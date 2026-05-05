Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută în Plenul Parlamentului. Ședința plenului reunit a fost condusă de președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a anunțat că și-au înregistrat prezența 402 parlamentari din totalul de 464. La dezbateri prezența parlamentarilor a fost fizică și online, în timp ce votul s-a desfășurat exclusiv cu prezență fizică.

În textul moțiunii, Executivul este acuzat că pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică.

Ilie Bolojan, înaintea votului pe moțiunea de cenzură

Premierul Ilie Bolojan a vorbit în plenul Parlamentului, după ce a ascultat discursul reprezentantului PSD.

„Am ascultat această moțiune, care face vorbire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Ea are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD care au contrasemnat-o. Dacă ca e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? Nu în Guvern? Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să scriu așa ceva”, afirmă premierul Ilie Bolojan.

Primul ministru a mai spus de la tribuna Camerei Deputaților că nu el a produs deficitul, ci „l-a găsit” când a venit la Guvernare.

„Unii dintre cei care astăzi susțin moțiunea știu exact ce lăsau în urmă, dar PSD nu și-a asumat poziția de premier, lăsându-l pe altul să-și asume. Mi-am asumat funcția de premier fiind conștient că vine. cu o presiune uriașă și că nu vine cu aplauze din partea cetățenilor. Cu toate dificultățile care au fost, în cele 10 luni am făcut câteva lucruri și trebuie să le mulțumesc miniștrilor cu care am colaborat”, a subliniat Ilie Bolojan.

În același timp, premierul a enumerat câteva realizări, printre care coborârea deficitului, creșterea veniturilor la buget, redobândirea încrederii investitorilor și alte reușite administrative: „Am redus sporurile și cheltuielile de personal, dacă ne uităm au scăzut cu 5%, dar trebuie continuată măsura. Am revenit cu reducerea de 10% în administrație”.

„În primele luni, PSD a ales să joace rolul opoziției din interiorul guvernului. E foarte neplăcut să participi dimineața la o ședință de guvern, să plece apoi pe surse ce nu s-a discutat. Sperând că în fața măsurilor care n-au fost ușoare, unii vor rămâne cu decontul și alții vor scăpa cu nota de plată. Electoratul a fost pierdut în 2024 și 2025, când nu l-am respectat, când guvernele de atunci, din care am făcut parte și noi, au venit cu promisiuni care n-au fost respectate”, a mai spus Ilie Bolojan.

„Puteți spune cum va funcționa mâine de mâine? Aveți un plan? Eu pot să plec. (…) Nu știu cine va câștiga din punct de vedere politic din ceea ce se întâmplă, dar știu că românii vor pierde”, a subliniat premierul.

„Dacă acest Guvern va pleca acasă va lăsa niște lucruri extrem de importante. Românii vor ști că se poate guverna și altfel. E foarte important asta. Românii vor vedea că se poate guverna cu respect față de banul public. Cu respect față de oameni, nu o să puteți stinge lumina, nu se va mai putea face treaba asta. Vreau să spun că am încredere în țara noastră. Am învățat un lucru: atunci când vrei să schimbi lucrurile, lucrurile se schimbă prin oameni,. Dar întotdeauna guvernările trebuie să creeze condiții pentru ca oamenii să își pună în valoare talentul și munca și asta trebuit să facem și în România. (…) Voi lupta până la capăt pentru reformele în care cred, pentru România modernă, pentru a crește calitatea vieții românilor”, a mai spus Ilie Bolojan.

Știre în curs de actualizare

Urmărește-ne pe Google News