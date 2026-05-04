Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Piața Victoriei a redevenit, duminică seara, epicentrul speranței civice, reunind peste 1.000 de oameni veniți să își arate susținerea pentru premierul Ilie Bolojan, înaintea votului crucial asupra moțiunii de cenzură. Printre manifestanți s-a aflat și scriitoarea Ana Blandiana, o prezență constantă în momentele de răscruce ale democrației românești din ultimele trei decenii.

Vocea sa, marcată de o claritate morală neclintită, a răsunat ca un îndemn la patriotism autentic și la responsabilitate politică, într-un moment în care stabilitatea guvernării pare să atârne de un fir de ață.

Patriotismul ca prezență în piețele publice

Pentru Ana Blandiana, prezența în stradă nu este o noutate, ci o datorie pe care și-o asumă de peste 30 de ani. Scriitoarea a observat cu emoție că spiritul Pieței Universității este încă viu, regăsind în mulțime figuri familiare ale rezistenței civice, oameni care nu au încetat să creadă în transformarea profundă a țării.

Întrebată de jurnaliști despre semnificația gestului său de a ieși în stradă, Ana Blandiana a oferit o definiție tăioasă a patriotismului într-o democrație fragilă. Ea a subliniat discrepanța dintre numărul celor prezenți și masa critică necesară pentru o schimbare reală, considerând că miza votului de marți ar fi trebuit să mobilizeze întreaga națiune.

Citeşte şi: Ilie Bolojan, după ce românii au ieșit din nou în stradă pentru a-l susține, înainte de moțiunea de cenzură: „O țară fără privilegii”

Citeşte şi: Vârsta de pensionare pentru militari și polițiști va fi majorată. Proiectul pregătit de premierul Ilie Bolojan

Citeşte și: Interdicția cumulului pensie-salariu, adoptată de Guvern. Cine poate păstra ambele venituri. Anunțul lui Ilie Bolojan

„Dacă România ar avea o imagine și o idee corectă despre noțiunea de patriotism, la ora asta ar trebui să fie în piețele orașelor din țară jumătate din țară. Deci nu vă mirați că sunt și eu. De altfel, eu sunt de 30 de ani și mi se pare extraordinar de impresionant că chiar și astă seară am întâlnit cel puțin 20-30 de oameni cu care de 30 de ani, că ne vedem în asemenea locuri, în Piața Universității.

Și ar părea că asta e o dovadă că am fost mereu înfrânți. Dar nu e adevărat, pentru că țara, între timp, a făcut efectiv mari progrese și ele s-au făcut pentru că a existat întotdeauna o cantitate critică a oamenilor care gândesc”, a declarat scriitoarea, citată de Mediafax.

O șansă de reabilitare pentru clasa politică

În contextul în care moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR urmează să fie votată marți, Ana Blandiana a lansat un mesaj direct către aleșii poporului. Aceasta vede în acest moment tensionat nu doar o criză politică, ci o oportunitate rară pentru parlamentari de a demonstra că pot acționa în interesul cetățenilor, dincolo de jocurile de culise sau interesele de partid.

„După atâtea decenii, parlamentarii români au o șansă unică, aceea de a ieși din categoria cea mai lipsită de respect și de încredere a populației. Eu întotdeauna am sperat până în ultima clipă și sper. De data asta sper și pentru că logica e de partea speranței.

Nimeni nu are interesul ca această moțiune să treacă. Toată lumea, inclusiv membrii PSD, sunt convinsă că sunt disperați la ideea ce vor face după”, a punctat Ana Blandiana, subliniind absurditatea politică a unui eventual succes al moțiunii.

Logica speranței și expertiza lui Ilie Bolojan

Scriitoarea și-a argumentat susținerea pentru actualul premier prin pragmatismul și viziunea acestuia, elemente care lipsesc, în opinia sa, taberei adverse. Analiza sa asupra situației politice se bazează pe capacitatea de administrare demonstrată de Ilie Bolojan, considerând că îndepărtarea acestuia de la putere ar lăsa un vid de competență pe care nimeni nu este pregătit să îl umple.

„Bolojan chiar știe ce să facă după. Și speranța mea este că va putea fi lăsat să facă. Lumea a fost întotdeauna adusă înainte de o minoritate, iar în România minoritatea s-a aflat mereu în asemenea mitinguri”, a mai spus Ana Blandiana.

Mesajul său vine în contextul în care manifestațiile de susținere s-au extins și la Oradea, unde aproximativ 4.000 de oameni au ieșit în stradă pentru a apăra guvernarea, transformând votul de marți într-un test de maturitate pentru întreg eșafodajul politic românesc.

Foto – Hepta / arhivă

Urmărește-ne pe Google News