George Simion și soția sa, Ilinca, sunt în culmea fericirii. Liderul AUR a anunțat în emisiunea „Marius Tucă Show”, că familia lor se mărește cu un al doilea copil.
„Trebuia să mă duc cu soția la morfologie (…) Trebuia să mă duc cu soția la doctor pentru a vedea cum stă cu sarcina. O veste bună. Soția însărcinată am lăsat-o să se ducă singură”, a declarat George Simion.
Acum, la doi ani distanță, cuplul așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Discretă și dedicată familiei, Ilinca, cu 11 ani mai tânără decât soțul său, a ales să rămână în afara luminii reflectoarelor, concentrându-se pe viața lor personală.
Povestea lor de dragoste nu a fost una clasică, de tipul „dragoste la prima vedere”. George și Ilinca Simion s-au cunoscut în 2019, în timpul campaniei pentru alegerile europarlamentare, când ea era studentă la Drept și voluntară în echipa liderului AUR.
„Nu a fost dragoste la prima vedere, Ilinca era în echipa mea de la prima campanie. În momentul când am decis să intru în politică, am candidat independent la europarlamentarele din 2019. Era în timpul facultății, era mică. Eu, ca și acum, aveam grija campaniei. De-abia după aceea, după doi ani, a început să se înfiripe ceva”, a povestit George Simion în urmă cu ceva timp.
Relația lor a evoluat treptat, iar în 2022, cei doi și-au unit destinele. Căsătoria civilă a avut loc pe 26 august, la Primăria din Măciuca, județul Vâlcea, urmată de o ceremonie religioasă fastuoasă și o nuntă memorabilă cu peste 10.000 de invitați.
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