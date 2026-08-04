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Cristina Belciu (28 ani) a confirmat despărțirea de Cabron (43 ani), cu care se logodise în urmă cu câteva luni. Deși relația lor părea să meargă foarte bine, modelul a hotărât să pună capăt după o discuție cu Geanina, cea care încă este soția artistului.

Cristina Belciu și Cabron s-au despărțit

În luna iunie 2026, Cristina Belciu confirma relația cu Cabron, precum și logodna cu celebrul artist care i-a oferit un inel cu o piatră albastră uriașă. Însă, acum, povestea lor de iubire s-a încheiat. Asta, după ce modelul a avut o conversație cu încă soția cântărețului, Geanina Minculescu.

Cristina spune că nu a fost niciodată amanta artistului, acesta prezentându-i o realitate total diferită de ceea ce se întâmpla de fapt.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, tânăra a confirmat că relația cu Cabron s-a încheiat. Fiind întrebată de ce s-a terminat ultima ei relație, Cristina Belciu a răspuns sincer: „Thanks to @geaninaminculescu. Mi-a oferit exact ce aveam nevoie, chiar dacă nu ce îmi doream atunci: motivul să nu mă mai mulțumesc niciodată cu mai puțin decât merit”

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Modelul, adevărul despre relația cu artistul

Cristina Belciu a vorbit deschis pentru Cancan despre relația sa cu artistul și despre motivele care au condus la despărțire. Ea a descoperit că „existau versiuni diferite ale aceleiași povești”, fiecare parte prezentând o realitate distorsionată.

„În tot acest timp am aflat că existau versiuni diferite ale aceleiași povești. Am vorbit inclusiv cu ea și am rămas șocată de diferențele dintre ceea ce îmi spunea el și ceea ce îmi spunea ea. Din păcate, adevărul a fost modificat de ambele părți în funcție de interesul fiecăruia. Ce observ acum este că iubirea aceasta afișată agresiv a apărut exact în momentul în care a existat posibilitatea reală ca el să meargă mai departe”, a povestit modelul.

„Iar asta nu îmi transmite iubire, ci teamă. Teamă de a pierde, teamă de a fi înlocuit și teamă de a rămâne singur. Eu nu cred în relațiile în care oamenii se întorc unul la altul doar pentru că nu suportă ideea că celălalt ar putea fi fericit în altă parte. Nu cred în compromisuri făcute de dragul imaginii și nu cred în povești salvate din orgoliu”, a completat Cristina Belciu.

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Cristina Belciu susține că nu a fost niciodată amanta lui Cabron

Cabron este însurat cu Geanina de mai bine de 20 de ani, nașă de cununie fiind chiar Nico și soțul ei. Deși relația cu Cristina Belciu a început în timpul mariajului artistului, modelul spune că nu a fost niciodată amanta acestuia.

„Am ales să tac până acum pentru că am vrut să protejez niște oameni care, între timp, mi-au demonstrat că nu meritau această protecție. Vreau să lămuresc un lucru foarte clar: nu am fost și nu aș accepta niciodată să fiu amanta nimănui. Sunt o femeie care se respectă prea mult pentru a accepta rolul de a doua opțiune în viața unui bărbat. Când am intrat în această relație, mi s-a spus că despărțirea era deja decisă și că urma doar să fie finalizată”, a explicat ea pentru publicația menționată anterior.

Cristina Belciu a precizat că ea și Cabron locuiau împreună și se comportau ca un cuplu, făcând-o să creadă că mariajul lui cu Geanina este încheiat.

„Nu vorbim despre o relație ascunsă sau despre câteva întâlniri ocazionale. Omul respectiv locuia cu mine, își petrecea timpul cu mine și îmi prezenta o realitate complet diferită de cea care este prezentată astăzi. Tocmai de aceea mă surprinde tot ce văd acum în social media. Mi se pare foarte greu de înțeles cum o poveste care era prezentată într-un fel a devenit, peste noapte, cu totul altceva”, a precizat modelul.

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Sursă foto: Instagram

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