiilor democratice și Constituției.

„Nicuşor Dan încalcă Constituția și își formează propria majoritate și propriul guvern. El este, așa cum am mai zis-o, autorul acestei crize politice constituționale. Nu este corect ce se întâmplă, nu este corect cum voi sunteți ignorați”, a declarat liderul AUR.

George Simion, mesaj pentru alegătorii AUR

Pe lângă criticile la adresa președintelui, George Simion a ținut să sublinieze că alegătorii AUR sunt marginalizați în cadrul negocierilor politice care au loc la Palatul Cotroceni. Mesajul său a fost adresat în special susținătorilor partidului, cărora le-a promis transparență totală în ceea ce privește evoluția negocierilor politice.

„Vă vom ține la curent, minut de minut, cu evoluția acestei crize, care afectează fiecare român. Ei se agață de putere, la fel cum au făcut anulând alegerile prezidențiale”, a conchis acesta, făcând trimitere la momentul anulării turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024.

