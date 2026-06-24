Maria Dragomiroiu, apariție rară în costum de baie, la 70 de ani: „Arătați senzațional!”

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Maria Dragomiroiu se bucură de mare și de soare în concediu în Las Vegas, de unde a publicat în mediul online mai multe fotografii în costum de baie.

Maria Dragomiroiu, în costum de baie la 70 de ani

Maria Dragomiroiu redefinește frumusețea și eleganța la 70 de ani. Interpreta de muzică populară a împărtășit cu admiratorii din online imagini din vacanța sa în Las Vegas. Cu o carieră impresionantă și o prezență captivantă, artista continuă să inspire prin energia și vitalitatea ei. Fotografiile au adunat mii de aprecieri și sute de comentarii.

Invitată să cânte pentru comunitatea de români din diaspora, Maria Dragomiroiu și soțul său, impresarul Bebe Mihu, au transformat vacanța într-o sărbătoare. Pe conturile sale de socializare, artista a împărtășit detalii colorate despre atmosfera de acolo. „Noi, ca orice român care se respectă, am venit cu strictul necesar: puțină pălincă, puțin cozonac, niște șorici și multă voie bună. Se pare că oriunde ajung românii, în câteva minute găsesc motiv de petrecere, muzică bună și oameni dragi!”, a scris Maria, citată de Libertatea.

Pe lângă momentele de pe scenă, Maria a postat imagini de pe plajă, îmbrăcată într-un costum de baie cu rochie, care i-au adus o avalanșă de complimente. „În Las Vegas, împreună cu tataie Bebițu, așa cum îi spun nepoții”, a glumit ea. Fanii au fost încântați. „Ce să zic, arătați de 30 de ani!”, a comentat cineva. „Arătați senzațional!”, a fost o altă reacție.

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Cum se menține în formă Maria Dragomiroiu

Într-un interviu pentru Antena Stars, Maria Dragomiroiu a dezvăluit că rutina ei include exerciții simple înainte de culcare. „Trag de mine, noaptea, înainte să mă culc, fac genuflexiuni, dar nu mai mult de un sfert de oră, măcar 15-20 de repetări, rotesc mâinile înainte-înapoi, capul. La cosmetică nu merg, nu-mi place”, a mărturisit.

Deși nu este adepta sportului intensiv, Maria a reușit să slăbească 9 kilograme fără dietă și spune că momentan cântărește 66 de kilograme. „Dacă mai slăbesc vreo două sunt foarte bine”, a adăugat ea.

Ritualuri de îngrijire pentru părul celebru

Părul lung, aproape de un metru, este semnătura artistei, iar îngrijirea lui este o adevărată artă. Maria folosește o mască naturală atunci când observă că îi cade părul. „Bat cinci-șase gălbenușuri și adaug peste ele ulei de ricin, de cocos și ulei de măsline. Ung părul cu acest amestec și stau așa pentru 15 minute. Apoi, îmi spăl părul. Nu arunc părul tăiat la gunoi, îl îngrop în grădină, la rădăcina unui copac, așa procedez de mică”, a mărturisit Maria Dragomiroiu.

Un alt truc descoperit de-a lungul anilor este spălarea cu săpun de casă, care a ajutat-o să reducă căderea excesivă. „La un moment dat, îmi cădea foarte mult păr. Așa că am ajuns să mă spăl cu săpun de casă. Numai așa l-am oprit. Este foarte greu, totuși. Adică până s-a obișnuit părul să fie mătăsos. A fost extrem de greu”, a explicat. Ea a adăugat că folosirea oțetului diluat în apă, în loc de balsam, a fost soluția pentru un păr mai moale și strălucitor.

Foto: Facebook

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