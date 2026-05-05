Cristian Ghinea, acuzații după votul pentru moțiunea de cenzură: „Doi parlamentari au luat bilele acasă și au băgat două mărgele”

Cristian Ghinea, parlamentar USR, a dezvăluit într-o postare pe Facebook ce s-a descoperit la numărarea votului pentru moțiunea de cenzură. Potrivit acestuia, doi parlamentari au ales să pună mărgele în urnele de votare, în loc de bile.

Cristian Ghinea, după votul pe moțiunea de cenzură

Cristian Ghinea, secretar al Biroului permanent, a anunțat că în urna de vot au fost găsite două mărgele negre.

„281 voturi valabile pentru moțiune. 3 contra. Și două mărgele negre. Serios, tocmai am numărat bilele democrației suveraniste, ca membru în Biroul Permanent. Doi parlamentari au luat bilele acasă și au băgat două mărgele. Practic s-au prefăcut că votează pentru colegii care filmau. Mărgelele au fost anulate”, a scris parlamentarul USR pe pagina sa de Facebook.

Marți, Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Parlamentarul nu vrea ca USR să mai guverneze cu PSD

Într-o altă postare, Cristian Ghinea a subliniat faptul că USR nu ar trebui să mai intre la guvernare cu PSD, chiar dacă președintele Nicușor Dan ar îndemna la acest lucru.

„Personal, nu cred că USR ar trebui să mai participe la o așa zisă “coaliție pro-europeană” de guvernare, indiferent de câtă presiune va pune președintele Nicușor Dan în această direcție. Întrebarea nu mai este „cine face guvernul?”, ci cu cine este legitim să guvernezi. Votul de astăzi din Parlament este practic o consacrare a PSD-ului ca partid suveranist și antireformist. PSD nu este nici partid pro-european, nici un partener predictibil sau onest. Istoria recentă o arată, iar episoadele din Parlament o confirmă”, a scris parlamentarul.

Potrivit acestuia, „pentru USR, o nouă asociere cu PSD ar fi mai mult decât “o greșeală tactică”. Riscă să dilueze complet identitatea de partid reformist și ar valida un partener care a ales deja o altă direcție, opusă a ceea ce este și ce crede USR”.

Cristian Ghinea nu crede că vor mai exista reforme fără Ilie Bolojan

Cristian Ghinea trage un semnal de alarmă: fără Ilie Bolojan la conducerea, în România nu vor mai exista reforme.

„În același timp, scenariul care se conturează este unul periculos: un premier tehnocrat sau unul “comod” pentru PSD – consilier prezidențial, Predoiu, etc – ar deveni o entitate nonpolitică, fără relevanță. Obiectivul unui nou guvern în aceeași formulă, care se preface că plouă când îi vede pe cei de la PSD la masă, ar fi maxim să țină sub control deficitul bugetar – obiectivul principal al președintelui – fără a mai face vreo reformă. Să nu ne amăgim: nu poți face reforme cu cei care le blochează. Etosul unui viitor guvern fără Bolojan va fi “zero reforme””, a subliniat USR-istul.

„Un guvern de unică folosință, comod pentru establishment-ul dornic să conserve status quo-ul: companii de stat căpușate politic care produc pierderi plătite din buzunarul tuturor, risipă bugetară și resurse distribuite pe criterii politice, privilegii pentru “cei speciali”. Practic, o țară așa cum își doresc PSD și AUR. Pentru USR, mai importantă decât guvernarea de mâine ar trebui să fie conturarea unui pol reformist pentru alegerile din 2028. Pentru că, am mai spus-o, paradigma “pro-european versus suveranist” nu mai înseamnă nimic dacă “pro-european” înseamnă să lăsăm PSD-ul să fure și să ne băltească în stagnare”, a completat Cristian Ghinea.

