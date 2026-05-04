Ilie Bolojan, după ce românii au ieșit din nou în stradă pentru a-l susține, înainte de moțiunea de cenzură: „O țară fără privilegii”

Aproximativ 600 de persoane au protestat duminică în București pentru premierul Ilie Bolojan, cerând un stat eficient și pro-european. Manifestații similare au avut loc și la Oradea, cu mii de susținători mobilizați de primarul local.

Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-l susține pe Ilie Bolojan

În centrul Bucureștiului, duminică seară, Piața Victoriei a fost locul unei demonstrații de susținere pentru premierul Ilie Bolojan. Aproximativ 600 de oameni au ieșit în stradă, cu drapele ale României și ale Uniunii Europene, scandând mesaje precum „PSD, o mizerie” și „Afară din cămară”.

Mobilizarea a fost una realizată pe rețelele de socializare sub sloganuri inspirate precum „aprindem lumina” și „deratizare”. Premierul nu a rămas indiferent în fața acestei demonstrații de solidaritate.

„Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient, care își respectă cetățenii. Respect pentru România!”, a transmis Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Ciprian Ciucu, printre protestatari

În mijlocul mulțimii, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL și primarul general al Capitalei, a fost prezent pentru a discuta cu protestatarii.

În același timp, în Oradea, aproape 4.000 de persoane au ieșit în stradă la inițiativa primarului Florin Birta, care a apelat la sprijinul locuitorilor orașului și ai județului Bihor. Conform sursei Bihoreanul, mulțimea s-a adunat pentru a-și exprima susținerea față de premier și angajamentul față de un viitor pro-european.

„Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru implicare! Mulțumesc, de asemenea, organizatorilor care au făcut posibil acest eveniment. Împreună demonstrăm că vocea comunității noastre contează și că ne dorim o Românie normală, construită prin respect, seriozitate și implicare”, a scris Birta pe rețelele sociale.

Manifestațiile au loc pe fondul unui moment politic tensionat, cu doar două zile înainte de votul asupra moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR. Semnată de 254 de parlamentari, moțiunea va fi supusă votului marți, 5 mai. În cazul în care premierul Ilie Bolojan nu obține sprijinul Parlamentului, va rămâne interimar, iar procedurile de formare a unei noi majorități vor fi demarate alături de consultările de la Palatul Cotroceni.

Sorin Grindeanu, despre colaborarea cu AUR

Pe partea opusă, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat poziția partidului său, afirmând că își dorește o guvernare pro-europeană și exclude categoric o coaliție cu AUR.

„În această perioadă, în modul în care sunt așezate lucrurile, PSD a anunțat că nu face majoritate cu AUR. (…) Sunt lucruri care ne despart. De aceea vorbim de partide proeuropene și partide antieuropene”, a declarat Grindeanu, citat de HotNews.

În acest context politic volatil, PNL și USR și-au exprimat de mai multe ori poziția fermă, anunțând că nu vor forma o majoritate cu PSD, dacă acesta ar provoca o criză politică.

