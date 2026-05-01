Ilie Bolojan, atac la adresa PSD înaintea votului pentru moțiunea de cenzură: „E lipsă de politeţe şi de respect”

Ilie Bolojan a lansat un atac la adresa PSD înaintea votului din 5 mai privind moțiunea de cenzură a guvernului său. Premierul a afirmat, pe 1 mai, că cerința partidului condus de Sorin Grindeanu este o „lipsă de politețe și respect”.

Ilie Bolojan, atac la adresa PSD

Ilie Bolojan a răspuns ferm acuzațiilor venite din partea PSD și AUR, într-un context tensionat înaintea moțiunii de cenzură programată pe 5 mai. Într-o declarație recentă, făcută în timpul unei vizite de lucru la Suceava, prim-ministrul a criticat dur atitudinea social-democraților.

„E lipsă de politeţe şi de respect pentru că PNL, în toată această perioadă, nu a cerut niciunui partid care a făcut parte din coaliţia de guvernare să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane, să adopte anumite politici şi sunt convins că partidul nostru a învăţat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani”, a declarat premierul, aflat într-o vizită de lucru la Suceava.

Tensiunile politice au escaladat după ce PSD a cerut pe 29 martie ca Ilie Bolojan să își dea demisia de onoare, iar PNL să renunțe la susținerea sa. Premierul a răspuns acestor atacuri subliniind că scăderea în sondajele de opinie nu este cauzată de faptul că alegătorii au părăsit PNL, ci de deciziile luate în trecut de partid.

„Dacă PNL nu a mai luat voturi, acest lucru a fost generat de faptul că nu cetăţenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe cetăţeni prin comportamentele tolerate în anii trecuţi, prin erorile făcute şi înţelegem că nu mai trebuie să repetăm acele erori”, a explicat Ilie Bolojan, citat de Libertatea.

AUR îl acuză pe Nicușor Dan că a încălcat Constituția

Pe de altă parte, liderii AUR îl acuză pe Nicușor Dan, președintele României, că ar fi încălcat Constituția în gestionarea crizei politice actuale.

Premierul a fost întrebat despre această situație și a răspuns scurt și clar: „Consider că preşedintele României, prin tot ce a făcut, a respectat Constituţia României”.

Declarația vine în contextul unei alianțe politice între PSD și AUR, menită să susțină moțiunea ce ar putea duce la căderea actualului guvern.

Președintele AUR, George Simion, a avertizat public că refuzul președintelui de a desemna un premier propus de alianță ar echivala cu încălcarea prevederilor constituționale. În plus, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a criticat faptul că Nicușor Dan ar fi descris AUR drept un partid anti-occidental, stârnind nemulțumiri în rândul formațiunii politice.

Dacă moțiunea de cenzură va trece, guvernul condus de Ilie Bolojan ar deveni al șaptelea executiv demis prin acest proces din 1989 până în prezent.

