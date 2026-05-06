De ce nu se desparte niciodată Nicușor Dan de rucsac. Președintele cu ghiozdanul în spate la întâlnirile oficiale

Președintele Nicușor Dan obișnuiește să călătorească cu un rucsac negru de care nu se desparte nici pe covorul roșu, la întâlnirile oficiale de stat. Ajuns zilele trecute la Erevan, șeful statului a refuzat să renunțe la acest accesoriu pe care niciun alt conducător nu îl folosește. De obicei, președinții folosesc serviete în timpul deplasărilor.

Nicușor Dan, cu rucsacul în spate la Erevan

Un accesoriu neașteptat a furat atenția în timpul vizitei oficiale a președintelui Nicușor Dan în Armenia, eclipsând chiar și discuțiile diplomatice din cadrul reuniunii politice de anvergură. Este vorba despre un rucsac simplu, dar extrem de funcțional, care a devenit parte integrantă din imaginea publică a liderului român.

Nicușor Dan a aterizat duminică la Erevan, alături de Maia Sandu, pentru a participa la summitul Comunității Politice Europene. Totuși, nu doar mesajele despre securitatea energetică au captat atenția, ci și rucsacul președintelui, pe care acesta l-a purtat neîntrerupt, inclusiv în momentele protocolare.

Fie pe covorul roșu, fie în cadrul întâlnirii cu premierul armean Nikol Pașinian, președintele României s-a despărțit de rucsac doar pentru fotografii oficiale, lăsându-l mereu la îndemână, ca pe un obiect esențial.

Însă acest accesoriu nu este ales întâmplător, ci reflectă o combinație de funcționalitate și stil modern.

De ce este atât de special rucsacul președintelui

Potrivit Wowbiz, Nicușor Dan folosește un rucsac business premium, cunoscut în mediul corporate. Cu un design structurat, compartiment pentru laptop, buzunare organizate și spate ergonomic ventilat, acest accesoriu nu este doar un obiect de transport.

Piesa de rezistență este portul USB integrat pe lateral, care permite conectarea unui dispozitiv de încărcare portabil. Practic, rucsacul devine un adevărat „birou mobil”.

Prețul? Un astfel de model costă între 1.100 și 1.200 de lei. Acest tip de rucsac este dedicat persoanelor care prioritizează funcționalitatea fără a face compromisuri în privința calității.

Nicușor Dan, gazda unui eveniment din Armenia

Deși rucsacul a devenit viral, vizita președintelui României în Armenia are o importanță strategică majoră. La Erevan, Nicușor Dan a fost gazda unei întâlniri pe tema Coridorului Vertical de Gaze, o inițiativă crucială pentru consolidarea securității energetice regionale. Într-un context geopolitic marcat de instabilitate, liderii prezenți au convenit asupra necesității diversificării surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit.

„Astăzi, în marja summitului EPC de la Erevan, am organizat un eveniment paralel la nivel înalt dedicat Coridorului Vertical de Gaz și rolului său în consolidarea securității energetice regionale. Liderii prezenți au convenit asupra unui mesaj esențial: diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este o opțiune, ci o necesitate strategică”, a declarat Nicușor Dan pe platforma X.

