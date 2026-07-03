Anna Leu, mesaj dureros la un an de la dispariția lui Mihai Leu: „Despărțirea există doar pentru ochi, nu și pentru inimă”

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Anna Leu și-a deschis sufletul la un an de la pierderea soțului său, Mihai Leu, decedat pe 1 iulie 2025. Fostul campion de raliuri s-a stins din viață după 11 ani de luptă împotriva cancerului.

Anna Leu, mesaj emoționant la 1 an de la moartea lui Mihai Leu

Mihai Leu, figura emblematică a sportului românesc, s-a stins pe 1 iulie 2025, la doar 56 de ani, după o luptă de aproape 11 ani cu cancerul. Tragica sa dispariție a lăsat un gol imens nu doar în lumea sportului, ci mai ales în viața Annei, femeia care i-a fost alături timp de 34 de ani.

La un an de la decesul soțului ei, Anna Leu a publicat în mediul online un mesaj emoționant.

„Un an în care am învățat că despărțirea există doar pentru ochi, nu și pentru inimă. Tu ești în fiecare amintire, în fiecare zâmbet pe care mi l-ai lăsat și în fiecare stea care îmi amintește că iubirea adevărată nu moare niciodată. Mi-e dor de mâna ta în mâna mea, de îmbrățișarea ta și de tot ceea ce însemnai pentru mine. Tu ești și vei rămâne cea mai frumoasă parte din sufletul meu”, a scris Anna Leu pe pagina sa de Facebook.

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Anna Leu, despre legătura cu regretatul campion

Într-un interviu acordat pentru Viva.ro, Anna Leu a vorbit despre modul în care simte că legătura lor profundă nu s-a rupt, în ciuda distanței impuse de moarte.

„Îl simt cel mai aproape în liniștea casei, în momentele în care mă opresc și mă gândesc la el, la noi, la lucruri simple pe care le făceam împreună, care acum au rămas doar ale mele. Uneori îmi vine să îi spun ceva sau să îl caut cu privirea. Îl simt și în mine, în puterea pe care încerc să o am, de parcă o parte din el a rămas acolo. Este o legătură care nu dispare, doar se schimbă”, a declarat ea.

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Anna Leu a rememorat ultimele luni din viața lui Mihai Leu, subliniind curajul și demnitatea cu care acesta a înfruntat boala.

„Boala l-a schimbat, poate, fizic, dar nu în esență. A rămas lucid până la capăt, conștient de tot, dar fără să se plângă. În ultimele luni, m-a impresionat cum a dus totul cu o liniște și o demnitate greu de înțeles. Durerea nu mai conta, nu a lăsat-o să îl învingă, și chiar și atunci avea planuri și puterea de a zâmbi”, și-a amintit ea.

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Sursă foto: Facebook

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