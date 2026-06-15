Soția lui Gigi Becali, apariție rară în public. Luminița Becali a participat la sfințirea Bisericii ridicată de latifundiar în Pipera

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Gigi Becali, în vârstă de 67 de ani, a sărbătorit sfințirea bisericii de 10 milioane de euro, construită în Voluntari. Evenimentul a adunat peste 100 de credincioși, însă toate privirile au fost acaparate de soția latifundiarului, Luminița Becali.

Soția lui Gigi Becali, apariție impecabilă la sfințirea Bisericii din Pipera

Luminița Becali, o apariție discretă, dar elegantă, a atras privirile duminică dimineață la evenimentul de sfințire al bisericii construite de soțul său, Gigi Becali, în Voluntari. Îmbrăcată într-o ținută clasică și sobră, soția latifundiarului din Pipera a fost alături de familie, radiind rafinament și sobrietate.

Luminița Becali a impresionat prin prezența ei grațioasă, completând o zi marcată de credință și emoție pentru familia sa. Într-un decor solemn, înfrumusețat cu aranjamente florale sub formă de cruce, evenimentul a fost o celebrare a credinței, dar și un moment de împlinire personală pentru Gigi Becali, care și-a respectat promisiunea făcută în 2008, înainte de un meci cu Galatasaray, de a construi o biserică dacă echipa sa se califica în grupele Ligii Campionilor.

Pe lângă membrii familiei, printre participanți s-au numărat figuri cunoscute din cercul de prieteni ai lui Becali, precum fostul arbitru Alexandru Tudor, fostul antrenor Nicolae Dică și fostul fotbalist Adrian Iencsi. De asemenea, fiica cea mare a lui Gigi Becali, Teodora, a venit însoțită de soțul său, Mihai Mincu, și de copii.

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Latifundiarul a investit peste 10 milioane de euro în ridicarea Bisericii

Conform Gazeta Sporturilor, biserica, a cărei construcție a fost inițiată în 2020 și care reprezintă o investiție de aproximativ 10 milioane de euro, a fost sfințită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Evenimentul a adunat peste 100 de credincioși în curtea lăcașului, unde aceștia au putut urmări ceremonia pe un ecran amplasat special pentru această ocazie. Interiorul bisericii, însă, a fost rezervat exclusiv pentru familie și cei apropiați.

Deși lucrările la exterior nu sunt finalizate, iar schelele încă domină peisajul, acest lăcaș de cult a început deja să prindă contur, cu un design impunător: 11 metri înălțime pentru corpul principal, o cruce de 40 de metri și un subsol generos de 3,6 metri adâncime.

Gigi Becali a explicat că ceremonia de duminică marchează doar „sfințirea mică”, iar „târnosirea” completă va avea loc peste doi ani, odată cu finalizarea integrală a construcției.

„Pe 14 iunie e sfințirea. Dar ea e sfințirea mică. Nu e târnosirea. Se face sfințirea pentru a se face Sfânta Liturghie. Cea mare, târnosirea, va fi făcută peste doi ani. (n.r. vor fi 2000-3000 de oameni) E posibil să fie. Eu mă pregătesc. Am turnat betoane, cutare, marmură!”, a declarat Becali pentru gsp.ro.

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Gigi Becali vrea să își schimbe complet viața

În cadrul aceluiași eveniment, Gigi Becali a vorbit despre schimbările pe care intenționează să le facă în viața sa personală. Acesta a declarat că își dorește să fie mai aproape de credință și să se înconjoare doar de oameni religioși.

„Din ziua de astăzi, pentru că voi fi în fiecare zi, și seara și dimineața la Vecernie, va fi schimbarea la față a lui Becali”, a spus el.

„Eu spun așa: mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul Lui Dumnezeu. Adică frații mei sunt călugării și preoții, dar nici ăia toți, ci numai cei care ascultă. Iar cei ce nu sunt, nu am treabă cu ei. Pot fi și rude. Am nepot care nu merge la biserică. Îl iubesc, îl ajut, dar nu am treabă cu el. Nu mai vreau să am treabă decât numai cu oamenii care sunt în Hristos. Și pe voi vă iubesc, vă respect, «bună-bună», «salut-salut», că Dumnezeu dă soarele și plouă și peste cei răi și peste cei buni. Dar nu stau. Dacă nu ești în Hristos, nu stau”, a continuat latifundiarul.

„Nu mai vreau să am de-a face. Vreau viața mea schimbată, tăierea împrejur a inimii, adică schimbarea vieții. Nu mai vreau niciun fel de piatră sau fier în inima mea, numai aur, argint și pietre prețioase. Asta vreau eu, comoara mea. Fără biserică nu se poate face nimic. Aici este cerul pe pământ. Ia uite câți oameni sunt? Și mai mulți o să fie, la moaște zeci și zeci de mii. Ai văzut drogat? Ai văzut criminal, să se omoare? Să se îmbete? Deci ce ne învață biserica? La Untold și la alea toate ce se întâmplă? Deci unde este mai bine, la biserică sau acolo?”, a mai spus Gigi Becali.

„Și atunci, de ce să nu urmăm biserica? Fără biserică nu se poate face nimic, fără Hristos nimic nu se poate face”, a încheiat patronul echipei FCSB.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la sfințirea Bisericii ridicate de Gigi Becali în Pipera

Sursă foto: gsp.ro

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