  MENIU  
Home > Știri > Ilie Bolojan, după ce românii au ieșit din nou în stradă pentru a-l susține, înainte de moțiunea de cenzură: „O țară fără privilegii”

Ilie Bolojan, după ce românii au ieșit din nou în stradă pentru a-l susține, înainte de moțiunea de cenzură: „O țară fără privilegii”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Aproximativ 600 de persoane au protestat duminică în București pentru premierul Ilie Bolojan, cerând un stat eficient și pro-european. Manifestații similare au avut loc și la Oradea, cu mii de susținători mobilizați de primarul local.

Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-l susține pe Ilie Bolojan

În centrul Bucureștiului, duminică seară, Piața Victoriei a fost locul unei demonstrații de susținere pentru premierul Ilie Bolojan. Aproximativ 600 de oameni au ieșit în stradă, cu drapele ale României și ale Uniunii Europene, scandând mesaje precum „PSD, o mizerie” și „Afară din cămară”.

Mobilizarea a fost una realizată pe rețelele de socializare sub sloganuri inspirate precum „aprindem lumina” și „deratizare”. Premierul nu a rămas indiferent în fața acestei demonstrații de solidaritate.

„Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient, care își respectă cetățenii. Respect pentru România!”, a transmis Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
Recomandarea zilei

Citește și: Ilie Bolojan, atac la adresa PSD înaintea votului pentru moțiunea de cenzură: „E lipsă de politeţe şi de respect”

Citește și: Ilie Bolojan, despre o posibilă suspendare a președintelui Nicușor Dan: „Eu n-aș avea încredere în conducerea PSD”

Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Recomandarea zilei

Ciprian Ciucu, printre protestatari

În mijlocul mulțimii, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL și primarul general al Capitalei, a fost prezent pentru a discuta cu protestatarii.

În același timp, în Oradea, aproape 4.000 de persoane au ieșit în stradă la inițiativa primarului Florin Birta, care a apelat la sprijinul locuitorilor orașului și ai județului Bihor. Conform sursei Bihoreanul, mulțimea s-a adunat pentru a-și exprima susținerea față de premier și angajamentul față de un viitor pro-european.

„Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru implicare! Mulțumesc, de asemenea, organizatorilor care au făcut posibil acest eveniment. Împreună demonstrăm că vocea comunității noastre contează și că ne dorim o Românie normală, construită prin respect, seriozitate și implicare”, a scris Birta pe rețelele sociale.

Manifestațiile au loc pe fondul unui moment politic tensionat, cu doar două zile înainte de votul asupra moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR. Semnată de 254 de parlamentari, moțiunea va fi supusă votului marți, 5 mai. În cazul în care premierul Ilie Bolojan nu obține sprijinul Parlamentului, va rămâne interimar, iar procedurile de formare a unei noi majorități vor fi demarate alături de consultările de la Palatul Cotroceni.

Citește și: Vârsta de pensionare pentru militari și polițiști va fi majorată. Proiectul pregătit de premierul Ilie Bolojan

Citește și: Interdicția cumulului pensie-salariu, adoptată de Guvern. Cine poate păstra ambele venituri. Anunțul lui Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu, despre colaborarea cu AUR

Pe partea opusă, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat poziția partidului său, afirmând că își dorește o guvernare pro-europeană și exclude categoric o coaliție cu AUR.

„În această perioadă, în modul în care sunt așezate lucrurile, PSD a anunțat că nu face majoritate cu AUR. (…) Sunt lucruri care ne despart. De aceea vorbim de partide proeuropene și partide antieuropene”, a declarat Grindeanu, citat de HotNews.

