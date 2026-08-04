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Ilie Bolojan, măsuri de urgență pe fondul crizei grave generate de secetă. „Fac un apel către toate instituțiile publice!” Ce le cere marilor companii

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.  Actualizat 04.08.2026, 11:39
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llie Bolojan a anunțat un plan de urgență pentru reducerea voluntară a consumului de energie electrică în orele de vârf, pe fondul crizei grave generate de secetă și de debitul extrem de scăzut al Dunării.

În urma unei ședințe de lucru desfășurate în sistem online cu peste 140 de reprezentanți ai patronatelor și ai primilor 80 de consumatori industriali din România, autoritățile au convenit măsuri aplicabile cu precădere în intervalul orar 19:00 – 23:00. Inițiativa vine într-un moment critic pentru Sistemul Energetic Național, în care capacitățile interne de producție sunt afectate, iar opțiunile de import rămân limitate.

Marile uzine intră în revizie și își opresc liniile de producție

Reacția marilor jucători economici a fost promptă, mai multe companii anunțând ajustări directe ale programului de funcționare. Producătorul de materiale lemnoase Kronospan a decis oprirea treptată a unei părți din liniile tehnologice, având ca scop diminuarea consumului cu până la 50%, fără ca livrările către clienți să fie afectate.

În mod similar, constructorii auto Dacia și Ford au decis să își programeze devansat lucrările de mentenanță și să oprească producția până pe 19 august, măsură ce eliberează o capacitate energetică de aproximativ 200 MW, potrivit digi24.ro.

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Executivul a subliniat că aplicarea acestor ajustări depinde de profilul tehnologic al fiecărui operator economic.

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„Un element important ține de reducerea voluntară a consumului de electricitate, pentru că, așa cum v-am spus, există o capacitate limitată de importuri. Am făcut tot ce a fost posibil să ne asigurăm că importurile în România, în această perioadă, pot fi derulate din toate sursele posibile și fac, încă o dată, un apel către cetățeni, către companii și către autoritățile publice să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul.

Orele de presiune sunt cele de seară și, în discuțiile pe care le-am avut astăzi cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre ei va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumului în intervalul de seară, în funcție de profilul activității și de tehnologia pe care o operează.

Unii pot opri activitatea într-un anumit interval orar și o pot reporni ușor, fără să le fie afectat procesul de producție. Alte companii nu își permit acest lucru și trebuie să asigure un consum minim pentru ca instalațiile să funcționeze în condiții normale.”

Noile scumpiri, excluse în contextul crizei energetice

Ilie Bolojan a dat asigurări că populația nu va simți efectele crizei, Executivul neavând în plan măsuri care să îi vizeze direct pe cetățeni. Premierul a exclus noi scumpiri la electricitate sau restricții pentru consumatorii casnici, punctând că sistemul național are resursele necesare pentru a acoperi cererea, în timp ce autoritățile monitorizează atent evoluția situației.

„Nu luăm în calcul alte măsuri, în afară de dialog, de tipul celor prezentate. Nu există o problemă legată de asigurarea energiei în România, nici pentru casnici, nici pentru spitale”, a declarat premierul interimar.

Stingerea iluminatului arhitectural și telegestiunea în orașe

Planul de economisire vizează în egală măsură administrația publică centrală și locală. Instituțiile publice și primăriile au fost invitate să reducă iluminatul arhitectural al clădirilor și să optimizeze consumul pentru rețelele stradale.

„Fac un apel către autoritățile locale și către toate instituțiile publice ca, în intervalul de seară, să reducă activitățile care țin de iluminatul clădirilor și de iluminatul arhitectural, iar acolo unde există sisteme de telegestiune pentru iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă, astfel încât între ora 21:00, când se aprinde iluminatul public, și ora 23:00 să se obțină economii de energie.”

Primele semne pozitive în Sistemul Energetic Național

Primele evaluări arată că mobilizarea voluntară din partea industriei și a cetățenilor a început deja să producă efecte măsurabile în dispeceratul național.

„Vreau să le mulțumesc tuturor românilor și tuturor companiilor care, în aceste zile, la solicitarea Guvernului, în fața acestei realități care nu depinde de noi, au luat deja aceste măsuri. Se văd efectele în reducerea consumului de energie din aceste zile. De exemplu, față de alte ore ale zilei, în această dimineață am avut un consum mediu cu aproximativ 200 MW mai scăzut și se vede această acțiune a companiilor legată de reducerea voluntară a consumului.”

Foto – arhivă

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