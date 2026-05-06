Home > Știri > PSD a anunțat ce premier va propune în locul lui Ilie Bolojan: „Este un lider politic care știe să-i asculte și pe ceilalți"

PSD a anunțat ce premier va propune în locul lui Ilie Bolojan: „Este un lider politic care știe să-i asculte și pe ceilalți”

Adelina Duinea
PSD propune un nou lider pentru funcția de premier, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, pe 5 mai. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a anunțat astăzi, 6 mai, că partidul va merge la discuțiile de la Cotroceni cu propunerea sa.

Claudiu Manda a subliniat că PSD este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării, cu condiția să se formeze o majoritate pro-europeană. „În contextul în care se găsește o majoritate pro-europeană și discuțiile ar fi ca Partidul Social Democrat să dea funcția de prim-ministru, pentru că dacă ne uităm la vechiul protocol, peste un an de zile ar trebui să dea PSD-ul premierul, PSD nu respinge acest scenariu. Și, dacă se va întâmpla acest lucru, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru este Sorin Grindeanu”, a declarat Manda pentru Digi 24, citează de Libertatea.

Secretarul general al PSD a adăugat că Grindeanu este un lider apreciat în partid și în rândul cetățenilor: „Este președintele partidului. Cam așa sunt lucrurile în PSD. Nu o spun doar eu ca secretar general. Sunt mulți colegi care văd lucrurile în acest sens. Este un lider politic care știe să-i asculte și pe ceilalți, este un lider politic care a performat, măcar dacă vorbim de Ministerul Transporturilor. E clar că este un lider politic care rezonează și cu oamenii, așa că poate să fie o propunere în contextul în care PSD-ului i se va cere să facă o astfel de propunere”.

Refacerea coaliției, prioritate pentru PSD

Manda a salutat poziția președintelui UDMR, Kelemen Hunor, care a pledat pentru refacerea coaliției de guvernare. „Doresc să salut decizia sau, dacă vreți, declarația președintelui UDMR, care este o declarație de responsabilitate și, dacă vă uitați, și Partidul Social Democrat are cumva același punct de vedere. Să refacem această coaliție într-un termen cât mai scurt cu un prim-ministru care să înțeleagă că e pus acolo de toate partidele și care trebuie să guverneze alături de celelalte partide, bineînțeles, și de guvern pentru oameni”, a spus el.

Guvernul Bolojan a fost demis după doar 11 luni de la învestire, iar premierul Ilie Bolojan a devenit al șaptelea șef al Executivului înlăturat prin moțiune de cenzură de la Revoluție încoace. Moțiunea, inițiată de PSD și AUR, a fost adoptată în Parlament pe 5 mai, iar Guvernul a căzut, la scurt timp după ce PSD își retrăsese miniștrii din coaliție.

Reacția președintelui Nicușor Dan a venit rapid. „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”, a declarat acesta, adăugând că va începe cu discuții informale înainte de a demara consultările oficiale la Cotroceni. Șeful statului a reiterat apelul la calm, similar celui făcut pe 22 aprilie, la debutul crizei politice.

PNL trece în opoziție

În urma demiterii Guvernului, Partidul Național Liberal a anunțat că va trece în opoziție. Liderul PNL, Ilie Bolojan, care ocupă funcția de președinte al partidului începând din iulie 2025, a declarat: „Vom lucra pentru un pol de modernizare a României”. Mandatul său în fruntea PNL urmează să se încheie în 2027, conform noului statut al partidului adoptat în iunie 2025, care a redus durata mandatului președintelui de la patru la doi ani.

