Cine este Diana Postică, soția lui Eugen Tomac. Este avocat și s-a născut în Republica Moldova

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Diana Postică, soția premierului desemnat Eugen Tomac, este avocat și vice-consul la Ambasada României din Bruxelles. Originară din Bender, Republica Moldova, aceasta a avut o carieră remarcabilă în România și Belgia.

Cine este Diana Postică, soția lui Eugen Tomac

Diana Postică, partenera discretă a premierului desemnat Eugen Tomac, are 44 de ani și s-a născut în Republica Moldova, la Bender. Aceasta și-a construit o carieră solidă în domeniul juridic și diplomatic.

Licențiată în Drept, ea a activat ca avocat și a ocupat funcții importante în România, printre care cea de consilier în birourile lui Adriean Videanu, pe vremea când acesta era primar al Bucureștiului, și al Robertei Anastase, fostă președintă a Camerei Deputaților.

În plus, Diana Postică a fost implicată în proiecte culturale și educaționale pentru românii de pretutindeni, activând în Liga Tinerilor Români de Pretutindeni și conducând Centrul „Eudoxiu Hurmuzachi”.

În anul 2021, a fost numită în Consiliul de Administrație al companiei Engie, dar a renunțat la această funcție pentru a-și continua cariera diplomatică. Din 2022, ea activează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ocupând funcția de vice-consul în Belgia.

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Familia Tomac preferă discreția

Deși Eugen Tomac, desemnat pe 4 iunie 2026 în funcția de premier al României, este dedicat activității politice, viața personală a familiei sale rămâne departe de ochii publicului.

Cei doi sunt căsătoriți de mai mulți ani și au împreună doi copii. Cu toate acestea, Diana Postică a ales să rămână discretă, concentrându-se pe carieră și familie.

Cuplul deține mai multe proprietăți atât în România, cât și în Belgia. În declarația de avere din 2024, Eugen Tomac și Diana Postică au declarat un teren de 1.300 de metri pătrați în județul Constanța, unul de 3.886 de metri pătrați în Neamț și un apartament de 54 de metri pătrați în București.

În Belgia, ei au achiziționat un apartament de aproape 96 de metri pătrați în Bruxelles și o casă spațioasă de 352 de metri pătrați în Charleroi. De asemenea, cei doi dețin trei autoturisme.

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Venituri și finanțe

Pe plan financiar, cuplul își păstrează stabilitatea. Eugen Tomac, în calitate de europarlamentar, a câștigat un salariu anual de 93.863 de euro în 2024, în timp ce Diana Postică a declarat venituri de 29.526 de euro și 22.538 de lei, obținute din activitatea sa la Ministerul Afacerilor Externe.

Familia a investit și în criptomonede, având active în valoare de 28.620 de dolari, și deține un sold de 65.494 de euro la o bancă din Belgia. Totuși, aceștia au și împrumuturi în valoare totală de aproape 300.000 de euro și 250.000 de lei.

Sursă foto: Instagram, Facebook

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