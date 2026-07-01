Maia Sandu își taxează public verișoara prinsă cu un salariu uriaș la stat. „Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat! Nu o recunosc”

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Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat ferm în urma dezvăluirilor din presă privind veniturile exagerate încasate de rude ale sale în structurile de stat.

Într-o conferință de presă, șefa statului a ținut să precizeze că nu are nicio legătură cu favorizarea membrilor familiei sale și a taxat dur comportamentul verișoarei sale, Anastasia Taburceanu, angajată la întreprinderea de stat Moldatsa. Reacția vine pe fondul unui scandal de proporții care a zguduit managementul companiilor publice din subordinea guvernului de la Chișinău.

„Oamenii și-au construit o carieră în timp”

Întrebată direct despre prezența rudelor sale în instituțiile publice, Maia Sandu a explicat că majoritatea celor din familia sa își desfășoară activitatea în mod legal și transparent, fără a beneficia de avantaje politice. Președinta a apărat parcursul profesional al apropiaților săi, arătând că aceștia muncesc de mulți ani în sectoarele lor de activitate, fie ele publice sau private.

„Nu pot să dau o listă, acum, a tuturor rudelor. Unele dintre ele lucrează în instituțiile statului, cele mai multe lucrează de mult timp. Unele dintre ele lucrează în sectorul privat, iarăși, de mai mult timp. Oamenii și-au construit o carieră în timp și eu cred că marea lor majoritate sunt oameni onești și și-au câștigat și continuă să-și câștige salariul onest”, a declarat Maia Sandu, potrivit Ziuarul de Gardă.

Regrete și delimitare totală în cadrul familiei

Tonul șefei statului s-a schimbat radical atunci când discuția a ajuns la cazul concret al Anastasiei Taburceanu, fosta purtătoare de cuvânt de la Moldatsa. Președinta a folosit cuvinte dure pentru a descrie situația și a catalogat veniturile încasate de ruda sa drept „bani nemeritați”, solicitând public ca sumele respective să fie returnate statului.

„Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat în cazul Anastasiei Taburceanu, nu o recunosc, nu pot să-mi explic aceste lucruri. Din păcate, în fiecare familie sau aproape în fiecare familie există o persoană care face câte o boroboață după care te doare capul. Regret acest lucru. Eu mi-am câștigat întotdeauna salariul cinstit și acesta a fost mesajul meu pentru toți, inclusiv pentru cei din familie”, a subliniat președinta Republicii Moldova.

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Curățenie generală la companiile de stat după investigația presei

Reacția Maiei Sandu a fost declanșată de o anchetă publicată de Ziarul de Gardă, care a scos la iveală nereguli grave la vârful întreprinderii Moldatsa. Jurnaliștii au demonstrat că directorul instituției, Dumitru Vangheli, cel care încasa un salariu lunar de aproximativ 110 mii de lei, își falsificase complet CV-ul, inventând studii de pilotaj în Canada și o experiență fictivă la Air Canada. În urma anchetei, Vangheli a fost demis, iar cazul a determinat președinția să ceară măsuri radicale.

Ca răspuns direct la acest management defectuos, Maia Sandu a anunțat un pachet masiv de reforme menit să stopeze abuzurile din companiile de stat. Planul prevede controale stricte asupra modului în care sunt cheltuiți banii publici, dar și măsuri de filtrare a noilor șefi. Toți candidații pentru funcțiile de conducere vor fi verificați amănunțit de către Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și Centrul Național Anticorupție (CNA), decizie considerată de președinție drept o etapă obligatorie într-o campanie amplă de „curățenie generală”.

Foto – Facebook

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