Nicușor Dan, anunț înaintea votului moțiunii de cenzură: „România va continua direcția occidentală”. Ce spune despre Călin Georgescu

Președintele Nicușor Dan, care se află la Summitul Comunităţii Politice Europene (CPE) din Armenia, a vorbit despre moțiunea de cenzură ce va fi votată astăzi în Parlament. Șeful statului a dat asigurări că, indiferent de rezultatul votului, România va rămâne pe „direcția occidentală”. Acesta a vorbit și despre posibilitatea numirii lui Călin Georgescu în funcția de premier, în locul lui Ilie Bolojan.

Nicușor Dan, anunț înaintea votului moțiunii de cenzură

Președintele a refuzat să facă predicții cu privire la votul de astăzi din Parlament, dar a vorbit despre posibilitatea numirii unui premier tehnocrat.

„Ştiu exact ce întâmplă în România. Am urmărit pe tot parcursul zilelor de ieri şi de azi, o să avem mâine moţiune. Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau celălalt, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze şi există acord pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE şi PNRR”, a declarat șeful statului din Armenia.

În ceea ce privește durata crizei politice, președintele a spus că „o situație de incertitudine privind conformația politică a Guvernului va fi de o săptămână-două”, dar că „nu trebuie să ne îngrijoreze pentru că există angajament pe direcția pro-europeană”.

Președintele, despre numirea lui Călin Georgescu în funcția de premier

Întrebat dacă îl va numi pe Călin Georgescu în funcția de premier, în cazul în care moțiunea de cenzură va trece, iar Ilie Bolojan va fi înlăturat de la conducerea Guvernului, Nicușor Dan a răspuns prompt.

„Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar”, a declarat Nicușor Dan, vorbind, în același timp, despre solicitarea AUR pentru un guvern de uniune națională din care să facă parte.

Șeful statului a precizat că nu a vorbit despre partide „extremiste”, ci a făcut o distincție între partidele pro-occidentale și cele anti-occidentale, printre care a inclus și AUR.

Nicușor Dan, despre criza politică

Președintele a evitat să dea un răspuns concret atunci când a fost întrebat dacă crede ca moțiunea va trece, însă a lăsat să se înțeleagă că acest lucru este posibil.

„Vom avea o situație de incertitudine cu privirea la situația viitorului o săptămână-două dar nu trebuie să ne îngrijorăm fiindcă există o garanție din partea partidelor că parcursul pro european va continua”, a insistat șeful statului.

Sursă foto: Profimedia