În acest context politic volatil, PNL și USR și-au exprimat de mai multe ori poziția fermă, anunțând că nu vor forma o majoritate cu PSD, dacă acesta ar provoca o criză politică.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Fanatik
România, la un pas de un nou ”Roșia Montană”? Bătălie pentru aurul de 40 de miliarde de la Rovina: pentru a ajunge la zăcăminte, o companie vrea să exproprieze un ONG
România, la un pas de un nou ”Roșia Montană”? Bătălie pentru aurul de 40 de miliarde de la Rovina: pentru a ajunge la zăcăminte, o companie vrea să exproprieze un ONG
GSP.ro
Cea mai sexy antrenoare din România a leșinat în timpul meciului și a urmat scandalul: „Foame, disperare!”
Cea mai sexy antrenoare din România a leșinat în timpul meciului și a urmat scandalul: „Foame, disperare!”
Click.ro
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
TV Mania
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Redactia.ro
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Citește și...
CFR Cluj, aproape de faliment! Dezvăluiri incredibile ale lui Giovanni Becali: “Aşa mi-a spus Neluţu Varga când l-am adus pe Pancu! Îi era frică”
Amenzi mai mari pentru gălăgie: cât vor plăti românii care își deranjează vecinii. Proiect nou de lege pentru liniștea în blocuri
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ilie Bolojan, atac la adresa PSD înaintea votului pentru moțiunea de cenzură: „E lipsă de politeţe şi de respect”
Vârsta de pensionare pentru militari și polițiști va fi majorată. Proiectul pregătit de premierul Ilie Bolojan
Fost fotbalist, împușcat mortal într-un club din Peru. Crima, surprinsă de camerele de supraveghere
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dorian Popa și Andreea s-au cununat religios. Cum a arătat rochia miresei
Dorian Popa și Andreea s-au cununat religios. Cum a arătat rochia miresei
Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-au despărțit: „S-a eliberat locul de amantă”. Reacția Emei Oprișan
Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-au despărțit: „S-a eliberat locul de amantă”. Reacția Emei Oprișan
Proiecte speciale
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă
Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă
Mircea Solcanu are nevoie de 40.000 de euro pentru operație: „În orice moment se poate sparge tumoarea și să se termine acolo firul vieții”
Mircea Solcanu are nevoie de 40.000 de euro pentru operație: „În orice moment se poate sparge tumoarea și să se termine acolo firul vieții”
Horoscop 4 mai 2026. Furtună copleșitoare în viața unei zodii. Conflicte, trădări și neînțelegeri. Deciziile importante trebuie amânate
Horoscop 4 mai 2026. Furtună copleșitoare în viața unei zodii. Conflicte, trădări și neînțelegeri. Deciziile importante trebuie amânate
Ce spune Ana Baniciu despre Mihaela Rădulescu după ce a cunoscut-o recent: „În orele petrecute lângă ea am încercat să...”
Ce spune Ana Baniciu despre Mihaela Rădulescu după ce a cunoscut-o recent: „În orele petrecute lângă ea am încercat să...”
Horoscop 3 mai 2026. Lucrurile bune își fac loc în viața unei zodii. Surprize plăcute din partea partenerului de viață, dar și noroc la bani
Horoscop 3 mai 2026. Lucrurile bune își fac loc în viața unei zodii. Surprize plăcute din partea partenerului de viață, dar și noroc la bani
Observator News
"Ajutor, salvaţi-mă". Copilaş, înecat în piscina bunicilor în timp ce mama lui îi ajuta să vândă căpşune
"Ajutor, salvaţi-mă". Copilaş, înecat în piscina bunicilor în timp ce mama lui îi ajuta să vândă căpşune
Libertatea pentru Femei
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cafeaua scade nivelul de stres dacă bei aceasta cantitate zilnic. Este mai mult De o ceașcă
Cafeaua scade nivelul de stres dacă bei aceasta cantitate zilnic. Este mai mult De o ceașcă
Gravidă refuzată de 6 spitale. Și-a pierdut copilul după ore de așteptare și transferuri de urgență
Gravidă refuzată de 6 spitale. Și-a pierdut copilul după ore de așteptare și transferuri de urgență
Medic: Cel mai mare mâncător de insulină din organismul nostru
Medic: Cel mai mare mâncător de insulină din organismul nostru
Asistentă: cu o lună înainte de moarte, pacienții încep să facă acest lucru ciudat asa
Asistentă: cu o lună înainte de moarte, pacienții încep să facă acest lucru ciudat asa
TV Mania
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
„Sunt desculți!” Fotografia care încalcă orice regulă de protocol la 15 ani de la nunta lui William și Kate. Detaliul din imaginea rară care i-a lăsat pe fani fără cuvinte
„Sunt desculți!” Fotografia care încalcă orice regulă de protocol la 15 ani de la nunta lui William și Kate. Detaliul din imaginea rară care i-a lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Libertatea
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton