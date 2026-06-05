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Elena Merișoreanu i-a luat apărarea lui Cristian Pomohaci: „Vine lumea buluc la el” Ce se întâmpla la slujbele nocturne ale fostului preot

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.  Actualizat 05.06.2026, 14:03
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Fostul preot Cristian Pomohaci, exclus din cler în 2017 și arestat preventiv pentru 30 de zile pentru abuzuri sexuale împotriva minorilor, oficia slujbe neautorizate în Ernei, Mureș. Arhiepiscopia a avertizat credincioșii să nu participe, însă aceștia au continuat să meargă la biserica improvizată. Chiar și Elena Merișoreanu i-a luat apărarea fostului interpret de muzică populară.

Cristian Pomohaci, slujbe necanonice într-un fost local

Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia trage un semnal de alarmă asupra fostului preot Cristian Pomohaci, exclus din cler în 2017, dar care a continuat să activeze pe scena religioasă. Acesta oficia slujbe într-un spațiu neautorizat din Ernei, județul Mureș, atrăgând mulțimi de credincioși, deși acțiunile sale nu sunt recunoscute de Biserica Ortodoxă Română.

Fostul preot, care a fost caterisit în urma unor acuzații grave, continuă să organizeze evenimente religioase într-un spațiu descris de Arhiepiscopie drept un fost local, transformat în mod ilegal în așezământ religios.

Într-o circulară citită pe 3 mai 2026 în bisericile din județele Alba și Mureș, Arhiepiscopia a subliniat că aceste slujbe sunt non-canonice.

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„Domnul Cristian Pomohaci nu mai este preot al Bisericii Ortodoxe Române. Acesta oficiază slujbe non-canonice într-un spațiu care nu aparține Bisericii”, a transmis Arhiepiscopul Irineu.

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Reacția credincioșilor și a autorităților

Reprezentanții Arhiepiscopiei au primit sesizări din partea enoriașilor care au participat la aceste slujbe, exprimând confuzie față de folosirea veșmintelor preoțești de către Cristian Pomohaci. Instituția îi îndeamnă să nu contribuie financiar și să evite participarea la aceste activități, care nu au binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române. În plus, autoritățile statului au fost sesizate pentru a investiga legalitatea acestor evenimente religioase.

Pomohaci a fost caterisit în urma unor acuzații de pedofilie, care au fost intens mediatizate în 2017. Deși a negat acuzațiile, cazul său a rămas unul dintre cele mai controversate din spațiul public. În plus, acesta a fost condamnat cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală, iar unele dintre acuzațiile sale au fost prescrise, evitând astfel executarea pedepsei.

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Elena Merișoreanu l-a apărat pe Cristian Pomohaci

Elena Merișoreanu, solistă de muzică populară și colegă de scenă a lui Pomohaci, a intervenit în apărarea acestuia.

„Îl știu, mi-e coleg, este un om respectuos, cântă frumos, lume îl iubește, primește la spectacole buchete de flori, este foarte iubit. Biserica nu-l poate opri să țină slujbe, vine lumea buluc la el. Credința nu o poți opri, harul e de la Dumnezeu, el vorbește frumos cu creștinii. Și sora mea a asistat de câteva ori la slujbele lui, mi-a trimis și poze, ce da lume era acolo, nici n-am mai văzut în alte biserici! Ține slujbele afară, atât de mulți credincioși se adună! Nu poți să oprești omul. Nu mai e preot, dar nu e singurul din țara asta care continuă să țină slujbe. Lăsați-l în pace, că nu face rău la nimeni, credința nu o putem opri!”, a declarat artista pentru Click, înainte ca acesta să fie arestat pentru 30 de zile.

În același timp, Elena Merișoreanu a subliniat popularitatea fostului preot în rândul oamenilor.

Slujbe de exorcizare în miez de noapte

Înainte de a-și deschide presupusa biserică din Ernei, Cristian Pomohaci organiza „slujbe” într-un garaj, în Moșuni. Aici, sute de oameni veneau pentru a fi „exorcizați”.

În fiecare vineri noapte, garajul transformat în biserică din Moșuni, județul Mureș, devine scena unor ritualuri care par desprinse din filme. Femei, bărbați, chiar și copii, se strâng acolo pentru slujbele de exorcizare conduse de Cristian Pomohaci, fost preot caterisit în 2017. Atmosfera e electrizantă, cu urlete, grohăituri și lătrături umane, toate parte dintr-un spectacol religios care atrage sute de oameni din țară. Văzut ca un salvator de către adepții săi, Pomohaci folosește rugăciuni, agheasmă și versete biblice pentru a «elibera demonii», nota VICE în anul 2019.

Aceste slujbe continuau chiar și după scandalul sexual în care acesta fusese deja implicat.

Deși acuzațiile de abuz sexual și racolare de minori au fost prescrise, controversa nu l-a oprit să-și construiască un imperiu spiritual în propria curte. În fiecare vineri, două sute de oameni, mulți dintre ei cu povești de suferință sau boli, veanu să-și găsească răspunsuri. Ritualurile de exorcizare erau intense: «Ieși, ieși, ieși!», striga Cristian Pomohaci, iar mulțimea răspundea în cor: «Doamne, miluiește!».

Ritualul de exorcizare din garaj era un moment culminant al serii de vineri.

„Lasă-l să te atingă și vei fi eliberat”, cântau femeile din mulțime, în timp ce unii se zvârcoleau și urlau. Din primele rânduri, apar „demoni” care horcăiau și strigau: „De ce am veniiiiit aici? Mă scoate, mă scoate!”.

Cristian Pomohaci, în ținuta sa preoțească, răspundea cu gesturi dramatice și rugăciuni care amplificau intensitatea momentului. Copiii, aduși de părinți, asistau la spectacol, uneori speriați, alteori fascinați.

În ciuda controverselor și a imaginii de „artist în sutană”, Cristian Pomohaci era un adevărat magnet pentru sute de oameni care îi vedeau slujbele ca șansa lor la vindecare.

„Cine crede, se izbăvește”, spuneau adepții săi, convinși că ritualurile sunt unică soluție pentru problemele lor.

Sursă foto: Facebook

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Fondatorul Aqua Carpatica ridică un Volcanic Spa de 67.000.000 de euro în Santorini, după ce a descoperit din greșeală un izvor termal
O familie de români și-a uitat fetița la o benzinărie din Ungaria. „Nu știe prea multe despre rudele din România”
O familie de români și-a uitat fetița la o benzinărie din Ungaria. „Nu știe prea multe despre rudele din România”
Cum pot recupera copiii romi decalajul educațional atunci când primesc sprijin structurat. Studiul, publicat într-o revistă de top mondial
Cum pot recupera copiii romi decalajul educațional atunci când primesc sprijin structurat. Studiul, publicat într-o revistă de top mondial
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