Cristina Belciu a fost cerută în căsătorie de Cabron. Cum arată inelul cu piatră albastră

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Cristina Belciu a fost cerută în căsătorie de Cabron. Artistul i-a oferit un inel inedit, cu piatră albastră, și un buchet de trandafiri roșii, marcând un nou capitol din viața lor.

Cristina Belciu a fost cerută în căsătorie de Cabron

Cabron și Cristina Belciu s-au logodit! Modelul a fost cerută în căsătorie de artist, iar momentul a fost marcat de un inel spectaculos cu o piatră albastră și un buchet de trandafiri roșii. Cristina a împărtășit cu o imagine emoționantă cu urmăritorii ei, fotografie în care ea și iubitul ei celebrează logodna cu un sărut pasional. Totuși, fotografiile au fost șterse la scurt timp, potrivit Spynews.

Cabron și Cristina formează un cuplu discret, atât de discret încât nici măcar nu se urmăresc reciproc pe Instagram. Cei doi își trăiesc povestea de dragoste departe de ochii curioși, preferând intimitatea.

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Ce așteptări are Cristina Belciu de la un partener

Până la această poveste fericită, Cristina a trecut printr-o serie de experiențe care au ajutat-o să își contureze clar așteptările de la un partener. După o relație tumultoasă cu Cristian Boureanu, vedeta a preferat o perioadă de introspecție, în care a învățat să se cunoască și să își definească prioritățile.

„Mă interesează foarte tare felul în care mă face pe mine să mă simt. Am zis asta la toate interviurile și e ceva de la care eu nu mă dezic, pentru că energia pe care tu o ai ca femeie se datorează, de foarte multe ori, interacțiunii cu partenerul. (…) Prin modul în care gândește de fiecare data. E destul de deștept. A fost foarte natural de ambele părți. Suntem la fel”, a declarat Cristina Belciu pentru Știrile Antena Stars.

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Cine este Cristina Belciu

Cristina Belciu este din Moinești, județul Bacău, și a urmat Facultatea de Litere a Universității din București, specializarea Comunicare și Relații Publice. Activează ca actriță, model și creator de conținut online, având și un blog, „The Voguish Signature”.

„Totul a început ca un hobby din care am început să câștig bani. A ajuns ca un job, doar că nu se simte așa, pentru că fac ce-mi place”, declara Cristina Belciu în 2018, pentru Desteptarea.ro.

Foto: Instagram

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